Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dần luôn nằm trong số những con giáp được đánh giá cao bởi trí thông minh, sựđộc lập và bản lĩnh hiếm có. Với sự mạnh mẽ và quyết liệt của mình, chỉ cần chọn đúng mục tiêu và nỗ lực hết sức là tuổi Dần có thể tạo ra những bước đột phá lớn trong sự nghiệp. Đây cũng là lý do con giáp tuổi Dần một khi đã quyết tâm thì sẽ gặt hái những thành công rực rỡ, có cuộc sống giàu có ai cũng ngưỡng mộ.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 hứa hẹn sẽ là một năm để con giáp tuổi Dần thể hiện khả năng của mình. Bằng sự nhiệt huyết và nỗ lực cùng sự hỗ trợ của vận may, dự đoán con giáp này sẽ có thể xây dựng cho mình một cuộc sống sung túc, dư dả, thậm chí là giàu có.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Đức, Phúc Đức, Phúc Tinh, tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội để làm giàu.

Trong tử vi học, Thiên Đức là sao chủ về những điều tốt lành, may mắn trong cuộc sống nói chung. Người được cát tinh này chiếu rọi thì làm gì cũng có được sự hỗ trợ và có kết quả tốt. Trong khi đó, sao Phúc Đức chủ về sự giàu có, thịnh vượng, thăng tiến và danh tiếng. Có sao Phúc Đức trong lá số tử vi, con giáp này làm gì cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ nên mọi sự dễ được hanh thông.

Tử vi học có nói, tháng 10 âm, tuổi Dần nằm trong số những con giáp may mắn bậc nhất. Được lục hợp chiếu rọi, con giáp tuổi Dần dù làm gì cũng thu được kết quả tốt, tiền bạc rủng rỉnh. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp này cũng có nhiều tiến triển thuận lợi, người độc thân sớm có tin vui. Điều quan trọng là tháng 10 âm cũng là thời điểm huy hoàng nhất trong năm với người tuổi Dần, do đó họ nên nắm bắt càng sớm càng tốt để làm giàu.

Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp có vẻ ngoài nhẹ nhàng, nhiều khi bị lầm tưởng là kiểu người yếu đuối, nhưng bên trong lại sở hữu nội lực rất đáng để học hỏi. Một khi đã chọn được mục tiêu, con giáp tuổi Mão sẽ âm thầm nỗ lực, kiên định đến cùng, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Chính điều này sẽ mang lại thành công rực rỡ cho họ trong cả sự nghiệp và cuộc sống.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 sẽ mang lại cho tuổi Mão cả cơ hội và thách thức. Tùy cơ ứng biến sẽ là chìa khóa để con giáp này hóa giải những điều chưa thuận lợi với họ và tận dụng các cơ hội đến với họ ở mức cao nhất.

(Ảnh minh họa)

Với các cát tinh hỗ trợ, con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống của con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều thuận lợi. Đáng kể nhất trong số đó phải kể đến là sao Lộc Huân, một cát tinh chủ về sự thăng tiến, địa vị và danh tiếng trong xã hội. Được sao Lộc Huân chiếu rọi, tuổi Mão có cơ hội được quý nhân hỗ trợ, công thành danh toại, vừa có tiền vừa có quyền.

Con giáp này còn có sao Dịch Mã trợ giúp. Đây là một sao chủ về sự thay đổi, cho thấy năm Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đem đến nhiều sự chuyển dịch tích cực cho tuổi Mão.

Tử vi học có nói, tháng 10 âm hiện tại cũng là giai đoạn may mắn bậc nhất năm Ất Tỵ của người tuổi Mão. Gặp may trong chuyện tiền bạc, con giáp này dù làm nghề gì thì túi tiền cũng dư dả, có thể mua sắm các tài sản có giá trị. Song cũng giống như tuổi Dần, tháng 10 âm đang dần khép lại và bước sang 2 tháng cuối năm, họ sẽ khó mà có lại được những cơ hội tốt như vậy. Do đó, tuổi Mão được khuyên nên tận dụng hết các nguồn lực, tăng tốc trong giai đoạn cuối tháng để gặt hái tối đa thành tựu.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là một trong những con giáp luôn sở hữu nguồn năng lượng tích cực, tươi vui, lạc quan, từ đó thu hút vận may. Con giáp này cũng rất đa tài, thích hợp với nhiều ngành nghề và mở ra cơ hội thành công cho họ trong xã hội. Đây chính những ưu điểm giúp tuổi Tỵ đạt được thành công, sở hữu cuộc sống giàu có, đủ đầy.

(Ảnh minh họa)

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tỵ có sự hỗ trợ của nhiều cát tinh mà đáng nói nhất trong số đó chính là sao Thiên Giải. Đây là một cát tinh chịu trách nhiệm cho việc giải ách, trừ hung, giảm bệnh tật, đề phòng và giảm tai họa, đồng thời mang lại phúc thọ và may mắn đặc biệt. Được sao tốt này chiếu rọi cũng giống như việc sở hữu một tấm bùa hộ mệnh tuyệt vời có thể giúp con giáp tuổi Tỵ vượt qua khó khăn, thử thách và đi tới thành công rực rỡ trong cuộc sống.

Ngoài sao Thiên Giải, tuổi Tỵ còn có sự hỗ trợ của 2 cát tinh khác là Kim Ngư và Bát Tọa nên sẽ được quý nhân tương trợ đúng lúc. Kim Ngư là sao tốt tượng trưng cho sự giàu có và thành công, còn Bát Tọa là sao tốt chủ về sự vinh hiển, học vấn, thi cử. Những người tuổi Tỵ dù đang công tác hay đang đi học cũng sẽ dễ gặt hái kết quả tốt trong năm Ất Tỵ.

Nếu như tháng 10 âm là cơ hội để tuổi Dần và tuổi Mão làm giàu thì ngược lại, đây là lúc tuổi Tỵ cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 10 âm, tuổi Tỵ nên thật chú ý trong việc chi tiêu và đầu tư để tránh thất thoát tài chính. Đối với việc ký kết hợp đồng hãy nghiên cứu kỹ để loại bỏ các rủi ro. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên chăm sóc sức khỏe thật tốt, đề phòng nguy cơ ốm đau.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.