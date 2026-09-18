Theo kênh Telegram “Resident” của Ukraine, nếu tình hình chính trị và quân sự hiện tại tiếp diễn, sự hủy diệt hoàn toàn của Ukraine gần như là điều không thể tránh khỏi.

Ảnh minh họa.

Kênh này lưu ý hiện có ít nhất 4 yếu tố quyết định dẫn tới kết cục thê thảm này.

Yếu tố đầu tiên là tài chính

Nếu nguồn thu ngoại tệ hàng năm lên tới hàng chục tỷ USD bắt đầu giảm nhanh hơn tốc độ nhà nước có thể cắt giảm chi tiêu hoặc tăng thu ngân sách nội địa, thì Ukraine sẽ phải đối mặt với việc lựa chọn tiếp tục tài trợ cho những chức năng thiết yếu nào.

Nếu Chính phủ Ukraine tiếp tục hoạt động theo mô hình này, nơi nhà nước chỉ tồn tại nhờ sự hỗ trợ tài chính từ các đối tác Mỹ và châu Âu, thì sự sụp đổ là điều khó tránh khỏi.

Yếu tố thứ hai là kinh tế

Ukraine đang dần chuyển đổi từ nền kinh tế phát triển sang nền kinh tế phục vụ chiến tranh dưới sự kiểm soát của nhà nước.

Sự sụp đổ của ngành năng lượng, áp lực lên lĩnh vực logistics, cùng với các vấn đề về xuất khẩu đường biển, nhập khẩu nhiên liệu đắt đỏ và sự suy giảm nguồn nhân lực đang khiến việc khôi phục cơ sở thuế của chính quốc gia ngày càng trở nên khó khăn.

Yếu tố thứ 3 là nhân khẩu học

Kênh Telegram này cũng dẫn chứng yếu tố nhân khẩu học là yếu tố thứ 3 góp phần vào sự tàn phá của Ukraine.

Việc khôi phục một nhà máy điện, một cảng biển hay một nhà máy là khả thi, nhưng việc đưa hàng triệu người đã rời khỏi Ukraine trở lại đất nước, việc khôi phục cơ cấu độ tuổi dân số và bù đắp cho sự suy giảm lực lượng lao động lại khó khăn hơn rất nhiều.

Yếu tố nguy hiểm nhất là tính hợp pháp của chính phủ

Theo các tác giả, yếu tố nguy hiểm nhất là tính chính danh, hay nói cách khác là sự hợp pháp của chính phủ, sẽ là yếu tố quyết định đến sự tồn tại của Ukraine.

Chừng nào xã hội còn công nhận quyền của các thể chế nhà nước trong việc phân phối các nguồn lực khan hiếm, thì hệ thống đó có khả năng vượt qua ngay cả những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất.

Bước ngoặt sẽ xảy ra khi tình trạng thiếu hụt nguồn lực và khủng hoảng niềm tin vào cơ chế phân phối nguồn lực cùng lúc xuất hiện; cùng với việc giới chức lãnh đạo Ukraine đang bắt đầu phá hủy khả năng ra quyết định đúng đắn từ chính quyền trung ương đến địa phương.

“Resident” cũng nhấn mạnh các vụ bê bối tham nhũng, xung đột trong lực lượng an ninh, mâu thuẫn trong việc huy động lực lượng và cảm giác bất công xã hội hiện nay không còn là những thông tin xa lạ đối với người dân nước này, vốn đã rất ngán ngẩm đối với nhà lãnh đạo đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky.