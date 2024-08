4 mẹo chọn ghẹ tươi, thịt chắc, nhiều gạch: Bóp vào vỏ thấy hiện tượng này, nhất định không được mua

Ghẹ là món ăn yêu thích của nhiều người vì thịt mềm, ngọt, gạch béo ngậy... Chúng có thể chế biến thành nhiều món khác nhau, tùy thuộc vào sở thích của mỗi gia đình. Điều quan trọng là, món ăn muốn ngon thì phải chọn được ghẹ tươi, chắc thịt, nhiều gạch.

1. Phân biệt ghẹ đực và ghẹ cái

Nhiều người khi đi chợ thường cho rằng nên chọn con to vì rằng ghẹ càng to thì càng nhiều thịt và gạch. Thực ra, mua ghẹ kỵ nhất là “tham” con to! Người dân miền biển có mẹo chọn ghẹ theo mùa, cụ thể là tháng 9 nên ăn ghẹ cái, tháng 10 thì ăn ghẹ đực. Vì vậy, khi mua ghẹ không nên ham to, mà phải biết phân biệt giới tính của chúng để biết thời điểm này nên chọn loại ghẹ nào.

Vậy làm sao để phân biệt ghẹ đực và ghẹ cái? Rất đơn giản, chỉ cần nhìn vào yếm là biết ngay! Yếm ghẹ cái gần như hình bán nguyệt, còn yếm ghẹ đực có hình tam giác nhỏ.

Ngoài việc phân biệt giới tính của con ghẹ, bạn có thể tham khảo một số mẹo lựa ghẹ ở dưới đây.

2. Quan sát phần mai

Việc phân biệt giới tính chủ yếu giúp chúng ta biết được tháng nào, mùa nào thì nên ăn loại ghẹ nào! Tuy nhiên, dù vào mùa vẫn sẽ có trường hợp có con béo, con gầy. Vậy làm sao để biết con nào béo, con nào gầy? Bạn chỉ cần quan sát mai là biết ngay!



Khi mua ghẹ, bạn hãy nhìn vào hai bên mép của mai. Nếu thấy phần đó có màu đỏ hoặc vàng thì con ghẹ đó chắc chắn béo! Nếu màu sắc ở vị trí này màu nhợt nhạt thì chất lượng bình thường.

Bên cạnh đó, yếm ghẹ cái có màu càng đậm thì chứng tỏ con này béo, nhiều gạch. Trường hợp yếm có màu trắng thì chứng tỏ ít gạch, chất lượng bình thường.

Với ghẹ đực, nếu đường vân hai bên yếm càng sâu, thì con ghẹ đó càng béo; ngược lại, nếu đường vân nhìn nông, chất lượng mai cũng mỏng manh thì đa phần là ghẹ “gầy”, khi chọn có thể bỏ qua.

3. Kiểm tra trọng lượng

Thông thường, ghẹ cùng kích cỡ chưa chắc đã cùng chất lượng, mà sẽ có con béo, con “gầy”. Cách phân biệt rất đơn giản: chỉ cần cầm hai con ghẹ có kích thước tương đương lên cân thử, con nào nhẹ hơn chắc chắn là gầy. Vì vậy, khi mua ghe, đừng bao giờ nhờ người bán hàng chọn hộ, bởi họ rất có thể sẽ chọn những con kém chất lượng đưa cho bạn, nhất định phải tự tay cân thử.



4. Bóp vào thân để kiểm tra

Một số người dù đã chọn kỹ lưỡng, lúc mua cũng đã tự tay cân thử, đều rất nặng, nhưng về nhà hấp lên thì bên trong toàn là vỏ. Vậy thì tại sao lại như vậy? Đó là bởi trong ghẹ có chứa rất nhiều protein. Khi con ghẹ không còn đủ khỏe, protein trong cơ thể sẽ rất dễ bị phân giải, mà protein khi bị phân giải sẽ tạo thành hiện tượng hút oxy, từ đó khiến ghẹ phải hô hấp liên tục, và nước sẽ đi vào trong cơ thể cua. Nói một cách dễ hiểu, lúc này trong thịt ghẹ đã không còn bao nhiêu, mà toàn là nước.



Vậy làm sao để phân biệt con nào toàn thịt, con nào toàn nước? Chính là bóp vào phần thân! Tuy nhiên, bóp như thế nào cũng cần phải có kỹ thuật. Bạn hãy đếm từ mép yếm sang hai bên, đến khe thứ ba thì dùng ngón tay ấn vào, nếu không ấn được, cảm thấy rất cứng thì con ghẹ đó chắc chắn toàn thịt. Ngược lại, nếu bạn ấn vào thấy rất mềm, thậm chí còn chảy nước thì con ghẹ đó chắc chắn là rỗng, bên trong toàn nước!

Theo Sohu