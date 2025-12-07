4 con giáp may mắn sau Rằm tháng 10 Âm lịch

Tháng 10 Âm lịch vẫn luôn được xem là đặc biệt vì sự chuyển giao của mình. Đây là tháng đầu tiên của mùa lạnh, cây cối thay lá, nông sản chín rộ và nhiệt độ cũng hạ xuống từng chút một.

Trong nhịp giao mùa ấy, vận trình của các con giáp cũng mở sang một trang mới. Đặc biệt từ sau ngày Rằm tháng 10 Âm lịch, 4 con giáp dưới đây sẽ bắt đầu đón nhận vận may của riêng mình: xui xẻo rời xa, tiểu nhân không còn quấy nhiễu và cơ hội liên tiếp xuất hiện. Cùng xem đó là những con giáp nào!

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn thông minh, lanh lợi và siêng năng. Vài tháng trở lại đây, họ có thể cảm thấy áp lực đè nặng, liên tục gặp thử thách trong công việc lẫn cuộc sống. Nhưng từ sau Rằm tháng Mười, vận may của tuổi Tý sẽ cải thiện rõ rệt. Nỗ lực của họ dần được ghi nhận, công việc tiến triển thuận lợi, cấp trên và đồng nghiệp bắt đầu công nhận năng lực của họ.

Về tình cảm, tuổi Tý cũng có nhiều tin vui. Người độc thân dễ gặp được người hợp ý, còn người đã có đôi sẽ hiểu và yêu thương nhau hơn nhờ những cuộc trò chuyện cởi mở. Chỉ cần kiên định với mục tiêu, tuổi Tý sẽ nhận được những điều bất ngờ tốt đẹp.

(Tranh minh họa)

Tuổi Thìn

Rồng luôn là biểu tượng của sức mạnh và tài lộc trong văn hóa các nước châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Thời gian trước, người tuổi Thìn có thể gặp nhiều trắc trở, sự nghiệp và tài chính đều trầm lắng. Nhưng từ sau Rằm tháng Mười, vận trình bắt đầu khởi sắc mạnh mẽ.

Trong công việc, nhiều cơ hội tiềm năng xuất hiện; nếu biết nắm bắt, sự nghiệp của họ sẽ bước sang một giai đoạn mới đầy triển vọng. Tài lộc cũng tăng dần, tình hình tài chính được cải thiện đáng kể.

Về các mối quan hệ, tuổi Thìn nên chủ động kết nối lại với bạn bè cũ - điều này không chỉ mang tới niềm vui mà còn mở rộng mạng lưới quan hệ hỗ trợ cho tương lai.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tính tình hiền hòa, biết cảm thông. Sau tháng Mười Âm lịch, họ sẽ cảm nhận sự thay đổi rõ rệt trong năng lượng xung quanh. Vận may đến nhẹ nhàng nhưng bền bỉ như mưa thuận gió hòa.

Trong công việc, tuổi Mùi sẽ có cơ hội hợp tác với những người phù hợp, cùng nhau tạo ra thành quả lớn hơn. Gia đình cũng ấm áp và hòa thuận hơn, mọi người dễ thấu hiểu và chia sẻ với nhau. Về sức khỏe, tuổi Mùi nên dành thêm thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc cơ thể và duy trì tập luyện đều đặn để giữ tinh thần và thể lực tốt nhất.

(Tranh minh họa)

Tuổi Thân

Tuổi Thân vốn lanh trí, sáng tạo và nhanh nhẹn. Dù trước đó trải qua không ít thử thách, nhưng sau Rằm tháng Mười, họ sẽ đón nhận bước ngoặt mới. Trong công việc, tuổi Thân dễ được giao nhiệm vụ quan trọng - đây là cơ hội để thể hiện năng lực và mở đường cho những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp. Tài vận cũng dần mở ra, đặc biệt là các cơ hội đầu tư; nhờ sự nhạy bén, họ có khả năng thu được lợi nhuận tốt.

Về tình cảm, sức hút của tuổi Thân tăng mạnh. Người độc thân dễ gặp được người khiến trái tim rung động, còn những ai đang yêu sẽ có thêm nhiều khoảnh khắc gắn kết thông qua những hoạt động chung.

Nhìn chung, sau ngày rằm tháng Mười Âm lịch, 4 con giáp này sẽ bước vào giai đoạn tràn đầy vận may và cơ hội. Dù là công việc, tài lộc hay tình cảm đều có khả năng thăng hoa rõ rệt.

Với những con giáp không có trong danh sách này cũng không sao bởi điều quan trọng nhất trong cuộc sống vẫn là biết nắm bắt thời cơ, rũ bỏ xui xẻo và tự tin đón nhận những thử thách mới. Mong rằng cuộc sống của bạn sẽ rực rỡ, ấm áp như ánh nắng hanh hao những ngày tháng 10 này!

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm