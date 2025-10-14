4 manh mối tiết lộ 1 từ đặc biệt gây tranh cãi của Shark Bình

TRIẾT LÝ GÂY TRANH CÃI CỦA SHARK BÌNH

Câu đố dành cho bạn:

Ngay trước khi bị bắt, trong buổi livestream ngày 6/10, Shark Nguyễn Hòa Bình đã nhấn mạnh về một triết lý sống mà ông theo đuổi từ nhỏ. Trớ trêu thay, triết lý này lại hoàn toàn trái ngược với những cáo buộc "lừa đảo" mà ông đang đối mặt.

Triết lý này được gói gọn trong một một từ Hán Việt gồm 2 âm tiết.

Bạn có đoán ra không? Nếu chưa, hãy giải 4 manh mối bên dưới để tìm ra đáp án.

Manh mối 1 Ngay trước khi bị bắt, Shark Bình đã có một buổi livestream. Chủ đề của buổi nói chuyện cuối cùng này là gì? A Cách huy động vốn từ tiền số B Tư duy lãnh đạo trong thời kỳ biến động C Chia sẻ kinh nghiệm đầu tư bất động sản Giải thích: Ngày 6/10, Shark Bình đã livestream giao lưu với chủ đề "Tư duy lãnh đạo trong thời kỳ biến động". Đây được xem là những chia sẻ công khai cuối cùng của ông trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam.

Manh mối 2 Trong buổi livestream cuối cùng, Shark Bình khẳng định mọi thành quả của mình đều đến từ đâu và tuyên bố không "ăn không của ai"? A Trí tuệ, tài năng và công sức của bản thân B Sự may mắn và nắm bắt đúng thời cơ C Kêu gọi vốn thành công từ các nhà đầu tư Giải thích: Trong buổi giao lưu, Shark Bình nhấn mạnh: "Không bao giờ tôi có tâm hại người, không ăn không của ai cái gì cả. Tất cả đều dựa trên trí tuệ, tài năng, mồ hôi, công sức của mình".

Manh mối 3 Trong các phát ngôn của mình, Shark Bình từng khẳng định người có đạo đức sẽ làm gì khi một dự án đầu tư thất bại? A Tìm cách trả lại tiền cho nhà đầu tư B Lấy thất bại làm bài học để tiếp tục C Công khai xin lỗi và rút khỏi thương trường Giải thích: Shark Bình từng cho rằng, trong đầu tư, đạo đức là yếu tố quan trọng hàng đầu và "Người có đạo đức, khi thất bại, sẽ tìm cách trả lại tiền cho nhà đầu tư".

Manh mối 4 Trong buổi livestream cuối cùng, để khẳng định triết lý sống của mình, Shark Bình đã dùng cụm từ nào để mô tả nguyên tắc cốt lõi trong kinh doanh và cuộc sống của ông? A "Thương trường là chiến trường, phải quyết đoán" B "Không làm hại ai, không ăn không của ai" C "Lấy lợi nhuận làm thước đo duy nhất" Giải thích: Khi nói về triết lý sống, Shark Bình khẳng định: "Cá nhân tôi, trong kinh doanh và cuộc sống, luôn tâm niệm hướng thiện, không làm hại ai... Không bao giờ tôi có tâm hại người, không ăn không của ai cái gì cả".

Sau đây là bức ảnh gợi ý thêm cho bạn.