4 "siêu cấu kiện" 16.000 tấn Made in Vietnam vượt biển phục vụ dự án quy mô vào loại lớn nhất châu Âu: Cột mốc lịch sử ngành năng lượng

Các đơn vị thành viên của Petrovietnam vừa hoàn thành, hạ thủy và vận chuyển thành công 4 trạm biến áp ngoài khơi thuộc dự án Baltica 2 (ngoài khơi Ba Lan).

Chiều 12/9, tại Trung tâm Công nghiệp năng lượng và Hậu cần kỹ thuật PTSC (TP. Hồ Chí Minh), Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) – đơn vị thành viên của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) – cùng các đối tác đã tổ chức Lễ hạ thủy và bàn giao 4 trạm biến áp ngoài khơi thuộc Dự án Baltica 2

Sự kiện quy tụ đại diện các tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới như Ørsted (Đan Mạch), Semco Maritime, cùng lãnh đạo PETROVIETNAM, PTSC, các nhà thầu và đội ngũ kỹ sư thực hiện dự án. Hiện tại, 2 trạm biến áp đầu tiên đang trên hải trình xuyên biển đến châu Âu; 2 trạm còn lại đã được hoàn tất việc đưa lên xà lan chuyên dụng tại cảng PTSC, sẵn sàng cho hành trình vươn khơi

Baltica 2 là dự án điện gió ngoài khơi quy mô hàng đầu tại khu vực biển Baltic (ngoài khơi Ba Lan), do Tập đoàn Năng lượng Ba Lan (PGE) bắt tay cùng gã khổng lồ điện gió Ørsted (Đan Mạch) phát triển với tổng mức đầu tư ước tính khoảng 30 tỷ Zloty Ba Lan (tương đương 7 tỷ Euro, tức hơn 7,5 tỷ USD)

Dự án sở hữu công suất thiết kế lên đến 1.500 MW (1,5 GW), bao gồm 107 turbine gió và 4 trạm biến áp ngoài khơi, dự kiến chính thức đi vào vận hành thương mại từ quý IV/2027

Trong đại dự án này, 4 trạm biến áp do Việt Nam chế tạo đóng vai trò như những "trái tim" thu gom điện

Trước đó, vào tháng 6/2023, liên danh Semco Maritime – PTSC M&C đã chính thức được trao hợp đồng EPC (thiết kế, mua sắm, thi công và chạy thử) cho toàn bộ 4 trạm biến áp này

2 trạm biến áp đang trên hải trình đến châu Âu; 2 trạm còn lại đã được đưa thành công lên xà lan tại cảng PTSC, sẵn sàng khởi hành.

Kể từ lễ cắt thanh thép đầu tiên vào ngày 27/11/2024, dự án đã bước vào giai đoạn thi công đồng loạt 4 công trình với cường độ cao độ

Tại những thời điểm thi công cao điểm, công trường đã huy động hơn 2.000 lao động trực tiếp cùng khoảng 200 nhân sự kỹ thuật, điều hành gián tiếp

Dấu ấn kỹ thuật nổi bật nhất nằm ở chiến dịch hạ thủy kéo dài 43 ngày đêm liên tục

Việc bàn giao đúng tiến độ và đạt chuẩn chất lượng 4 trạm biến áp cho một trong những dự án năng lượng tái tạo lớn nhất châu Âu không chỉ khẳng định uy tín của Petrovietnam và PTSC, mà còn đánh dấu bước chuyển dịch thành công từ cơ khí dầu khí truyền thống sang lĩnh vực năng lượng tái tạo ngoài khơi

Từ một quốc gia chủ yếu nhập khẩu thiết bị công nghệ cao, các kỹ sư và bàn tay thợ cơ khí Việt Nam nay đã làm chủ công nghệ đóng mới các trạm biến áp ngoài khơi quy mô hàng chục nghìn tấn, sẵn sàng đón đầu làn sóng đầu tư điện gió ngoài khơi đang bùng nổ trên toàn cầu .