4 thế đất vượng khí sinh tài thích hợp để xây nhà theo phong thủy

Theo phong thủy học, việc chọn đất xây nhà là một trong những công việc vô cùng quan trọng. Bởi trên mặt đất đâu đâu cũng hiện diện sự lưu chuyển của các dòng khí theo quy luật âm dương, ngũ hành… Nếu không biết cách nhìn thế đất rất dễ mua phải những phần đất không có sự lưu chuyển khí tốt, từ đó ảnh hưởng tới sức khỏe, vận khí của cả căn nhà. Ngược lại, nếu có kiến thức trong việc lựa chọn đất, người mua có thể tìm được mảnh đất hợp phong thủy, nhờ đó mang lại một không gian sống hài hòa, thịnh vượng cho gia chủ sau này.

Dưới đây là cách nhận biết 4 mảnh đất vượng khí sinh tài thích hợp xây nhà trong phong thủy.

Các thế đất vượng khí sinh tài trong phong thủy

Trong cuốn "phong thủy thực hành trong xây dựng và kiến trúc nhà ở" do thạc sĩ Vũ Đức Huynh biên soạn có viết: "Phong thủy là nghệ thuật cân bằng môi trường sống của người Phương Đông. Trên thực tế phong thủy hoàn toàn mang tính khách quan, tính quy luật, tính nhất quán và khả năng dự báo, có tác dụng cải biến vận mệnh, là nhân tối quyết định sự thành bại. Ứng dụng quan điểm phong thủy vào trong lựa chọn, xây dựng, thiết kế và bố trí nhà là việc làm hết sức cần thiết, ngôi nhà được xây dựng hợp phong thủy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nguồn sinh khí tràn ngập không gian sống, giúp các thành viên trong gia đình vui khỏe, tinh thần trở nên phấn chấn, từ đó ảnh hưởng tích cực đến công việc và sự nghiệp".

Theo đó, chuyên gia chỉ ra 4 thửa đất đẹp trong phong thủy, chủ về phú quý thịnh vượng, rất tốt cho gia chủ.

Thế thửa đất trước thấp sau cao là thửa đất chủ về phú quý

Phía sau thửa đất có đồi, núi hay dải đất cao làm thế dựa (thế ỷ dốc) thường là thửa đất đẹp và quý trong phong thủy. Nếu phía trước rộng hai bên tạo hình vòng cung như bao bọc lấy đất thì càng quý. Những mảnh đất như vậy được đánh giá là thế "đất tụ khí" trong phong thủy.

Đất trước thấp sau cao, phía trước rộng để hút khí là đất vượng khí. Nếu xây dựng nhà ở, công sở hay văn phòng kinh doanh thường hanh thông, thuận lợi..

Trong thành phố cũng có nhiều nơi có thế đất trước thấp sau cao như vậy. Khi xây dựng tránh xây trước cao sau thấp, việc đảo ngược này dễ khiến ảnh hưởng tới phong thủy của cả căn nhà.

Thế đất có dòng chảy ở bên trái và đường đi ở bên phải (nhìn từ mặt trước nhà)

Mảnh đất có dòng chảy bên trái và đường đi bên phải là mảnh đất có dạng Thanh Long, Bạch Hổ phò tá rất tốt trong phong thủy. Nếu trước nhà có ao hồ thì có thêm Chu Tước, đằng sau tựa đồi, núi thì như có thêm Huyền Vũ. Có cả 4 yếu tố trên thì thửa đất đó được đánh giá là đất cực quý, là thế đất đắc địa trong phong thủy.

Các thế đất vượng khí sinh tài trong phong thủy. Ảnh minh họa

Ngày nay, trong các thành phố lớn, chúng ta cũng có thể tìm được những mảnh đất như vậy. Tuy nhiên, các yếu tố như sông, hồ, đồi núi sẽ không còn mang yếu tố "thiên tạo" mà phần nhiều do con người dựng nên. Với quan điểm mới về phong thủy, những thế đất nhân tạo do con người tạo nên cũng dần đem lại hiệu quả như các thế đất "thiên tạo". Do đó, nếu tìm được một mảnh đất có thế đắc địa như vậy thì rất đáng để sở hữu.

Thửa đất có bốn phía thoáng rộng nhưng không phải nơi hẻo lánh

Những thửa đất bốn phía là ruộng vườn, trồng trọt cây cối xum xuê, hoa màu, cây trái xanh tươi là thửa đất quý. Tuy nhiên xung quanh cũng cần có láng giềng chứ không nên một mình một khu vực. Xây dựng nhà ở những mảnh đất như vậy rất tốt trong phong thủy, vận khí gia chủ dần hưng vượng.

4 thế đất phú quý thích hợp để xây nhà ở. Ảnh minh họa

Những mảnh đất như vậy thường thấy ở các vùng nông thôn hay khu vực miệt vườn Nam Bộ… nơi có tài nguyên đất dồi dào, dân cư không quá đông đúc. Nếu có điều kiện có thể xây dựng biệt thự nhà vườn có không gian xanh sạch cũng rất tốt cho sức khỏe và tinh thần của các thành viên trong gia đình

Thửa đất có dạng "long bao quanh"

Dạng "long bao quanh" phía trước là thửa đất ở đẹp, vượng khí, dễ đem lại điều cát lành cho gia chủ.

Mảnh đất vượng khí sinh tài giúp tăng vận khí cho ngôi nhà của bạn. Ảnh minh họa

Nếu ở nông thôn, thửa đất này được bao quanh bởi dòng sông uốn lượn phía trước (cả khu đất) thì không riêng nhà nào, toàn bộ nhà xây trong khu vực đó đều được hưởng cái hay của dạng đất này.

Theo quan điểm của phong thủy mở rộng, không chỉ được bao quanh bởi con sông uốn lượn, nếu đường đi, kênh mương, suối mà có dáng như vậy thì cũng mang giá trị phong thủy tương tự.

Trên đây là một số thế đất vượng khí sinh tài trong phong thủy, khi có ý định mua đất xây nhà, gia chủ có thể tìm hiểu và tham khảo để có thể lựa chọn được mảnh đất phù hợp với bản thân.

(Bài viết mang thông tin tham khảo)