HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

4 manh mối tiết lộ 1 từ đặc biệt gây tranh cãi của Shark Bình

N.D |

Từ gây tranh cãi đó là gì?

🧠 Triết lý gây tranh cãi của Shark Bình

TRIẾT LÝ GÂY TRANH CÃI CỦA SHARK BÌNH

Câu đố dành cho bạn: 
Ngay trước khi bị bắt, trong buổi livestream ngày 6/10, Shark Nguyễn Hòa Bình đã nhấn mạnh về một triết lý sống mà ông theo đuổi từ nhỏ. Trớ trêu thay, triết lý này lại hoàn toàn trái ngược với những cáo buộc "lừa đảo" mà ông đang đối mặt.

Triết lý này được gói gọn trong một một từ Hán Việt gồm 2 âm tiết.

Bạn có đoán ra không? Nếu chưa, hãy giải 4 manh mối bên dưới để tìm ra đáp án.

Manh mối 1

Ngay trước khi bị bắt, Shark Bình đã có một buổi livestream. Chủ đề của buổi nói chuyện cuối cùng này là gì?

Giải thích: Ngày 6/10, Shark Bình đã livestream giao lưu với chủ đề "Tư duy lãnh đạo trong thời kỳ biến động". Đây được xem là những chia sẻ công khai cuối cùng của ông trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam.

Manh mối 2

Trong buổi livestream cuối cùng, Shark Bình khẳng định mọi thành quả của mình đều đến từ đâu và tuyên bố không "ăn không của ai"?

Giải thích: Trong buổi giao lưu, Shark Bình nhấn mạnh: "Không bao giờ tôi có tâm hại người, không ăn không của ai cái gì cả. Tất cả đều dựa trên trí tuệ, tài năng, mồ hôi, công sức của mình".

Manh mối 3

Trong các phát ngôn của mình, Shark Bình từng khẳng định người có đạo đức sẽ làm gì khi một dự án đầu tư thất bại?

Giải thích: Shark Bình từng cho rằng, trong đầu tư, đạo đức là yếu tố quan trọng hàng đầu và "Người có đạo đức, khi thất bại, sẽ tìm cách trả lại tiền cho nhà đầu tư".

Manh mối 4

Trong buổi livestream cuối cùng, để khẳng định triết lý sống của mình, Shark Bình đã dùng cụm từ nào để mô tả nguyên tắc cốt lõi trong kinh doanh và cuộc sống của ông?

Giải thích: Khi nói về triết lý sống, Shark Bình khẳng định: "Cá nhân tôi, trong kinh doanh và cuộc sống, luôn tâm niệm hướng thiện, không làm hại ai... Không bao giờ tôi có tâm hại người, không ăn không của ai cái gì cả".

Sau đây là bức ảnh gợi ý thêm cho bạn.

4 manh mối tiết lộ 1 từ đặc biệt gây tranh cãi của Shark Bình- Ảnh 1.

 

Vậy đáp án cuối cùng là gì?

Đáp án cuối cùng: PHÚC ĐỨC 💪

Giải thích: Đây chính là triết lý sống mà Shark Bình đã chia sẻ trong buổi livestream cuối cùng cũng như trong nhiều phát ngôn trước đó. Ông cho biết mình luôn sống và làm việc theo châm ngôn "bồi tụ phúc đức" từ nhỏ. Ông còn hệ thống hóa thành công thức “Thí – Thiện – Hiếu – Di” để làm "kim chỉ nam" cho việc này.

KHÁM PHÁ QUIZ KHÁC
Tags

Shark Bình

NextTech

Quizz Soha

triết lý của Shark Bình

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại