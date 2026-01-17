Tử vi học có nói, trong 2 ngày cuối tuần này (17/01 và 18/01/2026), vận trình của các con giáp có sự chuyển mình mạnh mẽ khi đây là những ngày cuối cùng của tháng 11 âm lịch năm Ất Tỵ. Dưới sự hội tụ của các cát tinh, 4 con giáp sau đây sẽ gặp may mắn rực rỡ nhất. Hãy xem bạn có nằm trong số này không nhé.

1. Con giáp tuổi Mùi: Tam Hợp & Quý Nhân trợ lực

Ngày thứ Bảy, tức ngày Tân Mão (17/01) là ngày Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi), giúp tuổi Mùi trở thành con giáp đón luồng sinh khí cực vượng, có thể nhận tin vui bất ngờ liên quan đến chuyện tiền nong.

(Ảnh minh họa)

- Vận may: Bạn dễ dàng giải quyết các công việc tồn đọng và nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên. Tài lộc đến từ các khoản thưởng cuối năm sớm hoặc lợi nhuận kinh doanh bứt phá. Ngày Chủ nhật (Nhâm Thìn) tiếp tục mang lại cho tuổi Mùi sự ổn định về tài chính.

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Mùi hãy quyết đoán trong các quyết định của mình. Bạn có thể thực hiện các kế hoạch mua sắm hoặc đầu tư lớn. Để tăng thêm sự tự tin, hãy đặt một chậu Cây Lan Ý tại phòng khách để thanh lọc không khí và thu hút cát khí vào nhà.

2. Con giáp tuổi Hợi: Tam Hợp phù trợ - Tiền bạc rủng rỉnh

Tuổi Hợi là con giáp gặp ngày Mão sẽ tạo thành thế Tam Hợp (17/01) nên vận trình vô cùng hanh thông, tiền bạc đổ về túi dồi dào. Nếu biết nắm bắt cơ hội, con giáp tuổi Hợi có thể ghi được những dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp của mình.

(Ảnh minh họa)

- Vận may: Bạn có duyên với các nguồn thu phụ, dễ nhận được quà biếu, trúng thưởng hoặc thu hồi nợ cũ thành công. Công việc suôn sẻ giúp bạn có thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn và chuẩn bị tâm thế cho tháng Chạp đầy lộc lá sắp tới.

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Hợi đừng ngần ngại mà hãy tích cực tham gia các buổi gặp gỡ bạn bè hoặc tất niên để mở rộng quan hệ. Sử dụng tinh dầu sả xông phòng giúp tinh thần của bạn trở nên minh mẫn để đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt.

3. Con giáp tuổi Tuất: Lục Hợp cát tường - Vận đỏ như son

Ngày Tân Mão (17/01) là ngày Lục Hợp với con giáp tuổi Tuất, giúp bản mệnh này hóa giải mọi rắc rối thị phi trước đó. Khi mâu thuẫn đã được giải quyết, những điều suôn sẻ, thuận lợi sẽ đến với tuổi Tuất một cách tự nhiên, không hề gượng ép. Tuổi Tuất hãy nắm bắt cơ hội để nhận về thành quả xứng đáng với bạn nhé.

(Ảnh minh họa)

- Vận may: Mọi kế hoạch làm ăn đều thuận buồm xuôi gió. Bạn có khả năng nhận được những tin vui về sự nghiệp liên quan đến tăng lương hoặc đề bạt chức vụ mới. Ngày Chủ nhật (Nhâm Thìn) tuy có chút áp lực nhưng lại là cơ hội để bạn khẳng định bản lĩnh của mình đấy.

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Tuất hãy tin vào trực giác nhạy bén của bản thân. Đặt một chậu Cây Hương Thảo trên bàn làm việc để mùi hương giúp giảm stress và thu hút thêm quý nhân trợ lực cho bạn nhé.

4. Con giáp tuổi Thân: Tam Hợp nâng đỡ - Sự nghiệp thăng hoa

Ngày Nhâm Thìn (18/01) là ngày Tam Hợp với tuổi Thân (Thân – Tý – Thìn), mang lại vận may rực rỡ cho con giáp này vào ngày Chủ nhật.

(Ảnh minh họa)

- Vận may: Sau một ngày thứ Bảy bình ổn, ngày Chủ nhật sẽ mang đến cho bạn cơ hội bứt phá về tài chính. Những vướng mắc về giấy tờ pháp lý sẽ được tháo gỡ. Bạn dễ dàng chốt được những hợp đồng hoặc đơn hàng lớn ngay trong ngày nghỉ này.

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Thân hãy dành thời gian trang hoàng cửa nhà đón sinh khí. Điều này sẽ mang lại sự tươi mới và nguồn năng lượng tích cực, bồi đắp cho sự sáng tạo trong bạn để nó phát huy một cách tối đa. Tuyệt đối tránh để các loại cây héo úa trước cửa vì sẽ làm ngăn cản dòng tài lộc đang vào nhà trong dịp năm mới 2026.

* Lời khuyên chung: Cuối tuần này là thời điểm "vàng" để các con giáp dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, giải quyết dứt điểm nợ nần để sẵn sàng bước sang tháng Chạp (tháng 12 âm lịch) vào ngày thứ Hai tới. Chúc bạn một cuối tuần đại thắng!

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.