4 lời khuyên đến những người giặt quần áo ban đêm

Giặt quần áo vào buổi tối là thói quen của nhiều gia đình để tiết kiệm thời gian hoặc tận dụng khung giờ sinh hoạt.

Sau một ngày làm việc, nhiều người thường gom quần áo bẩn rồi cho vào máy giặt trước khi đi ngủ. Cách làm này khá phổ biến bởi giúp tiết kiệm thời gian vào sáng hôm sau, đồng thời phù hợp với lịch sinh hoạt của các gia đình bận rộn. Thực tế, việc giặt quần áo vào ban đêm không gây hại cho máy giặt hay quần áo nếu sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, có những thói quen đi kèm như để quần áo trong lồng giặt quá lâu, giặt quá tải hay đặt máy ở vị trí thiếu thông thoáng lại có thể khiến quần áo nhanh ám mùi, máy giặt dễ ẩm mốc và giảm hiệu quả làm sạch. Dưới đây là 4 lời khuyên dành cho những người thường xuyên giặt quần áo vào buổi tối.

1. Nếu giặt trước khi ngủ, hãy lấy quần áo ra càng sớm càng tốt

Đây là điều quan trọng nhất.

Sau khi chu trình giặt kết thúc, môi trường bên trong lồng giặt vẫn khá kín và có độ ẩm cao. Nếu quần áo tiếp tục nằm trong máy nhiều giờ, đặc biệt đến sáng hôm sau hoặc lâu hơn, vi khuẩn và nấm mốc có thể phát triển nhanh hơn, khiến quần áo xuất hiện mùi ẩm hoặc mùi hôi khó chịu. Ngoài việc ảnh hưởng đến mùi của quần áo, tình trạng này còn khiến người dùng phải giặt lại, vừa tốn nước vừa tốn điện. Nếu thường xuyên giặt vào buổi tối, bạn nên chọn thời điểm gần lúc đi ngủ hoặc sử dụng tính năng hẹn giờ để máy hoàn thành chu trình vào thời gian thuận tiện nhất, giúp quần áo được lấy ra và phơi sớm.

2. Đừng nhồi quá nhiều quần áo chỉ để "giặt một lần cho xong"

Ban đêm là lúc nhiều người tranh thủ giặt toàn bộ quần áo trong ngày, thậm chí dồn cả chăn, ga hoặc khăn tắm vào cùng một mẻ. Tuy nhiên, khi lồng giặt bị nhồi quá đầy, nước và nước giặt khó len lỏi vào từng lớp vải, làm giảm hiệu quả làm sạch. Quần áo cũng khó được đảo đều, dễ còn bám cặn bẩn hoặc cặn chất giặt tẩy sau khi kết thúc chương trình. Về lâu dài, việc thường xuyên vận hành máy với tải trọng vượt mức khuyến nghị còn có thể khiến động cơ và hệ thống giảm xóc phải làm việc nhiều hơn bình thường. Giặt đủ tải theo khuyến nghị của nhà sản xuất sẽ giúp cả quần áo và máy giặt hoạt động hiệu quả hơn.

3. Mở hé cửa máy giặt sau khi lấy quần áo

Nhiều người có thói quen đóng kín cửa máy giặt ngay sau khi lấy quần áo ra. Trong khi đó, bên trong lồng giặt vẫn còn hơi nước và độ ẩm sau quá trình vận hành. Nếu luôn đóng kín, môi trường này sẽ tạo điều kiện cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển, lâu ngày gây mùi hôi trong lồng giặt và có thể bám ngược trở lại quần áo ở những lần giặt sau. Sau khi lấy hết quần áo, mọi người nên mở hé cửa máy và ngăn chứa nước giặt trong một khoảng thời gian để bên trong được thông thoáng trước khi đóng lại.

4. Chọn chế độ giặt phù hợp thay vì chỉ ưu tiên giặt nhanh

Buổi tối thường là lúc ai cũng muốn tiết kiệm thời gian nên nhiều người gần như chỉ sử dụng chế độ giặt nhanh. Tuy nhiên, chế độ này chủ yếu phù hợp với lượng quần áo ít và chỉ bám bẩn nhẹ. Nếu áp dụng cho quần áo mặc cả ngày, đồ thể thao hoặc trang phục nhiều mồ hôi, hiệu quả làm sạch có thể không đạt như mong muốn.

Tùy chất liệu vải và mức độ bẩn, người dùng nên lựa chọn chương trình giặt phù hợp thay vì mặc định sử dụng một chế độ cho mọi loại quần áo. Điều này vừa giúp quần áo sạch hơn, vừa góp phần kéo dài tuổi thọ của sợi vải.