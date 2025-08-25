Công trình gần 1.000 năm tuổi là nơi “sống ảo” hot nhất Thủ đô: Giới trẻ đua nhau check-in

Giữa lòng Hà Nội, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, công trình đã tồn tại gần một thiên niên kỷ, vẫn giữ nguyên sức hút đặc biệt. Nếu trước kia Văn Miếu thường được nhìn nhận như một không gian trang nghiêm gắn với giáo dục, thì nay lại trở thành điểm hẹn hấp dẫn của giới trẻ. Với kiến trúc cổ kính như cổng Tam Quan, Khuê Văn Các, hồ Văn hay những hàng cây cổ thụ, nơi đây là phông nền lý tưởng cho những bộ ảnh kỷ yếu, ảnh tốt nghiệp hay ảnh nghệ thuật mang phong cách hoài cổ.

Nhiều bạn trẻ check-in tại Văn Miếu (ảnh: Internet).

Không chỉ dừng lại ở giá trị lịch sử, Văn Miếu ngày nay còn được khai thác như một “không gian sáng tạo” với nhiều triển lãm, workshop, chương trình nghệ thuật. Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại giúp di tích nghìn năm tuổi này trở nên gần gũi, sống động hơn với thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, Văn Miếu còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Mỗi dịp đầu năm, nhiều bạn trẻ tìm đến đây để xin chữ, cầu may mắn trong học tập và thi cử. Trong nhịp sống nhanh, không gian thanh tịnh của Văn Miếu cũng trở thành nơi để họ tìm về sự cân bằng và kết nối với truyền thống.

Không chỉ người Việt, du khách quốc tế cũng đặc biệt yêu thích Văn Miếu. Di tích sở hữu 82 bia tiến sĩ được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới, minh chứng cho truyền thống trọng chữ nghĩa của dân tộc. Với kiến trúc phương Đông đặc sắc và không gian tĩnh lặng, nơi đây đem lại trải nghiệm như lạc vào một ngôi trường cổ.

Văn Miếu (ảnh: Internet).

Đối với du khách nước ngoài quan tâm đến văn hóa, Văn Miếu – Quốc Tử Giám kể trọn vẹn câu chuyện về tinh thần hiếu học Việt Nam. Họ có thể tham quan, chụp ảnh, thưởng thức thư pháp, trải nghiệm lễ hội truyền thống, đồng thời thuận tiện kết hợp tham quan Hồ Gươm, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hay Hoàng thành Thăng Long.

Có thể thấy, Văn Miếu – Quốc Tử Giám không hề cũ kỹ. Đây là nơi vừa lưu giữ hồn cốt ngàn năm, vừa trở thành điểm đến “sống ảo” và trải nghiệm văn hóa hấp dẫn bậc nhất Hà Nội hôm nay.

Văn Miếu là điểm lý tưởng được lựa chọn chụp ảnh kỷ hiếu (ảnh: Internet).

Box: Năm 1070, dưới triều vua Lý Thánh Tông, Văn Miếu được xây dựng để thờ Khổng Tử và các bậc hiền triết Nho giáo. Sáu năm sau, vua Lý Nhân Tông cho lập thêm Quốc Tử Giám – trường đại học đầu tiên của Việt Nam, trở thành nơi đào tạo nhân tài và lưu giữ truyền thống hiếu học suốt nhiều thế kỷ. Đến nay, di tích đã có 955 năm lịch sử.