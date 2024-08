Được mẹ đưa tới trường, cô bé vừa xuống xe bỗng hét lên thảm thiết, mẹ chạy xuống chứng kiến cảnh hãi hùng

Sự việc diễn ra tại trường trung học Booker (Florida, Mỹ) vào ngày 12/08 vừa qua khiến những người chứng kiến không khỏi ám ảnh.

Sự cố kinh hoàng

Vào khoảng 7h45 sáng ngày xảy ra tai nạn, một người mẹ đã đưa con gái 12 tuổi của mình tới trường tại Sarasota. Khi tới trường, cô bé đã chào mẹ và bước xuống xe. Tuy nhiên, vì sơ suất, cô bé đã đánh rơi balo cùng một số vật dụng cá nhân.

Vào lúc cô bé đang loay hoay cúi xuống nhặt đồ dưới gầm xe, người mẹ đã vô tình cho xe di chuyển về phía trước mà không hề hay biết con gái mình đang ở bên dưới.

Chiếc xe Lincoln Navigator của gia đình đã cán qua người cô bé, mọi chuyện diễn ra chỉ trong một giây. Người mẹ chỉ kịp phanh gấp lại khi nghe thấy tiếng hét đầy thảm thiết của con gái. Với dự cảm không lành, người phụ nữ mở cửa xe bước xuống thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.

Người mẹ vô tình cán qua con gái mình sau khi đưa con đến trường vào ngày đi học đầu tiên. Ảnh: Mirro

Vì quá sốc trước những gì vừa xảy ra với con gái, người mẹ dường như mất lý trí và hét lên đầy đau đớn.

"Cô ấy hét lên, rồi ôm lấy đầu và ngực đầy hoảng loạn", những nhân chứng kể lại cảnh tượng bên ngoài trường trung học Booker vào ngày sự cố kinh hoàng xảy ra.

Chứng kiến vụ tai nạn, Myra Moore - một phụ huynh khác có mặt tại hiện trường - xót xa kể lại với đài WFLA: "Tôi thực sự đã khóc rất nhiều vì không thể tưởng tượng nổi một ngày đáng lẽ phải tràn ngập niềm vui lại có thể biến thành bi kịch nhanh đến vậy.".

Cảnh sát Kenn Watson cho biết, người mẹ đã ngay lập tức dừng xe khi nghe tiếng con gái hét lên. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện Nhi đồng Johns Hopkins All Children's (St. Petersburg) bằng trực thăng và hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tai nạn là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh về việc nâng cao ý thức cảnh giác khi đưa đón con em đến trường. Cảnh sát Watson nhấn mạnh với đài WTFS: "Chúng tôi hy vọng điều này sẽ không xảy ra nữa. Tuy nhiên, mọi người cần phải thật sự tỉnh táo và quan sát kỹ khu vực xung quanh, đặc biệt là khi đưa con em xuống xe tại trường học. Thảm kịch này hoàn toàn có thể tránh được nếu người mẹ chú ý hơn một chút và không vội vàng."

Ông cho biết thêm: "Đây là vụ tai nạn mà nguyên nhân không phải do tốc độ xe mà là do sự bất cẩn và chủ quan. Hy vọng rằng cháu bé sẽ sớm vượt qua.".

Bé gái 12 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch sau thảm kịch xảy ra bên ngoài trường học của em. Ảnh: Mirro

Sau sự việc, ban giám hiệu trường trung học Booker đã tổ chức tư vấn tâm lý cho học sinh. Hiệu trưởng Lashawn Frost cũng gửi lời nhắc nhở đến các bậc phụ huynh về việc tuân thủ quy định đưa đón học sinh: "Hãy nhớ rằng học sinh không được phép xuống xe ở giữa đường Myrtle. Hành động này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn cho các con và những người tham gia giao thông khác. Quý phụ huynh vui lòng sử dụng khu vực đón trả học sinh được chỉ định để đảm bảo an toàn cho các con và duy trì môi trường an ninh cho nhà trường."



Vụ việc hiện đang thu hút được rất nhiều sự chú ý và quan tâm của người dân Florida. Không ít người đã để lại lời chia sẻ rằng:

"Mong cô bé bình an và mẹ của em cũng có thể vượt qua giai đoạn khủng hoảng này".

"Hy vọng đứa trẻ có thể sống sót sau vụ tai nạn này hi hữu này".

"Đây thực sự là nỗi lo của tôi mỗi khi đưa con tới trường. Ngày nào tôi cũng phải đảm bảo các con đã xuống xe và nhìn thấy chúng đi vào sân trường tôi mới yên tâm lái xe đi".