Trong văn hóa Á Đông, ông bà ta vẫn hay nói "khổ tận cam lai" - cay đắng đến tận cùng rồi sẽ ngọt ngào trở lại. Có những người trẻ tuổi gánh đủ thứ truân chuyên: công việc trắc trở, tình duyên lận đận, tiền bạc lúc có lúc không. Vậy mà càng có tuổi, cuộc đời họ lại càng nở hoa. Người xưa lý giải hiện tượng này bằng quan niệm về phúc khí và mệnh số, trong đó tử vi 12 con giáp là một góc nhìn quen thuộc với người Việt mỗi dịp đầu xuân hay cuối năm.

Dưới đây là 4 con giáp được dân gian truyền tụng là "càng già càng có lộc", càng đi qua sóng gió càng vững vàng và giàu có.

Tuổi Tý: Lanh lợi, biết thời biết thế, hậu vận an nhàn

Người tuổi Tý vốn được trời phú cho sự thông minh, nhanh nhạy và khả năng quan sát hiếm có. Khi còn trẻ, họ mang trong mình bầu nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm, dám thử nhiều con đường khác nhau để tìm chỗ đứng cho mình. Cũng vì quá vội vàng muốn thành công sớm, không ít người tuổi Tý đã phải nếm trải vài lần vấp ngã - có khi là một dự án đổ bể, có khi là một quyết định đầu tư sai lầm.

Nhưng điểm đặc biệt của người tuổi Tý là họ hiếm khi gục ngã quá lâu. Mỗi lần thất bại, họ lại lặng lẽ rút ra bài học, điều chỉnh hướng đi rồi tiếp tục bước tới. Càng về sau, kinh nghiệm dày dặn cộng với mạng lưới quan hệ rộng giúp họ nhìn ra cơ hội mà người khác bỏ qua. Đến tuổi trung niên, người tuổi Tý thường tìm được những hướng đầu tư phù hợp, khéo léo gìn giữ và sinh sôi tài sản. Hậu vận của họ vì thế mà sung túc, không còn phải lo lắng cơm áo.

Tuổi Ngọ: Nhiệt huyết, kiên trì, khổ tận cam lai

Người tuổi Ngọ giống như một con ngựa hoang - tự do, bứt phá, không thích bó mình trong khuôn khổ. Họ luôn khao khát chinh phục những đỉnh cao mới, không bao giờ hài lòng với hiện tại. Chính tính cách ấy khiến họ trải qua nhiều thăng trầm hơn người bình thường: có lúc đứng trên đỉnh, có lúc rơi xuống tận đáy.

Đôi khi vì quá nóng vội, người tuổi Ngọ đưa ra những quyết định thiếu chín chắn khiến sự nghiệp lao đao. Nhưng họ có một thứ mà ít con giáp nào sánh kịp - đó là sự bền bỉ. Họ ngã xuống rồi đứng dậy, đứng dậy rồi lại đi tiếp. Sau mỗi lần như vậy, họ trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn. Đến khi bước qua tuổi trung niên, những nỗ lực bao năm bắt đầu kết trái. Sự nghiệp ổn định, thu nhập đều đặn, người tuổi Ngọ cuối cùng cũng được tận hưởng thành quả mà mình đã đánh đổi cả tuổi trẻ để có.

Tuổi Dậu: Cần cù, tích lũy lâu dài, thành công đến muộn nhưng chắc chắn

Nếu có một con giáp đại diện cho chữ "chăm" trong 12 con giáp, đó hẳn là tuổi Dậu. Người tuổi Dậu làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, không ngại khó ngại khổ. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu đời, họ thường thiếu vốn liếng, thiếu mối quan hệ, nên con đường tiến thân khá chậm. Đôi khi họ nhìn bạn bè đồng trang lứa thành công sớm mà chạnh lòng.

Nhưng người tuổi Dậu không chọn con đường tắt. Họ tin vào sự tích lũy - tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, các mối quan hệ - một cách bền bỉ. Càng về sau, năng lực và uy tín của họ càng được thừa nhận. Đến khi bước vào giai đoạn vàng của cuộc đời, người tuổi Dậu thường có sự nghiệp vững vàng, tài sản tích cóp được không nhỏ. Họ không chỉ đủ sống dư dả mà còn có thể để lại cho con cháu một nền tảng vững chắc.

Tuổi Thìn: Chí lớn, đại khí vãn thành

Người tuổi Thìn sinh ra đã mang khí chất khác biệt - có tầm nhìn xa, có khả năng lãnh đạo, và đặc biệt là có một loại "sứ mệnh cảm" thôi thúc họ phải làm điều gì đó lớn lao. Nhưng cũng vì hoài bão quá lớn, con đường họ đi gian nan hơn nhiều người. Họ đặt mục tiêu cao, nên những trở ngại gặp phải cũng lớn theo.

Có những giai đoạn người tuổi Thìn tưởng chừng đã chạm đáy - kế hoạch đổ vỡ, niềm tin lung lay. Nhưng điểm mạnh của họ là sự kiên định gần như cố chấp. Họ không bỏ cuộc, không cho phép mình từ bỏ giấc mơ. Sau bao lần tôi luyện, đến tuổi xế chiều, người tuổi Thìn thường gặt hái được thành quả xứng đáng. Tài sản của họ tích lũy ngày một dày, cuộc sống cuối đời sung túc, được con cháu và người xung quanh kính trọng.

Suy cho cùng, vận mệnh không phải là thứ định sẵn không thể thay đổi. Tử vi và 12 con giáp chỉ là một lăng kính văn hóa giúp chúng ta nhìn lại chính mình để hiểu rằng những vất vả hôm nay có thể chính là nền móng cho hạnh phúc ngày sau. Người ta nói "tre già măng mọc", "trời không phụ lòng người" - dù bạn thuộc con giáp nào, chỉ cần giữ được sự tử tế, kiên trì và biết học hỏi từ vấp ngã, hậu vận an yên là điều ai cũng có thể chạm tới.

Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.