4 người trong gia đình tử vong, hàng xóm thấy 3 mẹ con đi kéo rơm trước khi xảy ra sự việc

Ngày 11/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều nguyên nhân vụ việc 4 người trong gia đình tại thôn Chánh Hòa, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai tử vong. Tính chất nghiêm trọng của vụ việc được dư luận đặc biệt quan tâm, theo dõi.

Theo báo cáo ban đầu của Công an xã Cát Tiến, khoảng 14 giờ ngày 10/4, ông Trần Quốc Th. (69 tuổi, trú thôn Chánh Hòa, xã Cát Tiến) đến nhà em ruột là bà T.T.Đ. (63 tuổi, cùng thôn) thì phát hiện nhiều người trong gia đình đã tử vong.

Nhà của bà T.T.Đ có 4 người gồm: chị T.T.C. (SN 1989, con gái bà Đ.) và hai cháu sinh đôi con chị C. sinh năm 2021 là N.X.H và cháu N.X.H. Gia đình bà Đ. có hoàn cảnh khó khăn. Con gái bà Đ. là công nhân nhà máy hạt điều đã lấy chồng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không trọn vẹn, chị C. hiện đang một mình nuôi 2 con từ nhỏ. Bình thường bà Đ. ít giao tiếp với bên ngoài, tính tình bà rất hiền lành nên được người dân trong xóm quý mến.

Lực lượng chức năng tổ chức phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Liên quan tới vụ việc 4 người tử vong, một nguồn tin có mặt tại hiện trường thông tin trên Tiền Phong, các thi thể được phát hiện trong tình trạng bị cháy đen; nhiều đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi. Theo người này, chiều qua (9/4), vẫn thấy con gái của bà Đ. cùng 2 cháu ngoại kéo rơm từ ngoài ruộng về nhà.

Tiền Phong cũng thông tin phía bên ngoài nhà của bà Đ. không có dấu hiệu cháy và bất thường. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Khánh Hòa, Trưởng thôn Chánh Hóa, chia sẻ trên tờ Người Lao Động rằng căn nhà bà Đ. nằm ven suối, cách xa khu dân cư.

Trước đó vào khoảng 4 giờ sáng ngày 10/4, người dân địa phương nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực căn nhà của bà T.T. Đ. (SN 1963). Tuy nhiên, đến khoảng 14 giờ, vụ việc mới được phát hiện và trình báo cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ.