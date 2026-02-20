Tết là thời điểm nhiều gia đình chăm chút không gian sống nhất trong năm. Ai cũng mong nhà cửa tươm tất, bàn thờ ấm cúng, hoa tươi rực rỡ để đón một năm mới hanh thông. Tuy nhiên, chính vì quá bận rộn chuẩn bị mà không ít người vô tình mắc phải những “lỗi phong thủy” nhỏ nhưng lại ảnh hưởng đến cảm giác sum vầy và sinh khí trong nhà. Dưới đây là bốn điều dễ gặp nhất trong dịp Tết.

1. Xê dịch bàn thờ tùy tiện khi lau dọn cuối năm

Thời điểm cận Tết, hầu hết gia đình đều tỉa chân hương, lau dọn bàn thờ để chuẩn bị đón năm mới. Đây là việc làm cần thiết và mang ý nghĩa thanh tịnh, thể hiện sự thành kính. Tuy nhiên, sai lầm phổ biến là trong quá trình dọn dẹp lại tùy tiện xê dịch bát hương, di chuyển bàn thờ hoặc thay đổi vị trí đồ thờ mà không cân nhắc.

Theo quan niệm phong thủy, bàn thờ là khu vực trang nghiêm, có tính ổn định cao. Việc thay đổi vị trí đột ngột dễ tạo cảm giác xáo trộn trong không gian tâm linh của gia đình. Trường hợp buộc phải di chuyển do sửa chữa lớn, nên chọn thời điểm phù hợp và làm một cách chỉn chu, tránh làm qua loa trong những ngày Tết.

2. Hoa đã héo nhưng vẫn để trong nhà

Từ trước Tết, nhiều gia đình đã sắm sửa đủ loại hoa tươi để làm đẹp không gian sống. Nhưng không ít loại chỉ chơi được vài ngày đã bắt đầu xuống sắc. Đến sát Tết, cành hoa đã héo rũ mà vẫn bị giữ lại vì tiếc, hoặc đơn giản là bận rộn quá chưa kịp thay mới. Nhìn tổng thể thì góc nhà kém tươi tắn hẳn, mất đi vẻ rực rỡ vốn có của những ngày đầu xuân.

Trong phong thủy, hoa tươi tượng trưng cho sinh khí và sự khởi đầu mới. Ngược lại, hoa úa tàn lại gợi cảm giác suy giảm năng lượng, thiếu sức sống. Đặc biệt trong những ngày đầu năm, không gian có hoa héo dễ khiến tổng thể trở nên kém tươi tắn, ảnh hưởng đến tâm trạng của cả gia đình.

3. Đóng kín cửa trong những ngày đầu năm

Nhiều gia đình có thói quen đóng kín cửa vì sợ bụi, sợ ồn hoặc lo "lộc bay mất". Thế nhưng theo nếp xưa, những ngày đầu năm nên mở cửa đón nắng và không khí mới. Nhà cửa khép kín lâu ngày dễ bí bách, không khí tù đọng, nhìn đâu cũng thấy nặng nề. Về phong thủy, mở cửa buổi sáng đầu năm tượng trưng cho việc đón tài lộc và vận may. Còn xét theo thói quen sống, chỉ cần vài giờ đón ánh sáng tự nhiên là không gian đã sáng sủa, thoáng đãng hơn hẳn, ai bước vào cũng thấy dễ chịu và nhiều năng lượng tích cực.

4. Để nhà cửa bừa bộn trong suốt những ngày Tết

Tết là dịp ăn uống linh đình, tiếp khách liên tục, trẻ con chạy nhảy khắp nơi. Nhà cửa có chút bừa bộn là điều dễ hiểu. Thêm vào đó, nhiều gia đình kiêng quét nhà trong ngày mùng 1 vì sợ “quét đi tài lộc”, nên không dọn dẹp gì suốt cả ngày.

Tuy nhiên, kiêng quét không đồng nghĩa với việc để mọi thứ ngổn ngang. Bánh kẹo rơi vãi, ly tách chất đống, rác nhỏ không được gom lại có thể khiến không gian trở nên lộn xộn, mất đi vẻ chỉn chu vốn có của ngày Tết. Trong những ngày đầu năm, dù kiêng quét rác ra khỏi nhà, gia chủ vẫn nên gom gọn rác vào một góc kín đáo, lau dọn nhẹ nhàng các khu vực sinh hoạt chung. Không gian gọn gàng giúp mọi người cảm thấy thoải mái, dễ trò chuyện và tận hưởng không khí sum họp hơn.