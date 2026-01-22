Dưới đây là 10 món đồ gia dụng từng rất được ưa chuộng nhưng nay lại bị nhiều gia đình thẳng tay “cho vào danh sách đen”. Xem thử nhé, bạn đã từng mua bao nhiêu món trong số này?

1. Hộp đựng giày trong suốt - đẹp lúc đầu, mệt mỏi về sau

Thời giày sneaker lên ngôi, hộp giày trong suốt từng được xem là “chuẩn chơi giày”. Nhưng khi trào lưu hạ nhiệt, nhược điểm mới lộ rõ: khó lau, cực bám bụi, xếp cao thì thiếu an toàn.

Chỉ cần vài tháng, hộp trong veo thành… hộp mờ mờ. Lau từng chiếc thì mất thời gian, xếp chồng cao lại dễ đổ. Nhiều người sau cùng vẫn quay về với tủ giày kín, đơn giản mà bền.

2. Kệ treo tường - nhìn nghệ thuật, dùng thì bực mình

Trong ảnh thì rất “chill”: vài cuốn sách, vài khung hình. Nhưng thực tế, đa số kệ treo tường chịu lực kém, không hợp để sách nặng.

Đồ trang trí thì bám bụi, mà treo cao lại khó lau. Sau một thời gian, kệ thành nơi… không dám để gì. Đẹp thì có đẹp, nhưng không giải quyết được nhu cầu lưu trữ thật.

3. Giá treo áo hình cây - treo lên là rối ngay

Khi không treo gì, giá áo hình cây trông khá nghệ. Nhưng chỉ cần vài chiếc áo khoác, túi xách là rối tung, cồng kềnh và mất cân đối.

So với giá treo ngang hoặc tủ mở, loại này kém linh hoạt, sức chứa ít, lại dễ đổ, đặc biệt nguy hiểm nếu nhà có trẻ nhỏ hoặc thú cưng.

4. Móc tay nắm cửa silicon - ý tưởng hay, dùng không ra gì

Món đồ nhỏ từng được quảng cáo là “êm - gọn - không ồn”. Nhưng thực tế: dán dễ bong, hay kéo theo cả lớp sơn tường, đóng cửa cũng không chắc chắn.

Gặp gió mạnh là bật ra, dùng lâu thì mất độ bám. So với chốt từ hoặc phụ kiện cửa chuẩn, món này vừa phiền vừa không hiệu quả.

5. Đèn chùm lông vũ - sang chảnh được… vài tháng

Lúc mới mua, đèn lông vũ nhìn mềm mại, nghệ thuật. Nhưng chỉ sau nửa năm, nó trở thành nam châm hút bụi.

Không dám hút bụi mạnh, lau thì rụng lông, tháo ra vệ sinh lại quá cực. Kết cục quen thuộc: đẹp để ngắm, khổ để dọn.

6. Ghế đu mây - hết mới lạ là… bỏ xó

Ghế xích đu mây hay ghế lười thường được mua vì cảm giác thư giãn. Nhưng dùng lâu mới thấy: ngồi không êm như tưởng, dễ kêu cót két, lưng không được đỡ tốt.

Sau vài tháng, khi cảm giác “thích thú ban đầu” qua đi, ghế trở thành món chiếm chỗ, bán không ai mua, bỏ thì tiếc.

7. Bàn cà phê biến hình - càng đa năng càng rắc rối

Nghe thì tiện: nâng lên, hạ xuống, giấu đồ. Nhưng thực tế, cơ chế phức tạp khiến việc dùng hàng ngày trở nên bất tiện.

Không thể để nhiều đồ trên mặt bàn, khoang chứa bên trong bị giảm, kiểu dáng cũng bị giới hạn. Trong khi đó, một chiếc bàn phụ nhỏ gọn lại giải quyết gọn hơn nhiều.

8. Giá đựng tạp chí xếp chồng - bám bụi là chính

Loại giá hình cây nhiều tầng nhìn rất “café style”, nhưng khả năng chịu tải trung bình, dễ lắc, và cực kỳ bám bụi.

Có thể hợp văn phòng có người dọn dẹp thường xuyên, nhưng trong nhà thì nhanh chán và nhanh… vứt.

9. Bàn phụ treo tường - đặt gì cũng thấy lo

Những chiếc bàn treo cạnh giường hay sofa trông nhẹ nhàng khi trống. Nhưng chỉ cần đặt cốc nước, điện thoại là lúc nào cũng có cảm giác chênh vênh.

Đặt mạnh tay một chút là rung, đổ nước, rơi đồ. Cảm giác bất an khiến nhiều người dần không dám dùng đúng công năng.

10. Giường tầng - giải pháp bất đắc dĩ cho nhà quá chật

Giường tầng chỉ thực sự phù hợp khi không gian quá hạn chế. Còn nếu phòng nhỏ mà vẫn cố đặt, cảm giác chật chội, khó lau dọn là điều khó tránh.

Chưa kể tháo dỡ tốn công, tốn tiền. Nhiều gia đình thừa nhận: giường tầng mua xong là… mong ngày bỏ.

Kết luận: Đẹp chưa chắc đã đáng tiền

10 món đồ trên từng rất “hot”, từng được khen nức nở trên mạng. Nhưng thực tế cho thấy: tiêu dùng thông minh không nằm ở việc chạy theo xu hướng, mà ở việc món đồ đó có giúp cuộc sống nhẹ hơn hay không.

Nếu bạn đã mua và dùng thấy ổn, chúc mừng – bạn đã tận dụng tốt. Còn nếu đang phân vân, lời khuyên chân thành là: Thấy đẹp chưa đủ. Hãy nghĩ đến việc sống chung với nó mỗi ngày.

Vì đôi khi, không mua mới là quyết định tiết kiệm nhất.