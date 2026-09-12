Rắn thường không thích 4 cây hoa này vì mùi hương đặc trưng, trồng quanh nhà có thể giúp hạn chế chúng lui tới.

Rắn thường tìm đến những nơi kín đáo, mát mẻ và có nguồn thức ăn như chuột, ếch, thằn lằn. Vì vậy, bên cạnh việc giữ nhà cửa thông thoáng, dọn dẹp bụi rậm và bịt kín các khe hở, nhiều người còn lựa chọn trồng một số loại hoa có mùi hương mạnh quanh nhà với mong muốn hạn chế rắn xuất hiện. Trong số đó, cúc vạn thọ, oải hương, lan tỏi và phong lữ là 4 loại hoa thường được nhắc đến nhờ đặc điểm có mùi hương khá đặc trưng.

Tất nhiên, cần hiểu rằng đây chủ yếu là biện pháp hỗ trợ, không phải “lá chắn” chống rắn tuyệt đối. Việc rắn có tránh một khu vực hay không còn phụ thuộc vào môi trường sống, nguồn thức ăn và nơi trú ẩn. Dù vậy, nếu vừa muốn làm đẹp không gian vừa tạo ra những mùi hương mà rắn có thể không ưa, bạn vẫn có thể cân nhắc 4 loại hoa dưới đây.

1. Cúc vạn thọ

Cúc vạn thọ là một trong những loại hoa quen thuộc nhất trong các mẹo dân gian về việc hạn chế rắn và một số loài côn trùng. Hoa có màu vàng hoặc cam rực rỡ, dễ trồng và tương đối phù hợp với khí hậu nóng ẩm. Điểm đáng chú ý nằm ở mùi hương đặc trưng của cây, đặc biệt khi lá và thân bị vò nhẹ. Mùi này khá nồng đối với con người và thường được nhắc đến như một yếu tố có thể khiến một số động vật không muốn tiếp cận. Bạn có thể trồng cúc vạn thọ trong chậu đặt ở ban công, trước cửa hoặc khu vực gần lối đi. Ngoài mục đích tạo mùi, những chậu hoa màu sắc nổi bật còn giúp không gian quanh nhà sáng và sinh động hơn.

2. Hoa oải hương

Oải hương nổi tiếng với mùi thơm đặc trưng và thường được sử dụng trong tinh dầu, túi thơm hoặc các sản phẩm tạo hương. Chính mùi thơm mạnh này khiến oải hương thường xuyên xuất hiện trong những danh sách các loại cây được cho là có khả năng khiến rắn tránh xa. Một số nghiên cứu về chất tạo mùi có nguồn gốc thực vật đã ghi nhận phản ứng tránh né của rắn đối với một số hợp chất mùi, trong đó có các loại tinh dầu. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc chỉ cần đặt một chậu oải hương trong nhà là có thể đuổi rắn. Nếu muốn trồng oải hương, nên đặt cây ở nơi có nhiều ánh sáng, thông thoáng và tránh tưới quá nhiều nước. Với điều kiện phù hợp, đây vừa là một loại hoa trang trí đẹp vừa giúp căn phòng hoặc ban công có mùi thơm dễ chịu.

3. Hoa lan tỏi

Lan tỏi là một loại cây leo có hoa đẹp, thường được trồng làm cảnh ở hàng rào, ban công hoặc khu vực quanh nhà. Cây có hoa màu tím hoặc tím nhạt và đặc biệt nổi bật bởi mùi giống tỏi khi lá bị vò hoặc khi cây phát triển mạnh. Chính đặc điểm này khiến lan tỏi thường được đưa vào các "mẹo" nhằm hạn chế rắn và một số loài động vật ghé thăm không gian sống. Nếu nhà có ban công, sân nhỏ hoặc hàng rào, lan tỏi có thể là lựa chọn đáng cân nhắc.

4. Hoa phong lữ

Phong lữ là một loại hoa cảnh được yêu thích nhờ màu sắc đa dạng, từ đỏ, hồng, trắng đến tím. Một số giống phong lữ có mùi hương khá rõ, đặc biệt ở phần lá, và đây cũng là lý do chúng đôi khi được nhắc đến trong các mẹo sử dụng cây có mùi để hạn chế động vật không mong muốn. Phong lữ thích nơi có ánh sáng tốt và khá phù hợp để trồng trong chậu. Bạn có thể đặt chậu ở cửa sổ, ban công hoặc gần khu vực cửa ra vào để vừa trang trí vừa tạo mùi hương đặc trưng. Điều quan trọng là không nên xem phong lữ hay bất kỳ loại hoa nào như một phương pháp chống rắn chắc chắn. Nếu khu vực quanh nhà có nhiều chuột, thức ăn thừa, đống gỗ, bụi rậm hoặc khe hở, rắn vẫn có thể xuất hiện dù bạn trồng rất nhiều hoa.

Trồng hoa chỉ là một cách hỗ trợ "chống rắn", cách tốt nhất là nên dọn dẹp nhà cửa thường xuyên

Cúc vạn thọ, oải hương, lan tỏi và phong lữ đều có mùi hương đặc trưng, vì vậy thường được lựa chọn như một biện pháp hỗ trợ nhằm hạn chế rắn tiếp cận khu vực sinh sống. Bên cạnh đó, những loài hoa này còn giúp không gian ban công, sân vườn hay khu vực quanh nhà thêm xanh mát và đẹp mắt. Tuy nhiên, trồng hoa không thể thay thế các biện pháp phòng rắn chủ động. Điều quan trọng hơn là giữ môi trường sống sạch sẽ, thông thoáng và không tạo điều kiện để rắn tìm nơi trú ẩn hoặc kiếm thức ăn.

Bạn nên thường xuyên phát quang bụi rậm, dọn lá khô, cành cây và các đống vật liệu để lâu ngày quanh nhà. Đồng thời, cần hạn chế chuột, ếch, thằn lằn - những nguồn thức ăn có thể thu hút rắn - và kiểm tra các khe hở quanh cửa, tường, nền nhà để kịp thời bịt kín.