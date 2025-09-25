4 loại rau dễ "ngậm" thuốc trừ sâu, đi chợ nên cân nhắc vì toàn loại quen thuộc nhiều người ăn mỗi ngày

Một số nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc tiếp xúc thuốc trừ sâu với những tác động tiêu cực đến sức khoẻ, chẳng hạn như ngộ độc, các vấn đề về hô hấp, vấn đề sinh sản, rối loạn nội tiết, tổn thương thần kinh và tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Chính vì vậy việc lựa chọn thực phẩm sạch, chế biến đúng cách có thể giảm thiểu tác động tiêu cực của hóa chất đến sức khoẻ con người. Dưới đây là 4 loại rau có thể tồn dư thuốc trừ sâu, cần lưu ý khi chọn mua và chế biến:

Đậu que

Đậu que chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin A, C, K, axit folic, folate… được chứng minh một số lợi ích như tăng cường sức khỏe tim mạch, tốt cho xương và mắt, hỗ trợ hệ tiêu hoá.

Trong 90% các mẫu đậu que tổ chức EWG xét nghiệm, có đến 90% chứa thuốc trừ sâu. Loại đậu này rất dễ bị sâu đục quả tấn công, khiến người trồng thường xuyên phun thuốc trừ sâu, đặc biệt là ở giai đoạn ra hoa và kết trái.

Cải ngọt

Cải ngọt là loại rau lá xanh phổ biến, giàu dinh dưỡng, tốt cho gan và xương, đồng thời hỗ trợ hệ tiêu hoá và sức khỏe tim mạch.

Theo nghiên cứu từ mạng lưới Pesticide Action Network (PAN) năm 2022 cho thấy cải ngọt thường chứa dư lượng của nhiều loại thuốc trừ sâu, bao gồm cả neonicotinoid – một chất gây hại sức khỏe con người. Do đặc điểm lá rộng, mỏng, dễ bị sâu tấn công và thời gian sinh trưởng ngắn khiến người trồng thường xuyên phun thuốc trừ sâu từ giai đoạn cây mới nhú, do đó cải ngọt dễ hấp thụ hóa chất từ môi trường.

Rau chân vịt

Rau chân vịt là một loại rau giàu dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin A, C và sắt. Loại rau này giúp giảm nguy cơ thiếu máu, ngăn ngừa loãng xương, tăng cường hệ miễn dịch và tốt cho mắt.

Theo báo cáo thường niên của Environmental Working Group (EWG) năm 2024, rau chân vịt nằm trong danh sách những loại rau quả có mức tồn dư thuốc trừ sâu cao nhất. Nghiên cứu cho thấy, trung bình một mẫu rau chân vịt chứa tới 7 loại thuốc trừ sâu khác nhau, trong đó có permethrin – một hoạt chất liên quan đến rối loạn thần kinh nếu tiếp xúc lâu dài. Nguyên nhân chủ yếu là do rau chân vịt thường bị sâu bệnh tấn công, khiến người trồng phải sử dụng nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật.

Cải kale

Cải kale được ưa chuộng trong các chế độ ăn lành mạnh nhờ hàm lượng chất xơ và chất chống oxy hóa cao. Loại rau này giàu vitamin C, có khả năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết, cân nặng, giúp hạ mỡ máu và tốt cho tim mạch.

Tuy nhiên, theo báo cáo của EWG, cải kale liên tục nằm trong danh sách loại rau có tồn dư thuốc trừ sâu ở mức cao. Một nghiên cứu được công bố trên Journal of Agricultural and Food Chemistry năm 2023 chỉ ra rằng, hơn 60% mẫu cải kale chứa dư lượng của ít nhất 3 loại thuốc trừ sâu.

Lưu ý

Người tiêu dùng nên ưu tiên chọn rau hữu cơ có nguồn gốc đáng tin cậy, ngâm rửa kỹ dưới vòi nước chảy để giảm thiểu tồn dư hóa chất. Rau được chứng nhận hữu cơ thường có mức tồn dư thuốc trừ sâu thấp hơn đáng kể, trong khi ngâm rửa rau kỹ có thể loại bỏ tới 70-80% dư lượng thuốc trừ sâu.

Nên lựa chọn nấu chín các loại rau hoàn toàn, vì nhiệt độ cao có thể phá hủy một phần dư lượng thuốc trừ sâu. Bên cạnh đó, mọi người cần tránh tiêu thụ liên tục một loại rau để giảm nguy cơ tích lũy hóa chất, đa dạng thực đơn để tận hưởng lợi ích của rau xanh, đảm bảo an toàn cho sức khỏe.