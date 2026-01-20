400 tỷ để con trai Beckham “rũ bố mẹ ra đi ở riêng" khi lấy vợ giàu

Hôm nay (20/1), dư luận "chấn động" trước thông tin Brooklyn Beckham - con trai cả của David và Victoria Beckham đăng bài viết dài 6 trang trên Instagram cá nhân lên tiếng về mâu thuẫn kéo dài với gia đình, thẳng thắn chỉ trích cha mẹ ruột, và không có ý định hòa giải. Theo Brooklyn, cuộc sống của anh chỉ thực sự tìm lại được "sự bình yên và nhẹ nhõm" kể từ khi rời xa gia đình và ở bên vợ - ái nữ nhà tỷ phú Nicola Peltz.

Truyền thông rầm rộ đưa tin, các mối quan hệ, động thái xoáy quanh được tìm kiếm. Cùng lúc này, thông tin về nơi ở hiện tại của cặp đôi cũng được nhiều người chú ý.

Theo truyền thông nước ngoài, Brooklyn Beckham và vợ - Nicola Peltz đã mua và chuyển đến ở căn biệt thự ở Los Angeles (Mỹ) - nhằm xây dựng cuộc sống độc lập, tách biệt khỏi gia đình Beckham nổi tiếng.

Tờ The Sun cho biết cặp đôi đã chi 11 triệu bảng Anh (gần 400 tỷ đồng) để tậu một biệt thự tọa lạc tại khu vực Beverly Hills, một trong những khu dân cư đắt đỏ bậc nhất nước Mỹ.

Bất động sản này gồm 6 phòng ngủ, 7 phòng tắm; đi kèm hàng loạt tiện ích cao cấp như rạp chiếu phim tại gia, phòng gym, hồ bơi riêng, khu sinh hoạt ngoài trời rộng rãi.

Không gian sống được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản nhưng vẫn toát lên sự sang trọng, với nhiều mảng kính lớn đón ánh sáng tự nhiên. Nội thất chú trọng tính tiện nghi, tạo cảm giác ấm cúng hơn là phô trương.

Một số hình ảnh được truyền thông nước ngoài đăng tải cho thấy căn nhà mang hơi hướng “resort tại gia”, tách biệt hoàn toàn với nhịp sống ồn ào, rất phù hợp với mong muốn có không gian riêng tư của cặp đôi trẻ.

Được biết, cặp đôi đã chi 1 triệu bảng anh (khoảng 35 tỷ đồng) để cải tạo tổ ấm xa hoa của mình. Nội thất đặt làm riêng từ Italy.

Theo các báo cáo, ngôi nhà được trang bị nhà bếp và phòng tắm siêu sang, do kiến trúc sư nổi tiếng Vincent Van Duysen thiết kế. Vincent Van Duysen là cái tên có tiếng tại Hollywood, chính là người đứng sau thiết kế biệt thự trị giá 60 triệu USD của Kim Kardashian, từng nhiều lần xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng như Vogue và Architectural Digest.

Lúc này, có nhiều lời đồn cho rằng đây là động thái mạnh mẽ, như một "tuyên bố" nhằm tách biệt hoàn toàn cuộc sống của gia đình anh với gia đình bố mẹ. Khi căn biệt thự này ở cách nơi ở của David - Victoria Beckham hàng nghìn km. "Căn nhà sang trọng gồm 5 phòng ngủ, 6 phòng tắm, cho thấy Brooklyn dường như đã xác định Mỹ là nơi gắn bó lâu dài cho cuộc sống hiện tại của mình", một cư dân mạng bình luận.

Song, theo The Mirror, chuyện mua nhà để chấm dứt mối quan hệ với bố mẹ đẻ hoàn toàn là chưa có căn cứ. Bởi, trên thực tế việc có cho mình một bất động sản riêng sau khi kết hôn là điều hoàn toàn dễ hiểu. "Sự nghiệp của cả Nicola và Brooklyn đều đặt tại Los Angeles. Brooklyn cũng từng sống tại đây trong một phần tuổi thơ khi cha anh thi đấu cho LA Galaxy. Trong thời gian đó, Brooklyn theo học tại Los Angeles suốt vài năm và xây dựng được cuộc sống cũng như các mối quan hệ bạn bè tại thành phố này. LA luôn mang lại cho cậu ấy cảm giác như quê nhà" , tờ The Mirror bình luận.

Về phía Brooklyn Beckham, anh và vợ hiếm hoi hé lộ cuộc sống trong biệt thự riêng này với tờ Glamour, cặp đôi cho biết họ cảm thấy hạnh phúc nhất không phải trong những bữa tiệc xa hoa, mà là khi cùng nhau cuộn mình trên ghế sofa trong bộ đồ mặc nhà, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh hào nhoáng thường thấy trên mạng xã hội.

Nicola chia sẻ rằng dù Instagram của hai vợ chồng có thể khiến nhiều người nghĩ họ sống trong thế giới của tiệc tùng, lễ hội và những chuyến đi như Coachella, thì phía sau hậu trường, cả hai lại yêu thích những buổi tối yên tĩnh ở nhà hơn bất cứ điều gì.

“Những điều đơn giản mới khiến chúng tôi hạnh phúc nhất. Mọi người chỉ thấy các bữa tiệc, sự kiện hay khoảnh khắc Coachella. Nhưng sự thật là chúng tôi ở trạng thái tốt nhất khi cuộn mình trên ghế sofa cùng đàn chó, xem phim hoặc ăn tối trong bộ đồ mặc nhà”, Nicola nói.

Brooklyn Beckham cũng nhiều lần cho biết anh yêu thích cảm giác được “ở nhà đúng nghĩa”, nơi không có áp lực từ danh tiếng gia đình hay sự soi xét của công chúng.

Với cặp đôi, những khoảnh khắc quý giá nhất thường là khi không có máy quay, không ánh đèn sân khấu . “Chúng tôi thích ở nhà, không camera, cùng nhau xem Love Island,” Brooklyn chia sẻ. Bởi thế, căn biệt thự không chỉ là tài sản giá trị lớn mà còn là không gian an toàn để nuôi dưỡng tình cảm vợ chồng.