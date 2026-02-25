Giá vàng biến động, cả thị trường chờ đợi sự rõ ràng về thuế quan của Mỹ

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng trước thềm Vía Thần Tài.

Chốt phiên giao dịch ngày 24/2, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.142 USD/ounce, giảm 85 USD. Trước đó, vào đầu phiên, giá vàng từng lên cao nhất trong 3 tuần qua, khi đạt 5.250 USD/ounce. Theo phân tích của các chuyên gia, sở dĩ giá vàng giảm là do nhà đầu tư bán ra chốt lời, cùng với USD mạnh lên gây ra sức ép lên vàng. Hơn nữa, các nhà đầu tư đang chờ thêm chi tiết về kế hoạch thuế nhập khẩu của Mỹ, cũng như kết quả của các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Tuy nhiên, trong phiên giao dịch ngày 25/2, giá vàng đã phục hồi nhẹ trở lại khi đạt mốc 5.180 USD/ounce.

Theo Reuters, việc đồng USD mạnh lên 0,1%, khiến vàng vốn được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Cùng chiều với giá vàng thế giới, sát ngày Vía Thần Tài (26/2), giá vàng trong nước cũng tăng nhẹ. Cụ thể, ngay khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay (25/2), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng SJC ở mức 182,3 – 185,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày hôm qua.

Trong khi đó, vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vương tại DOJI sáng 25/2 vẫn giữ mức 182,3 – 185,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra) so với giá chốt chiều qua. Trong khi đó, giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng nhẹ lên 182,3 – 185,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Như vậy, biên độ mua – bán phổ biến quanh 3 triệu đồng/lượng, cho thấy mức độ biến động vẫn lớn, đồng thời rủi ro ngắn hạn cao.

Với mức giá như hiện nay, chênh lệch giữa giá vàng ngày 25/2 trong nước và thế giới đang ở mức từ 17 – 20 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vào 10h sáng 25/2.

Thị trường vàng đang chờ đợi điều gì?

Theo ông Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals: “Giá vàng trước đó đã có xu hướng tăng trở lại, nên tôi cho rằng đây chỉ là một nhịp điều chỉnh”. Tuy nhiên, vị chuyên gia này cho biết đồng USD mạnh hơn cũng đang gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến giá vàng.

Trên thực tế, cùng thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ nâng thuế quan lên 15% sau khi phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ cho rằng việc ông sử dụng luật khẩn cấp để tiến hành áp thuế đã vượt quá thẩm quyền. Nhưng trong ngày 24/2 vừa qua, Mỹ đã thông báo về áp mức thuế 10% đối với tất cả hàng hóa không được miễn trừ nhập khẩu vào quốc gia này.

Bên cạnh đó, Iran và Mỹ sẽ tiến hành vòng đàm phán hạt nhân thứ ba tại Geneva (Thụy Sĩ), trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về nguy cơ xung đột quân sự giữa 2 quốc gia.

Giá vàng thế giới đang hồi phục trở lại sau phiên giảm mạnh. Ảnh: Mint

Nhà phân tích Wyckoff nhận định, nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn vững chắc, nhất là khi căng thẳng Mỹ - Iran và sự bất định về thuế quan là các yếu tố cơ bản tiếp tục hỗ trợ vàng. Nhưng khi giá tiến gần các mức đỉnh kỷ lục thì vàng cũng sẽ đối mặt với lực cản mạnh. Để thiết lập các mức cao mới, vàng cần một chất xúc tác địa chính trị mới.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic cho biết, Mỹ có thể sắp bước vào thời kỳ tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao. Nguyên nhân là do các công ty áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt giảm nhân sự và tình hình này khó có thể bù đắp chỉ bằng việc giảm lãi suất.