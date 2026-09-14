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4 mẹo nhỏ hóa giải mọi lời phàn nàn của vợ

Thuỷ Kiều
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Than phiền là cách xả cảm xúc, lắng nghe và thấu hiểu là chìa khóa để hóa giải. Trong hôn nhân, khi đối mặt với sự than phiền của bạn đời, đàn ông không nên cảm thấy chán nản hay bất lực, ngược lại cần tích cực tìm cách giải quyết.

4 Mẹo nhỏ giúp đàn ông hóa giải lời phàn nàn của vợ hiệu quả trong năm 2026 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Vợ chồng chưa cân bằng trong cách thể hiện cảm xúc

Trong hôn nhân, nhiều người nhận ra nửa kia luôn mang theo sự không hài lòng, đặc biệt là phụ nữ, họ thường thể hiện cảm xúc trách móc và phàn nàn. Bạn có bao giờ thắc mắc, tại sao cô ấy luôn để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống? Phải chăng là vì cô ấy không biết trân trọng mọi nỗ lực bạn dành cho gia đình?

Thực ra, đằng sau những lời phàn nàn thường ẩn chứa nhu cầu tình cảm và trạng thái tâm lý sâu xa.

“Sao anh lúc nào cũng bận rộn thế, không có thời gian bên em?”, “Anh có thể giúp em chia sẻ việc nhà nhiều hơn một chút không?”, “Sao anh không thể hiểu cảm xúc của em cơ chứ?”… Những lời chỉ trích và than phiền này dường như đã trở thành điều thường thấy trong nhiều gia đình.

Đối với đàn ông, khi đối mặt với những cảm xúc như vậy, họ cảm thấy bối rối và bất lực, thậm chí đôi lúc còn tổn thương trong lòng, nghĩ rằng: “Mình đã cố gắng hết sức rồi, sao cô ấy vẫn không hài lòng?”. Thực tế, tình huống này xảy ra là vì cả hai vợ chồng chưa thật sự cân bằng trong cách thể hiện cảm xúc và đáp ứng nhu cầu của nhau.

Có một người chồng tìm đến tư vấn tâm lý và kể rằng mình đã kết hôn 22 năm, vợ anh luôn than phiền rằng anh không quan tâm đủ, thậm chí còn trách móc anh về những việc nhỏ nhặt. Tình cảnh của người chồng này không phải là trường hợp cá biệt, mà là vấn đề phổ biến trong nhiều gia đình. Thực tế, nhiều phụ nữ trong hôn nhân khao khát được hỗ trợ và thấu hiểu về mặt cảm xúc, chứ không chỉ đơn thuần là sự đóng góp về vật chất.

Nói cách khác, những lời than phiền của phụ nữ thường không chỉ là hài lòng hay không hài lòng về một việc cụ thể, mà còn là biểu hiện của nhu cầu cảm xúc chưa được đáp ứng. Họ mong muốn thông qua việc than phiền để thu hút sự quan tâm từ nửa kia, khao khát được đối phương lắng nghe và hiểu tấm lòng mình.

Thật ra, đằng sau những lời than phiền ấy là mong muốn người bạn đời hiểu rõ hơn nhu cầu của họ, tạo nên sự đồng cảm và kết nối về mặt cảm xúc.

Cách ứng xử khôn khéo khi vợ phàn nàn

Lắng nghe và thấu hiểu: Trước hết, đàn ông cần học cách lắng nghe. Khi nghe vợ phàn nàn, đừng vội phản bác hay biện minh, mà hãy cố gắng hiểu cảm xúc của cô ấy. Hãy hỏi cô ấy: “Tại sao em lại nghĩ như vậy?” hoặc “Anh có thể làm gì để em cảm thấy tốt hơn?”. Những câu hỏi như vậy giúp cô ấy cảm thấy được tôn trọng, đồng thời giúp bạn hiểu rõ hơn nhu cầu bên trong của cô ấy.

Tự suy ngẫm: Trong quá trình lắng nghe, đàn ông cũng nên tự xem xét hành vi của bản thân có thiếu sót gì không. Ví dụ, trong việc chia sẻ công việc nhà, giao tiếp cảm xúc… có hay bỏ sót điều gì không? Nhiều khi, gốc rễ của vấn đề nằm ở việc hai bên không thống nhất được kỳ vọng đối với nhau, dẫn đến hiểu lầm và cảm giác không hài lòng.

Đáp ứng nhu cầu: Sau khi hiểu được nhu cầu của vợ, đàn ông cần cố gắng đáp ứng những nhu cầu đó. Ví dụ, dành thời gian ở bên cô ấy, tham gia các hoạt động gia đình, hoặc chủ động đảm nhận một số công việc nhà. Những hành động như vậy không chỉ khiến vợ cảm thấy được yêu thương và quan tâm, mà còn giúp tăng cường tình cảm giữa hai vợ chồng.

Giao tiếp tích cực: Giao tiếp là chìa khóa để giải quyết vấn đề. Vợ chồng có thể thỏa thuận định kỳ có một buổi trò chuyện sâu, chia sẻ cảm xúc và nhu cầu của nhau. Trong quá trình này, cả hai đều cần giữ tâm thế cởi mở, lắng nghe tích cực tiếng nói của nhau, tránh chỉ trích và than phiền. Cách giao tiếp này giúp giảm hiểu lầm, tăng sự thân mật giữa vợ chồng.

Than phiền là cách xả cảm xúc, lắng nghe và thấu hiểu là chìa khóa để hóa giải. Trong hôn nhân, khi đối mặt với sự than phiền của bạn đời, đàn ông không nên cảm thấy chán nản hay bất lực, ngược lại cần tích cực tìm cách giải quyết.

Mỗi cuộc hôn nhân đều cần nỗ lực của cả hai bên, hiểu và yêu thương là nền tảng duy trì hạnh phúc. Chỉ cần hai người cùng sẵn sàng cố gắng, hôn nhân sẽ trở nên đẹp đẽ hơn.

Theo family.com
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than phiền

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vợ chồng

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