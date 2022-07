4 lợi ích khi ăn cà chua vào mùa hè, lợi ích số 4 khiến chị em càng "sốt xình xịch"

Cà chua không phải loại thực phẩm dành cho tất cả mọi người. Chúng được coi là một trong những loại thực phẩm có khả năng gây dị ứng phổ biến nhất. Chúng cũng có thể gây ra một số triệu chứng tiêu hóa khó chịu ở một số người.

Tuy nhiên, nếu bạn ăn được loại quả này thì xin chúc mừng! Cà chua là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa và chứa nhiều vitamin, chất dinh dưỡng thiết yếu... Đáng nói, chúng đặc biệt tốt cho phụ nữ, nhất là vào những mùa hè nắng gắt hiện nay.

4 lợi ích khi ăn cà chua, lợi ích số 4 khiến chị em thích mê vào mùa hè

1. Cải thiện tâm trạng

Cà chua không chỉ làm tăng hương vị cho bữa ăn mà còn có thể thúc đẩy tâm trạng của bạn tốt hơn.

Một nghiên cứu năm 2013 trên tạp chí The Journal of Affective Disorders cho thấy, những người tham gia ăn cà chua 2-6 lần mỗi tuần giúp giảm nguy cơ trầm cảm đến 46% so với những người chỉ ăn cà chua ít hơn 1 lần mỗi tuần. Đáng chú ý, các loại rau khác được sử dụng trong nghiên cứu không tạo ra tác dụng tương tự.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, chất chống oxy hóa có trong cà chua, nhất là lycopene có thể đem lại tác dụng tuyệt vời này.

2. Hấp thu sắt hiệu quả hơn

Bạn có biết rằng một số loại thực phẩm thực sự giúp cơ thể bạn hấp thụ các chất dinh dưỡng khác tốt hơn? Theo TS Blanca Garcia (chuyên gia dinh dưỡng của Health Canal), cà chua là một trong những thực phẩm như vậy.

Cụ thể, loại quả này có thể giúp bạn hấp thụ sắt, một khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra hemoglobin và myoglobin, các protein giúp vận chuyển oxy đến các cơ cũng như mọi cơ quan trong cơ thể.

Cà chua có thể thực hiện được điều này nhờ lượng vitamin C ấn tượng của chúng: Khẩu phần 1 cốc chứa 27% giá trị khuyến nghị hàng ngày của bạn.

3. Giúp vết thương nhanh lành hơn

TS Garcia nói: "Vitamin C cần thiết để tạo ra collagen, một loại protein có trong các mô liên kết giúp chữa lành vết thương".

Việc hấp thụ đều đặn vitamin C giúp cơ thể được chữa lành nhanh hơn khi bạn có vết thương, đang trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật...

Trên thực tế, một nghiên cứu năm 2016 trên các bệnh nhân trong bệnh viện đăng tải tại Tạp chí Quốc tế về Phẫu thuật cho thấy, khi uống bổ sung 1000mg vitamin C, họ có khả năng chữa lành vết thương nhanh hơn. Riêng các vết thương rộng và phức tạp càng cho thấy hiệu quả rõ rệt.

4. Ăn cà chua chín đều đặn giúp giảm nguy cơ da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời

Theo chuyên gia dinh dưỡng Elena Paravantes (người sáng lập blog Olive Tomato, đồng thời là tác giả của cuốn sách nấu ăn Địa Trung Hải dành cho người mới bắt đầu), cà chua chứa nhiều carotenoid, một loại chất chống oxy hóa đặc biệt giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Trên thực tế, một nghiên cứu năm 2017 trên tạp chí Scientific Reports cho thấy, ăn cà chua thường xuyên có thể ngăn bạn bị cháy nắng. Do đó giảm nguy cơ mắc các khối u trên da do tia UVB gây ra.

Webmd cũng chia sẻ, lycopene trong cà chua có thể bảo vệ làn da tương tự như việc đội mũ, bôi kem chống nắng khi ra ngoài trời. Tất nhiên, nó không thể thay thế được những công đoạn này khi chống nắng hàng ngày nhưng lại bảo vệ tích cực các tế bào da từ sâu bên trong.

Đây hẳn là tin cực hữu ích với chị em phụ nữ trong mùa hè với nắng gay gắt. Bạn có thể bổ sung cà chua thường xuyên vào chế độ ăn hàng ngày sẽ đem lại nhiều lợi ích cho làn da qua việc ăn, uống nước ép...

Ngoài cà chua, bạn có thể bổ sung những thực phẩm nào để chống nắng hiệu quả?

1. Cá giàu axit omega-3

Theo Healthline , axit béo omega-3 có trong những loại cá béo có thể bảo vệ tế bào khỏi sự tổn hại của gốc tự do như ánh nắng mặt trời gây ra. Thậm chí, bổ sung omega-3 vào chế độ ăn uống hàng ngày còn giúp ngăn ngừa ung thư da.

Chính vì vậy, đừng quên bổ sung vào chế độ ăn các loại cá giàu axit omega-3 như cá hồi, cá thu, cá mòi, cá cơm biển... để tạo lớp chống nắng tự nhiên từ bên trong cơ thể.

2. Trái cây họ cam, quýt

Những loại trái cây có múi như cam, chanh, bưởi có hàm lượng vitamin C dồi dào. Sử dụng vitamin C kết hợp vitamin E sẽ giúp giảm cháy nắng cực hiệu quả. Ngoài hàm lượng vitamin C, những loại trái cây có múi còn rất giàu limonen, giúp phòng chống ung thư da .

Giới chuyên gia khuyên, chị em nên tăng cường bổ sung cam, quýt, chanh vào chế độ ăn mùa hè để có lớp kem chống nắng hoàn hảo hơn.

3. Các loại trà xanh, trà đen

Trà xanh hay trà đen đều chứa rất nhiều polyphenol, giúp ngăn ngừa sự phát triển của ung thư bằng việc hạn chế cung cấp máu cho khu vực bị ung thư, ngăn ngừa ung thư da, ngăn chặn khối u phát triển thành u ác tính.

Ngoài ra, trong trà xanh còn chứa catechins, có khả năng phòng chống và bảo vệ cơ thể chống lại chứng viêm da, cháy nắng, tổn thương da do bức xạ nhiệt. Trà xanh cũng chứa axit tannic, chất chống oxy hóa EGCG giúp làm dịu cơn bỏng rát do nắng, ngăn chặn tổn thương di truyền trong tế bào da ở người bị phơi nhiễm với tia cực tím.

4. Rau củ quả màu đỏ, cam

Những loại rau củ quả có màu sắc đỏ, cam chứa nhiều lycopene và carotenoid. Do đó, ngoài cà chua, hãy bổ sung những loại thực phẩm màu đỏ như gấc, bí đỏ, khoai lang, lựu, đu đủ, dưa hấu… để tăng cường sức khỏe cho làn da, giúp da được chống nắng tự nhiên hiệu quả.

