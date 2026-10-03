Không phải tất cả đồ dùng em bé đã qua sử dụng đều an toàn, nhưng mẹ hãy nhớ bốn giới hạn này.

Tác giả: Mẹ Mọt Sách - Chuyên gia về sự phát triển của bé, giáo dục mầm non, xây dựng tính cách và mối quan tâm trong việc nuôi dạy con cái.

Có ai từng gặp tình huống này chưa?

Sau khi sinh em bé, họ hàng, bạn bè lần lượt đến thăm. Mọi người mang theo túi lớn túi nhỏ đựng đủ thứ đồ dùng cho trẻ, vừa cười vừa nói: “Toàn đồ còn mới đến chín phần đấy, con nhà chị dùng rồi, mang sang cho em đỡ tốn tiền”.

Ngại từ chối ngay trước mặt, tôi chỉ biết lịch sự nhận lấy. Đến khi mở ra xem, bên trong có cả bình sữa, đồ gặm nướu, giày tập đi, thậm chí cả ghế an toàn trên ô tô.

Không nhận thì sợ người lớn buồn, mất lòng nhau. Nhận rồi lại băn khoăn, chẳng biết những món đồ ấy có an toàn để cho con dùng hay không.

Nhớ lại hồi sinh con đầu lòng, chính tôi cũng từng gặp rắc rối vì đồ dùng đã qua sử dụng.

Chị họ mang sang một bộ đồ gặm nướu nhìn rất sạch sẽ, bảo mới dùng vài lần, chỉ cần trụng nước sôi là dùng được. Khi ấy vừa làm mẹ, tôi nghĩ bỏ đi thì lãng phí nên nhận lấy.

Mới dùng được ba ngày, quanh miệng con đã nổi những nốt đỏ nhỏ, bụng dạ cũng liên tục khó chịu. Đưa con đi khám, tôi mới biết trong những vết nứt li ti trên đồ gặm nướu có nấm mốc, việc trụng nước sôi đơn giản không loại bỏ được hết.

Suốt thời gian ấy, con khó chịu, tôi lo lắng ngày đêm, trong lòng áy náy vô cùng.

Trong bài viết này, tôi đã tổng hợp danh sách những món nên từ chối và những món có thể nhận. Đọc xong, bạn sẽ dễ phân biệt hơn.

Thực ra, không phải tất cả đồ dùng em bé đã qua sử dụng đều không thể nhận. Hãy nhớ bốn giới hạn: đồ đưa vào miệng, đồ tiếp xúc sát da, đồ bảo đảm an toàn tính mạng và đồ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Nếu thuộc những nhóm này, dù nhìn còn mới đến đâu cũng đừng tùy tiện cho con dùng.

Những loại đồ cũ dù còn mới cũng đừng cho bé dùng

1. Bình sữa, núm ti, đồ gặm nướu, dụng cụ ăn uống của bé: Nhóm đưa vào miệng

Nhiều người nghĩ chỉ cần trụng nước sôi, rửa sạch là có thể dùng tiếp.

Nhưng núm ti silicone là vật dụng có tuổi thọ sử dụng nhất định. Sau một thời gian, chất liệu sẽ xuống cấp, dễ bị dính, cứng lại và xuất hiện những vết nứt nhỏ khó nhìn thấy.

Bình sữa nhựa sau nhiều lần cọ rửa cũng có thể bị trầy xước. Cặn sữa, nấm mốc ẩn trong những khe nhỏ ấy, việc trụng và rửa đơn giản không thể làm sạch hoàn toàn.

Chúng ta không thể xác định em bé từng sử dụng có bị nhiễm trùng miệng hay không. Vi khuẩn trong những vết nứt li ti cũng không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khi dùng lại, trẻ có thể gặp tình trạng tưa miệng hoặc khó chịu ở đường tiêu hóa.

Chỉ vài chục nhân dân tệ đã có thể mua bình sữa, núm ti mới. So với việc sau này con bị bệnh, phải đến bệnh viện, khoản tiền ấy thực sự không đáng để tiết kiệm.

2. Giày tập đi: Nhóm ảnh hưởng đến sự phát triển

Nếu trẻ sử dụng trước đó đi với bàn chân xoay ra ngoài hoặc nghiêng vào trong, đế giày sẽ mòn và biến dạng theo cách chịu lực ấy.

Nếu con mình tiếp tục đi đôi giày đó, chẳng khác nào lặp lại tư thế đi chưa đúng của một đứa trẻ khác.

Trong giai đoạn tập đi, vòm bàn chân và khớp cổ chân của trẻ đang phát triển. Phần ôm gót của giày cũ bị mềm, một số vị trí trên đế bị xẹp có thể ảnh hưởng đến quá trình hình thành dáng đi.

Áo khoác có thể dùng lại, nhưng giày tập đi thì đừng chọn qua loa.

3. Đồ lót, tất, khăn yếm: Nhóm tiếp xúc sát da

Hàng rào bảo vệ da của trẻ nhỏ còn rất mỏng manh. Các loại vải tiếp xúc sát da sau nhiều lần giặt có thể tích tụ mồ hôi, tế bào da bong tróc trong những khe giữa các sợi vải.

Bạn cũng khó biết em bé từng sử dụng có bị chàm hay nhiễm nấm ngoài da hay không.

Ngay cả khi trẻ trước đó không có bệnh ngoài da, sau nhiều lần giặt, vải có thể trở nên cứng, dây chun mất độ đàn hồi, dễ cọ xát khiến vùng da mềm mại ở cổ, nách của bé bị đỏ.

Kinh nghiệm của tôi là cố gắng mua mới những món mặc sát da. Với áo khoác, sau khi giặt sạch và phơi nắng kỹ, có thể sử dụng lại.

4. Máy hút sữa: Gián tiếp liên quan đến đồ ăn của bé, khó bảo đảm vệ sinh

Sữa hút ra sẽ được dùng để cho bé uống, vì vậy máy hút sữa là vật dụng gián tiếp liên quan đến những gì đi vào miệng trẻ. Với ống dẫn, van và phễu hút đã được người khác sử dụng, rất khó kiểm chứng tình trạng vệ sinh trước đó.

Ngay cả khi chỉ mượn thân máy, bạn cũng cần chắc chắn có thể mua riêng một bộ phụ kiện hoàn toàn mới, đồng thời kiểm tra kỹ xem máy có cặn sữa hay vết mốc không.

Nếu ngại những bước kiểm tra ấy, mua một chiếc máy mới thuộc dòng cơ bản sẽ giúp bạn yên tâm hơn khi sử dụng.

Những món có thể dùng, nhưng cần vệ sinh trước khi dùng

1. Áo khoác, áo bông dày mặc ngoài của bé: Giặt thật sạch, phơi kỹ dưới nắng.

2. Vật tư, đồ dùng tiêu hao cho mẹ và bé còn mới, chưa mở bao bì.

3. Đồ chơi, khối xếp hình bằng vật liệu cứng, không có lớp sơn phủ bị bong tróc.

4. Sách tranh có bản quyền.

5. Xe đẩy em bé gọn nhẹ còn tốt: Kiểm tra phanh, độ chắc chắn của bánh xe, bảo đảm không có chỗ hư hỏng hoặc vết mốc.