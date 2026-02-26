4 năm trước, vào ngày vía Thần Tài, tôi quyết định tiết kiệm 1 triệu/tháng, và đó là bước ngoặt tài chính lớn nhất

Nhưng hôm đó, tôi không mua vàng. Tôi về nhà, mở một tài khoản tiết kiệm riêng và đặt lệnh chuyển tự động 1 triệu đồng mỗi tháng. Nghe rất nhỏ. Thậm chí có người còn bảo: "1 triệu thì làm được gì?".

Phải 4 năm sau, tôi mới hiểu giá trị thật sự của quyết định đó.

Vì sao tôi chọn 1 triệu?

Thời điểm đó tôi 41 tuổi. Thu nhập hai vợ chồng khoảng 35–38 triệu/tháng. Tiền học của hai con, tiền nhà, tiền sinh hoạt… tháng nào cũng sát sao.

Tôi biết mình không thể bắt đầu bằng 3–5 triệu mỗi tháng. Nếu đặt mục tiêu quá cao, tôi sẽ bỏ cuộc giữa chừng.

1 triệu là con số tôi có thể cam kết mà không hoảng sợ. Quan trọng hơn, tôi không chờ "còn dư mới tiết kiệm". Tôi đặt lệnh trích tiền ngay ngày nhận lương.

Bảng tích lũy sau 4 năm

Dưới đây là con số tôi ghi lại:

Thời gian Số tiền tiết kiệm Lãi tích lũy (ước tính) Tổng 12 tháng 12 triệu ~500.000 12,5 triệu 24 tháng 24 triệu ~1,5 triệu 25,5 triệu 36 tháng 36 triệu ~3 triệu 39 triệu 48 tháng 48 triệu ~5 triệu ~53 triệu

Hơn 50 triệu sau 4 năm - không phải con số "bùng nổ", nhưng là số tiền tôi chưa từng có trước đó trong một tài khoản riêng. Và điều thay đổi không chỉ nằm ở con số.

3 điều tôi không ngờ tới

1. Tôi bắt đầu kiểm soát chi tiêu tốt hơn

Khi biết chắc mỗi tháng sẽ mất đi 1 triệu trước khi tiêu, tôi tự động điều chỉnh:

- Ít mua sắm cảm xúc

- Bớt những khoản chi lặt vặt

- Cân nhắc kỹ hơn trước khi quyết định lớn

- Tiết kiệm nhỏ tạo ra áp lực tích cực.

2. Tôi có quỹ dự phòng mà không còn hoảng loạn

Hai năm trước, gia đình tôi có một khoản chi phát sinh gần 20 triệu đồng. Nếu là trước đây, tôi sẽ phải xoay xở, vay mượn hoặc rút tiết kiệm dài hạn.

Nhưng khi đó, tôi đã có hơn 30 triệu trong tài khoản tiết kiệm riêng.

Cảm giác rút tiền mà không hoảng sợ, không thấy tội lỗi – đó là lần đầu tôi hiểu thế nào là "an tâm tài chính".

3. Tôi thay đổi cách nhìn về "lộc"

Trước kia, tôi tin lộc nằm ở số vàng mua được trong một ngày.

Giờ tôi hiểu lộc nằm ở thói quen lặp lại 48 tháng liên tiếp. Một ngày không làm tôi giàu lên. Nhưng 1 triệu mỗi tháng trong 4 năm đã thay đổi nền tảng tài chính của tôi.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất

Sau 2 năm, tôi tăng mức tiết kiệm lên 1,5 triệu/tháng. Không phải vì thu nhập tăng mạnh, mà vì tôi đã quen với việc "trả tiền cho tương lai trước".

Ở tuổi 45 hiện tại, tôi có:

- Một quỹ dự phòng rõ ràng

- Thói quen tiết kiệm tự động

- Tâm lý bình tĩnh hơn khi nghe tin thị trường biến động

Tôi không còn lo lắng mỗi khi tháng có khoản chi bất ngờ. Không còn cảm giác tiền đi đâu không rõ.

Bước ngoặt lớn không nằm ở con số

Bốn năm trước, tôi chỉ muốn làm một điều nhỏ để "mở lộc" cho mình.

Tôi không ngờ rằng điều nhỏ ấy lại tạo ra thay đổi lớn nhất trong cách tôi nhìn tiền bạc. Tiết kiệm 1 triệu/tháng không làm tôi giàu nhanh. Nhưng nó làm tôi vững vàng.

Ngày vía Thần Tài năm nay, tôi vẫn giữ thói quen đó. Không còn đứng xếp hàng từ sớm, không còn áp lực phải mua bao nhiêu cho đủ.

Tôi chỉ kiểm tra lại tài khoản tiết kiệm của mình và mỉm cười. Bởi tôi biết, bước ngoặt tài chính lớn nhất của đời mình không đến từ một ngày may mắn.

Nó đến từ một quyết định nhỏ, được lặp lại suốt 48 tháng không bỏ cuộc.