4 manh mối tiết lộ 1 từ đặc biệt gây tranh cãi của Shark Bình

TRIẾT LÝ GÂY TRANH CÃI CỦA SHARK BÌNH
Câu đố dành cho bạn:
Ngay trước khi bị bắt, trong buổi livestream ngày 6/10, Shark Nguyễn Hòa Bình đã nhấn mạnh về một triết lý sống mà ông theo đuổi từ nhỏ. Trớ trêu thay, triết lý này lại hoàn toàn trái ngược với những cáo buộc "lừa đảo" mà ông đang đối mặt.
Triết lý này được gói gọn trong một một từ Hán Việt gồm 2 âm tiết.
Bạn có đoán ra không? Nếu chưa, hãy giải 4 manh mối bên dưới để tìm ra đáp án.
Manh mối 1
Ngay trước khi bị bắt, Shark Bình đã có một buổi livestream. Chủ đề của buổi nói chuyện cuối cùng này là gì?
Manh mối 2
Trong buổi livestream cuối cùng, Shark Bình khẳng định mọi thành quả của mình đều đến từ đâu và tuyên bố không "ăn không của ai"?
Manh mối 3
Trong các phát ngôn của mình, Shark Bình từng khẳng định người có đạo đức sẽ làm gì khi một dự án đầu tư thất bại?
Manh mối 4
Trong buổi livestream cuối cùng, để khẳng định triết lý sống của mình, Shark Bình đã dùng cụm từ nào để mô tả nguyên tắc cốt lõi trong kinh doanh và cuộc sống của ông?
Sau đây là bức ảnh gợi ý thêm cho bạn.
Vậy đáp án cuối cùng là gì?
Đáp án cuối cùng: PHÚC ĐỨC 💪
Giải thích: Đây chính là triết lý sống mà Shark Bình đã chia sẻ trong buổi livestream cuối cùng cũng như trong nhiều phát ngôn trước đó. Ông cho biết mình luôn sống và làm việc theo châm ngôn "bồi tụ phúc đức" từ nhỏ. Ông còn hệ thống hóa thành công thức “Thí – Thiện – Hiếu – Di” để làm "kim chỉ nam" cho việc này.