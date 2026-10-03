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4 trường hợp giáo viên được nghỉ hưu sớm năm 2027

Hà Linh
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Sang năm 2027, tuổi nghỉ hưu của giáo viên tiếp tục điều chỉnh tăng theo lộ trình . Tuy nhiên, các thầy cô thuộc 4 trường hợp dưới đây có thể được nghỉ hưu sớm tối đa 5 tuổi theo quy định của pháp luật .

Cách tính tuổi nghỉ hưu của giáo viên năm 2027

Sang năm 2027, tuổi nghỉ hưu của giáo viên làm việc trong điều kiện bình thường là 61 tuổi 9 tháng đối với nam và 57 tuổi 4 tháng đối với nữ.

Tuy nhiên, pháp luật quy định 4 trường hợp giáo viên được nghỉ hưu sớm hơn tối đa 5 tuổi.

Thứ nhất, giáo viên có từ đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Thứ hai, giáo viên có từ đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Thứ ba, giáo viên bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Thứ tư, giáo viên có tổng thời gian làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn và làm công việc nặng nhọc, độc hại cộng lại đạt từ đủ 15 năm trở lên.

Việc chủ động đối chiếu điều kiện giúp các thầy cô chuẩn bị tốt hồ sơ và kế hoạch nghỉ hưu đúng quy định.

Tags

nghỉ hưu

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