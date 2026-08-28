4 thời điểm nhất định nên rút phích cắm thiết bị điện trong nhà

Không cần rút mọi phích cắm sau mỗi lần sử dụng, nhưng có những thời điểm việc ngắt hoàn toàn nguồn điện là điều gia đình nên chủ động thực hiện.

Nhiều gia đình có hai thói quen trái ngược: hoặc dùng xong thiết bị nào cũng lập tức rút phích cắm, hoặc để hàng loạt đồ điện kết nối với ổ cắm 24/24 vì cho rằng chỉ cần tắt công tắc là đủ. Thực tế, không có nguyên tắc rằng tất cả thiết bị điện trong nhà đều phải rút phích cắm mỗi ngày. Tủ lạnh, router, camera an ninh hay một số thiết bị cần hoạt động liên tục đương nhiên không thể áp dụng máy móc cách này. Tuy nhiên, trong 4 trường hợp dưới đây, việc chủ động ngắt những thiết bị không cần thiết khỏi nguồn điện là điều nên làm.

1. Khi đi chơi xa, nhà không có người trong nhiều ngày

Trước một chuyến du lịch dài ngày, nhiều người kiểm tra cửa chính, khóa cửa sổ, nước và gas nhưng lại bỏ qua hàng loạt thiết bị vẫn đang cắm điện. Với những thiết bị không cần hoạt động khi gia đình vắng nhà như bàn là, ấm siêu tốc, nồi cơm điện, nồi chiên không dầu, máy sấy tóc, máy pha cà phê hay nhiều loại đồ điện nhỏ khác, có thể rút phích cắm trước khi rời đi. Việc này vừa loại bỏ lượng điện chờ ở những thiết bị có chế độ chờ, vừa giúp thiết bị được ngắt hoàn toàn khỏi nguồn điện trong khoảng thời gian không có người giám sát.

Tuy nhiên, không nên vì thế mà rút toàn bộ thiết bị trong nhà. Tủ lạnh đang chứa thực phẩm, camera, router phục vụ hệ thống giám sát hay các thiết bị cần duy trì hoạt động vẫn phải được cân nhắc riêng. Nếu gia đình dự định ngắt aptomat một khu vực hoặc aptomat tổng trước chuyến đi dài ngày, càng cần kiểm tra xem có thiết bị nào bắt buộc phải duy trì nguồn điện hay không.

2. Khi trời có giông sét mạnh

Đây là thời điểm nhiều gia đình thường chỉ nghĩ đến đóng cửa sổ mà quên mất các thiết bị điện tử. Sét không nhất thiết phải đánh trực tiếp vào căn nhà mới có thể gây ảnh hưởng. Sự cố trên lưới điện hoặc xung điện áp liên quan đến giông sét có thể tác động đến các thiết bị đang kết nối với nguồn điện. Vì vậy, nếu có cảnh báo giông sét và điều kiện cho phép, có thể chủ động rút phích cắm của những thiết bị điện tử không cần thiết, đặc biệt là tivi, máy tính để bàn, thiết bị âm thanh và những món đồ có giá trị cao. Điểm quan trọng là phải làm việc này trước khi cơn giông đến gần. Không nên chờ đến lúc sấm sét đang xảy ra dữ dội mới chạy quanh nhà rút từng phích cắm. Ngoài ra, với những đường dây kết nối từ bên ngoài như cáp tín hiệu, gia đình cũng cần lưu ý vì xung điện không chỉ có thể đi theo đường cấp điện. Những ngôi nhà có yêu cầu bảo vệ cao nên sử dụng giải pháp chống sét và chống quá áp được thiết kế, lắp đặt đúng kỹ thuật thay vì chỉ phụ thuộc vào việc rút phích cắm.

3. Khi thiết bị ổ cắm xuất hiện dấu hiệu bất thường

Nếu có thể thực hiện an toàn, hãy tắt thiết bị và ngắt nguồn. Trong trường hợp ổ cắm, phích cắm đang quá nóng, có tia lửa, bốc khói hoặc có dấu hiệu chập điện, không nên cố dùng tay rút phích cắm ngay tại vị trí đang xảy ra sự cố. Cách xử lý phù hợp có thể là ngắt aptomat của mạch điện liên quan trước và gọi người có chuyên môn kiểm tra. Đặc biệt, một chiếc phích cắm thường xuyên nóng bất thường không nên được xem là chuyện nhỏ. Nguyên nhân có thể đến từ tiếp xúc điện không tốt, ổ cắm xuống cấp, thiết bị công suất lớn, dây dẫn hoặc chính thiết bị gặp vấn đề. Sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cũng không nên đơn giản chuyển thiết bị sang một ổ khác rồi tiếp tục sử dụng. Cần tìm ra nguyên nhân trước khi cấp điện trở lại.

4. Khi vệ sinh, di chuyển hoặc xử lý thiết bị

Đây là thời điểm rất dễ bị bỏ qua vì nhiều người cho rằng chỉ cần thiết bị đang ở trạng thái “tắt” là đủ. Trước khi vệ sinh những thiết bị điện như nồi chiên không dầu, máy xay, máy ép, quạt điện, lò nướng để bàn hay một số đồ gia dụng khác, nên tắt và rút phích cắm theo hướng dẫn sử dụng. Với thiết bị sinh nhiệt, cần chờ nguội trước khi vệ sinh. Điều này đặc biệt quan trọng với những món có lưỡi dao, bộ phận quay hoặc bộ phận gia nhiệt. Việc thiết bị không hoạt động tại thời điểm đó không đồng nghĩa người dùng nên thao tác bên trong khi nó vẫn kết nối với nguồn điện. Tương tự, nếu cần di chuyển một thiết bị điện, đừng kéo thiết bị đi khi dây vẫn cắm vào tường. Lực kéo có thể tác động lên dây nguồn, đầu phích và ổ cắm. Khi rút điện cũng nên cầm trực tiếp vào thân phích cắm thay vì túm dây rồi giật ra.