Theo giới truyền thông ngày 1/3 cho biết, Quân đội Mỹ thông báo đã nhắm mục tiêu vào một tàu chiến của Iran đang hoạt động trong vùng vịnh Ba Tư.

Tuy nhiên, giới chức Lầu Năm Góc không nêu rõ vào thời điểm đó chiếc tàu này có hoạt động gây hại nào cho Hải quân Mỹ hay hoạt động hàng hải dân sự qua eo biển Hormuz hay không; đồng thời cũng không tiết lộ đã sử dụng vũ khí nào để tấn công con tàu này.

Theo tờ Haberler của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn các nguồn tin quân sự cho biết, chiến hạm Iran đã bị chìm ở Vịnh Oman ngay sau vụ tấn công.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cũng tấn công tàu sân bay CVN-72 USS Abraham Lincoln, chiếc tàu mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điều đến khu vực vài tuần trước cuộc tấn công vào Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn bốn tên lửa đạn đạo chống hạm vào chiếc CVN-72, nhưng không nêu rõ liệu các tên lửa có trúng mục tiêu hay không và có gây ra thiệt hại nào cho chiếc tàu sân bay Mỹ.

Tuyên bố của IRGC cho biết: “Các cuộc tấn công mạnh mẽ của Quân đội Iran vào các đơn vị quân sự mệt mỏi của kẻ thù đã bước vào một giai đoạn mới”, đồng thời khẳng định rằng “cả trên bộ lẫn trên biển sẽ trở thành nghĩa địa” đối với lực lượng quân sự của Mỹ.

Nhóm tác chiến tàu sân bay CVN-72 “USS Abraham Lincoln” đã được Bộ Chỉ huy Chiến trường Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) triển khai đến Trung Đông để “hỗ trợ an ninh và ổn định khu vực” vào ngày 26/1 vừa qua.

Pháo đài nổi khổng lồ chạy bằng năng lượng hạt nhân này dài hơn 330m, có khả năng chở khoảng 90 máy bay chiến đấu và trực thăng.

Được bảo vệ bởi các hệ thống radar tiên tiến và mạng lưới phòng thủ tên lửa, con tàu đóng vai trò là trung tâm chỉ huy và tấn công chính cho các hoạt động trong khu vực Trung Đông với các máy bay chiến đấu trên hạm F-35C và F/A-18E/F Super Hornet.