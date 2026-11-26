Theo quan niệm dân gian, sự xuất hiện của những con vật này mang ý nghĩa tốt đẹp.

Từ xa xưa, ông bà ta đã có thói quen quan sát những hiện tượng tự nhiên diễn ra xung quanh ngôi nhà. Từ cây cối đâm chồi, nảy lộc đến tiếng chim hót hay sự xuất hiện của một số loài vật, tất cả đều được người xưa gửi gắm những ý nghĩa riêng. Trong đó, có những con vật khi ghé nhà không những không bị xua đuổi mà còn khiến gia chủ vui mừng.

Tất nhiên, những quan niệm này chủ yếu xuất phát từ kinh nghiệm sống và văn hóa dân gian, không phải căn cứ để dự đoán vận may hay tài lộc. Song nếu nhìn nhận dưới góc độ thực tế, sự xuất hiện của một số loài vật quanh nhà cũng mang đến những lợi ích nhất định.

1. Chim én

Người xưa thường dành nhiều thiện cảm cho chim én. Hình ảnh chim én bay về, làm tổ dưới mái hiên gắn liền với mùa xuân, sự sum vầy và sức sống mới. Bởi vậy, khi thấy chim én chọn nhà mình làm nơi trú ngụ, nhiều gia đình thường vui mừng, xem đó là biểu tượng của sự bình yên, tốt lành.

Xét về tập tính tự nhiên, những loài chim én làm tổ trên công trình thường lựa chọn vị trí có mái che, thuận tiện bay ra vào và tương đối ít bị quấy nhiễu. Chúng còn có khả năng bắt các loại côn trùng nhỏ trong lúc bay, góp phần kiểm soát số lượng côn trùng trong môi trường sống.

Nếu phát hiện chim én làm tổ dưới mái hiên, gia đình không nhất thiết phải xua đuổi. Thay vào đó, có thể giữ khoảng cách, hạn chế làm động tổ và chú ý vệ sinh khu vực bên dưới để tránh phân chim tích tụ.

2. Chó

Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang là câu nói dân gian được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Trong đời sống của người Việt, chó vốn là con vật gần gũi, gắn với hình ảnh trung thành, bảo vệ nhà cửa. Vì thế, việc một chú chó chủ động tìm đến nhà thường được người xưa đón nhận với thiện cảm.

Trên thực tế, chó lạ ghé nhà có thể vì đang tìm kiếm thức ăn, nước uống, chỗ trú chân hoặc bị lạc khỏi chủ. Nếu gặp một chú chó hiền lành, gia đình có thể đặt nước uống ở khoảng cách an toàn và tìm cách liên hệ với chủ của nó. Dù vậy, mọi người không nên vội vàng ôm, vuốt ve hay cho trẻ nhỏ tiếp xúc với chó lạ khi chưa biết tình trạng sức khỏe và lịch sử tiêm phòng của con vật.

3. Ong

Hình ảnh đàn ong chăm chỉ kiếm mật, cùng nhau xây dựng tổ từ lâu đã được liên tưởng đến sự cần cù, đoàn kết và sung túc. Cũng bởi ý nghĩa đó mà trong dân gian, ong đến làm tổ quanh nhà đôi khi được xem là một dấu hiệu tốt lành.

Ở góc độ tự nhiên, nhiều loài ong đóng vai trò quan trọng trong quá trình thụ phấn, giúp cây cối ra quả và duy trì sự đa dạng sinh học. Những ngôi nhà có sân vườn, nhiều cây xanh và hoa cũng có thể thu hút ong đến kiếm thức ăn.

Tuy nhiên, khác với việc ong chỉ bay đến hút mật, nếu phát hiện một tổ ong lớn ngay dưới mái hiên, ban công hoặc gần cửa ra vào, gia đình cần ưu tiên vấn đề an toàn. Không tự ý chọc phá, hun khói hay đốt tổ mà nên nhờ người có chuyên môn xử lý nếu tổ ong nằm ở vị trí ảnh hưởng đến sinh hoạt.

4. Chim sẻ

Không có vẻ ngoài rực rỡ hay tiếng hót đặc biệt, chim sẻ lại là loài chim rất gần gũi với đời sống con người. Hình ảnh từng đàn chim sẻ ríu rít quanh sân, mái nhà thường gợi liên tưởng đến một không gian sống đông vui, yên bình. Đây cũng là lý do nhiều người có thiện cảm khi thấy chim sẻ ghé nhà hoặc làm tổ dưới mái hiên. Chim sẻ thường tìm đến những nơi có nguồn thức ăn và vị trí trú ngụ thích hợp. Ngoài các loại hạt, chúng còn ăn một số côn trùng nhỏ, đặc biệt trong thời kỳ nuôi chim non. Nếu chim sẻ vô tình bay vào nhà, bạn chỉ cần mở rộng cửa, tắt quạt trần và để chim tự tìm đường ra ngoài, không cần cố bắt hay xua đuổi khiến chúng hoảng loạn.

Nhìn chung, những quan niệm tốt lành mà người xưa gửi gắm vào các loài vật cũng phần nào thể hiện mong muốn về một cuộc sống bình yên, hòa hợp với thiên nhiên. Ngày nay, thay vì xem sự xuất hiện của chúng là căn cứ để dự đoán chuyện may rủi, mỗi gia đình có thể đón nhận những vị khách nhỏ này bằng sự thiện cảm, đồng thời ứng xử phù hợp với tập tính của từng loài và đảm bảo an toàn cho người trong nhà.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm