4 loại ảnh tuyệt đối không lưu trên điện thoại để tránh mất sạch tiền trong tài khoản ngân hàng

Thói quen chụp lại căn cước công dân, thẻ ngân hàng hay mật khẩu để tiện sử dụng đang vô tình biến chiếc điện thoại của bạn thành "miếng mồi ngon" cho những kẻ lừa đảo công nghệ cao.

Nhiều người dùng di động hiện nay có thói quen chụp và lưu trữ hình ảnh các loại giấy tờ cá nhân quan trọng ngay trên điện thoại để tiện lợi khi cần tra cứu. Tuy nhiên, theo cảnh báo từ các chuyên gia bảo mật và ngân hàng, đây là một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Người dùng tuyệt đối không nên lưu trữ ảnh chụp hai mặt Căn cước công dân, Hộ chiếu, hình ảnh hai mặt thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng cũng như bất kỳ ảnh chụp màn hình nào chứa thông tin tài khoản đăng nhập và mã OTP.

Việc giữ lại những hình ảnh nhạy cảm này trên thiết bị di động hoặc vô tư chia sẻ qua các nền tảng mạng xã hội sẽ tạo ra lỗ hổng bảo mật lớn. Nếu không may điện thoại bị mất, vô tình nhiễm mã độc hoặc bị tin tặc chiếm quyền kiểm soát, kẻ xấu có thể dễ dàng thu thập các dữ liệu này. Từ đó, chúng sẽ giả mạo danh tính của bạn để vay tiền trực tuyến, thực hiện các giao dịch trái phép hoặc rút sạch tiền trong tài khoản.

Để chủ động bảo vệ tài sản, người dùng cần thay đổi ngay thói quen sử dụng điện thoại và thẻ ngân hàng hàng ngày. Bên cạnh việc kiểm tra và xóa bỏ các hình ảnh nhạy cảm đã lưu, bạn tuyệt đối không cung cấp thông tin số thẻ, mã CVV ở mặt sau thẻ, mật khẩu hay mã xác thực OTP cho bất kỳ ai, kể cả khi họ tự xưng là nhân viên ngân hàng. Khi thực hiện giao dịch thanh toán trực tiếp tại các cửa hàng, khách hàng nên tự tay quẹt thẻ thay vì giao phó thẻ cho nhân viên thu ngân mang đi nơi khác.

Đối với các giao dịch trực tuyến, một thói quen tốt cần thiết lập là tắt tính năng thanh toán mua sắm online trên thẻ tín dụng khi không có nhu cầu sử dụng, hoặc chủ động điều chỉnh hạn mức giao dịch cho phù hợp với thực tế. Người dùng cũng cần tránh việc lưu thông tin thẻ tự động trên các ứng dụng thanh toán trực tuyến, không liên kết thẻ với các ví điện tử thiếu uy tín. Đặc biệt, tuyệt đối không cho mượn thẻ hay sử dụng các dịch vụ rút tiền mặt qua máy POS và đáo hạn thẻ trái phép. Hơn hết, hãy luôn cảnh giác cao độ trước các tin nhắn, email chứa đường link lạ hoặc mã QR yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản.

Không dừng lại ở việc đánh cắp dữ liệu trên thiết bị, tội phạm công nghệ cao còn sử dụng chiêu trò giả mạo thương hiệu một cách tinh vi. Theo ghi nhận từ các ngân hàng, nhiều kẻ gian đã lợi dụng công nghệ để hiển thị tên ngân hàng hoặc "Tổng đài chăm sóc khách hàng" ngay trên màn hình điện thoại của nạn nhân. Dù số điện thoại thực tế không thuộc hệ thống chính thức, vỏ bọc này vẫn khiến nhiều người dễ dàng sập bẫy.

Chúng thường tạo ra các kịch bản khẩn cấp như thông báo tài khoản có giao dịch bất thường hoặc đang bị khóa, từ đó gây áp lực tâm lý để thúc ép khách hàng xử lý ngay. Sau khi nạn nhân hoang mang, kẻ gian sẽ yêu cầu cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP hoặc hướng dẫn truy cập vào các đường link giả mạo. Thậm chí, một số đối tượng còn yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản lạ với lý do "bảo vệ tài sản" hay "xác minh giao dịch".

Bộ Công an cũng liên tục phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng mạo danh cán bộ cơ quan Nhà nước gọi điện yêu cầu điều tra vụ án. Để bảo đảm an toàn tối đa cho bản thân và tài sản, người dân cần giữ tâm lý bình tĩnh, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ hay số điện thoại cho bất kỳ ai qua các cuộc gọi không rõ nguồn gốc.