Rất nhiều người chỉ nhận ra điều này sau khi dọn vào ở vài năm: niềm vui nhà mới qua rất nhanh, còn sự bất tiện thì ở lại rất lâu. Có những thiết kế nhìn thì “cao cấp”, nhưng sống rồi mới thấy… mệt mỏi không chịu nổi.

Không phải tôi đang tỏ ra hiểu biết hơn ai. Đây đơn giản là những bài học xương máu rút ra từ trải nghiệm thực tế của chính tôi và rất nhiều gia đình xung quanh. Nếu bạn đang cải tạo nhà ở tuổi 40, có 6 lựa chọn thiết kế dưới đây nên tránh càng sớm càng tốt.

1. “Vùng xám” phủ kín nhà: Nhìn sang, ở thì lạnh và chán

Một thống kê vui nhưng khá đau lòng: phần lớn những người than phiền “ở nhà mới mà không thấy vui” đều có một điểm chung - nội thất xám từ sàn đến rèm.

Gạch bóng màu xám, sofa xám, rèm xám, tường xám… Lúc mới bàn giao thì trông rất “Tây”, rất hiện đại. Nhưng sống lâu mới thấy: không gian lạnh, thiếu sinh khí, càng ở càng ngột ngạt như đang sống trong khối bê tông.

Giải pháp an toàn hơn cho gia đình 40+ là bảng màu ấm - sáng - dễ chịu:

- 50% màu be nhạt (tường, gạch nền, nội thất lớn)

- 30% tông gỗ, tông đất (sàn, đồ gỗ)

- 15% màu bạn thực sự yêu thích (rèm, gối, tranh)

- 5% màu đen làm điểm nhấn

Nhiều gia đình sau khi sống vài năm đã phải lát sàn gỗ chồng lên gạch xám chỉ để “cứu” lại cảm giác ấm áp cho ngôi nhà.

2. Phụ kiện bếp - nhà tắm màu đen hoặc trắng tinh: Đẹp lúc đầu, khổ về sau

Phụ kiện đen mờ hay trắng tinh luôn được quảng cáo là “cao cấp”. Nhưng thực tế sử dụng lại rất phũ phàng:

- Đen thì lộ cặn vôi, bong sơn, xước xát

- Trắng thì ố vàng, xỉn màu chỉ sau vài năm

Nếu bạn không phải người lau chùi mỗi ngày, hãy tỉnh táo. Ở tuổi 40, thứ cần nhất không phải là “trend” mà là độ bền và dễ vệ sinh.

Lựa chọn ít drama nhất vẫn là inox hoặc thép không gỉ: không bong sơn, không lỗi mốt, càng dùng lâu càng thấy mình đã chọn đúng.

3. Gạch nhỏ cho bếp và nhà tắm: Cái bẫy mang tên “dễ lát”

Nhiều người chọn gạch nhỏ vì nghe thợ nói “dễ thi công, dễ căn chỉnh”. Nhưng hậu quả nằm ở đường ron.

Ron gạch là nơi tích tụ dầu mỡ, cặn vôi, bụi bẩn. Dù bạn lau sàn mỗi ngày, chỉ sau vài năm, ron vẫn ngả vàng, đen, nhìn rất xuống cấp.

Giải pháp đơn giản hơn rất nhiều: gạch khổ lớn. Ít ron hơn, vệ sinh nhẹ hơn, và quan trọng nhất là đỡ phải quỳ gối cọ sàn mỗi cuối tuần.

4. Thiết kế không nghĩ đến việc… dọn nhà

Rất nhiều căn nhà đẹp long lanh trên ảnh, nhưng khi ở thì mới phát hiện: dọn mệt hơn đi làm.

- Tủ không chạm trần → bụi bám trên nóc

- Sofa chân thấp → robot không chui vào được

- Cánh tủ nhiều rãnh → lau một lần mất cả buổi

Ở tuổi 40, hãy thiết kế nhà với câu hỏi đơn giản: “Mỗi tuần tôi phải dọn bao lâu?”.

Một vài nguyên tắc vàng:

- Tủ cao sát trần

- Bề mặt phẳng, ít rãnh

- Nội thất hoặc đặt sát sàn, hoặc đủ cao cho robot

Nhà đẹp mà khó dọn thì cuối cùng… cũng thành áp lực.

5. Phòng khách chỉ để xem TV: Lãng phí không gian đắt giá nhất

Nhiều gia đình sau vài năm mới thừa nhận: TV hầu như không bật, sofa chỉ dùng một góc, bàn trà thì phủ bụi.

Trong khi đó, phòng khách lại là không gian rộng và đắt nhất nhà.

Ngày càng nhiều gia đình 40+ chọn cách bỏ tường TV, thay bằng kệ sách, khu sinh hoạt chung, góc chơi cho trẻ hoặc góc đọc sách. Một tấm thảm lớn đôi khi có giá trị hơn cả bàn trà nặng nề.

Ở tuổi này, phòng khách nên phục vụ con người, không phải thiết bị.

6. Phòng tắm không tính đến tuổi tác: Sai lầm nguy hiểm nhất

Khi còn trẻ, chúng ta rất ít nghĩ đến chống trơn trượt. Nhưng chỉ đến khi cha mẹ ở cùng, hoặc bản thân bắt đầu đau lưng, mỏi gối, mới thấy phòng tắm là nơi rủi ro nhất trong nhà.

Nếu đang cải tạo:

- Ưu tiên gạch chống trượt thật sự

- Cân nhắc tay vịn, độ dốc thoát nước

Nếu nhà đã hoàn thiện:

- Thảm chống trượt khu vực tắm

- Ghế tắm cho người lớn tuổi

Chi vài trăm nghìn để phòng ngừa vẫn rẻ hơn rất nhiều so với một lần trượt ngã phải vào viện.

Kết

Cải tạo nhà ở tuổi 40 không phải để khoe gu, mà để ở lâu - ở khỏe - ở nhẹ đầu. Những sai lầm trên đây đều rất phổ biến, và phần lớn chỉ nhận ra sau vài năm sống thật.