4 điểm đến “nhuộm đỏ săc cờ” dịp Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội: Góc nào cũng thành ảnh đẹp, ký ức đẹp

Phố cổ Hà Nội

Đây là lựa chọn đầu tiên không thể bỏ qua. Những tuyến phố như: Hàng Mã, Hàng Lược, Ấu Triệu… vốn nổi tiếng nhộn nhịp nay càng trở nên lung linh hơn trong ngày lễ. Từng con ngõ, từng mái nhà đều ngập tràn sắc cờ đỏ sao vàng, tạo nên một phông nền lý tưởng cho những bức ảnh sống động, mang đậm tinh thần tự hào dân tộc.

Khu vực phố cổ.

Ô Quan Chưởng

Cánh cổng duy nhất còn sót lại của Kinh thành Thăng Long xưa. Nơi đây được trang hoàng bằng cờ Tổ quốc hai bên, vừa cổ kính vừa thiêng liêng. Không chỉ là bức tường thành chứng nhân lịch sử, Ô Quan Chưởng còn là “tọa độ check-in”, gợi nhắc người trẻ về quá khứ hào hùng của cha ông.

Phố Hàng Cháo (Ô Chợ Dừa)

Nếu muốn trải nghiệm một không gian độc đáo thì phố Hàng Cháo chắc chắn sẽ làm bạn ấn tượng. Con phố nổi bật bởi “biển cờ” với hơn 12.000 lá cờ nhỏ và nhiều cờ lớn, tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Đây là một trong những điểm đến hút giới trẻ mỗi dịp lễ hội bởi không khí vừa rực rỡ vừa trang nghiêm.

Hàng Cháo địa điểm check in lý tưởng.

Hoàng thành Thăng Long

Được điểm tô thêm sắc đỏ của cờ Tổ quốc, khu di tích cổ kính này mang đến nhiều góc ảnh đẹp, từ cổng Đoan Môn đến lối ra đường Hoàng Diệu. Đây là nơi để giới trẻ vừa tận hưởng không gian yên bình, vừa cảm nhận sâu sắc giá trị lịch sử ngàn năm.

2 địa điểm check in lịch sử không thể bỏ qua

Đặc biệt, Quảng trường Ba Đình và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là trung tâm của mọi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Không gian nơi đây luôn mang lại cảm xúc đặc biệt cho mỗi người khi đứng trước dòng chữ khắc “1945 – 2025” nổi bật trên nền trời xanh. Với những ai yêu thích nhiếp ảnh, góc chụp từ dưới lên sẽ giúp ghi trọn khung cảnh uy nghiêm và thiêng liêng.

Một trong những địa điểm hút khách du lịch và các bạn trẻ khác là Hồ Hoàn Kiếm. Nằm giữa phố cổ tấp nập, hồ nước xanh mát, cây cối rợp bóng mang lại bầu không khí trong lành, lãng mạn. Buổi sáng tinh khôi hay chiều tà hoàng hôn, nơi đây đều trở thành phông nền tuyệt đẹp cho những tấm hình kỷ niệm.

Sự kiện A80 không chỉ là dịp nghỉ lễ, mà còn là thời điểm để mỗi người tìm về những địa chỉ giàu giá trị lịch sử, văn hóa. Với các bạn trẻ, hành trình “check-in” này vừa là cách lưu giữ ký ức, vừa là lời tri ân quá khứ, đồng thời góp phần lan tỏa tình yêu Hà Nội – thành phố ngàn năm văn hiến.