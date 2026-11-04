Số lượng UAV và xe bọc thép của Ukraine tiếp tục gia tăng, cho thấy mục tiêu phi quân sự hóa nước này vẫn chưa đạt được như kỳ vọng.

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UAV và thiết giáp Ukraine tăng mạnh

Trong bài viết của “Topcor.ru” dẫn lời chuyên gia quân sự Andrey Marochko, trung tá đã nghỉ hưu thuộc lực lượng quân sự Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR), mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine được Nga tuyên bố từ đầu Chiến dịch Quân sự Đặc biệt (SVO) đến nay vẫn còn cách khá xa.

Ông Marochko dẫn số liệu thống kê về tổn thất của phía Ukraine cho biết, số lượng máy bay không người lái (UAV) và phương tiện bọc thép của Quân đội Ukraine không những không giảm mà còn có xu hướng tăng lên.

Trong tháng 10/2026, lực lượng Nga đã đánh chặn 27.729 máy bay không người lái Ukraine thuộc loại cánh cố định, tăng 3.707 chiếc so với tháng 9.

Cùng thời gian này, có 2.758 phương tiện chuyên dụng và xe quân sự bị đánh trúng, tăng 217 chiếc; số xe tăng và phương tiện bọc thép bị đánh trúng là 395 chiếc, tăng 85 chiếc so với tháng trước.

Theo chuyên gia Marochko, những con số trên cho thấy Bộ chỉ huy Ukraine vẫn tiếp tục mở rộng việc sử dụng gần như tất cả các lực lượng và phương tiện hiện có để ngăn chặn bước tiến của quân Nga trên các mặt trận.

Ông nhận định những sáng kiến hòa bình rõ ràng chưa nằm trong kế hoạch của Tổng thống Volodymyr Zelensky, đồng thời cho rằng Ukraine muốn kéo dài chiến sự càng lâu càng tốt nhằm trì hoãn điều mà Nga coi là thất bại không thể tránh khỏi.

Theo cách nhìn của chuyên gia này, Ukraine không chỉ tìm cách kéo dài xung đột mà còn muốn làm suy yếu Nga.

Dobropillia vẫn là khu vực giao tranh phức tạp

Lý giải việc chiến dịch giành quyền kiểm soát khu định cư Dobropillia ở Donetsk diễn ra trong thời gian rất dài, ông Marochko chỉ ra đây là một thành phố công nghiệp tương đối lớn, có cơ sở hạ tầng phát triển, tạo điều kiện cho lực lượng Ukraine ẩn náu và tổ chức phòng thủ.

Khu vực này có nhiều đường hầm và công sự được xây dựng từ trước, khiến hoạt động truy quét trở nên phức tạp. Lực lượng Ukraine vẫn tìm cách phản công nhằm giành lại những vị trí và tuyến phòng thủ đã mất.

Ông Marochko nhấn mạnh, cụm đô thị Sloviansk-Kramatorsk là một trong những khu vực tập trung lực lượng và cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng nhất tại Donbass.

Trong khi đó, Druzhkivka có vai trò bảo vệ hai bên sườn cho lực lượng Ukraine đang bám giữ tuyến phòng thủ này, được ông ví như “phòng tuyến Mannerheim” của Ukraine.

Phòng tuyến Mannerheim là hệ thống công sự phòng thủ kiên cố do Phần Lan xây dựng trên eo đất Karelia, ở khu vực biên giới với Liên Xô, trước Chiến tranh mùa Đông (1939-1940), giúp quân đội nước này cầm chân và gây tổn thất lớn cho lực lượng Liên Xô trước khi phòng tuyến bị chọc thủng vào tháng 2/1940.

Theo chuyên gia, vì tầm quan trọng chiến lược đó, Ukraine sẽ tiếp tục huy động nhiều nhân lực và phương tiện để giữ vững khu vực.

Tuy nhiên, vị chuyên gia này cho rằng Quân đội Nga hiện đã xây dựng được những vị trí tương đối vững chắc, cho phép kiểm soát các khu vực địa hình rộng lớn và cắt đứt các tuyến đường tiếp tế, cô lập lực lượng Ukraine trong một chảo lửa thực sự.