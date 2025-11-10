Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường vô tình để những món đồ dư thừa chiếm hết không gian sống mà không nhận ra. Từ căn bếp đến tủ quần áo, từ góc làm việc đến đồ dùng cá nhân, những vật dụng ít dùng hoặc đã lỗi thời không chỉ làm nhà cửa lộn xộn mà còn tạo cảm giác nặng nề, ngột ngạt. Việc nhìn thẳng vào những món đồ này và quyết định “chia tay” chính là bước đầu để trả lại sự gọn gàng, nhẹ nhàng và cảm hứng cho không gian sống của bạn.

1. Trong bếp

Căn bếp hiện đại thường trở thành "bãi chiến trường" của những tiện ích ít dùng. Máy bổ táo, dao cắt xoài, dụng cụ tách cuống dâu tây… nghe thì tiện nhưng thực tế, cả năm chỉ sử dụng 1-2 lần. Những món đồ này có thể được thay thế bằng một con dao đa năng sắc bén, vừa tiết kiệm không gian, vừa nhanh gọn. Các thiết bị theo trào lưu như nồi chiên không dầu đời đầu hay máy làm sữa hạt phức tạp cũng dễ bị bỏ xó sau vài lần sử dụng. Thêm vào đó, bộ hộp nhựa cũ, mất nắp, ố vàng không chỉ chiếm chỗ mà còn tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe từ vi nhựa.

Bắt đầu sắp xếp từ bếp, loại bỏ những món đồ dư thừa, bạn sẽ thấy không gian rộng hơn, nấu nướng cũng nhẹ nhàng và đầy cảm hứng hơn.

2. Trong tủ quần áo

Tủ quần áo thường là nơi chất chứa cảm xúc và thói quen trì hoãn. Chiếc quần jeans size S từ 5 năm trước, hay chiếc váy mua với hy vọng "một ngày sẽ mặc lại" thường chỉ làm tủ chật và khiến bạn bối rối mỗi sáng. Quy tắc đơn giản: món đồ không dùng quá 6 tháng, hãy để nó ra đi. Việc giữ lại chỉ khiến không gian bị chiếm dụng, trong khi quần áo thực chất là để phục vụ bạn, chứ không phải để tạo áp lực mỗi khi mở tủ.

3. Đồ đạc cũ - bẫy của thói quen "biết đâu sẽ dùng"

Ngăn kéo chất đầy dây cáp rối, sạc cũ, điện thoại hỏng, laptop lỗi thời là điển hình của hội chứng để dành. Chúng ta giữ lại vì nghĩ "biết đâu sẽ cần", nhưng công nghệ thay đổi nhanh chóng, khả năng sử dụng lại gần như bằng 0. Những món đồ này chỉ chiếm diện tích mà thôi.

Tương tự, hóa đơn, tạp chí, sách hướng dẫn cũ dễ biến góc làm việc thành bãi rác. Trong thời đại số, hãy áp dụng quy tắc một chạm: nhận giấy tờ, xử lý ngay, số hóa nếu cần, phần còn lại hãy loại bỏ.

4. Đồ lưu niệm - chỉ nên giữ những gì cần thiết

Không phải mọi món lưu niệm đều nên giữ lại. Khi quá nhiều đồ chất đống trong gầm giường hay kho, chúng dễ trở thành vật chiếm chỗ và khiến không gian nặng nề hơn. Cách tốt hơn là lựa chọn những món đồ thực sự có giá trị về mặt tinh thần hoặc thẩm mỹ và sử dụng chúng một cách có ý nghĩa. Bằng cách này, các món lưu niệm vẫn được trân trọng, đồng thời không làm mất đi sự gọn gàng, thoáng đãng cho ngôi nhà.

