Mỗi con giáp đều có vận trình thăng trầm khác nhau. Có những tuổi vất vả thời trẻ nhưng càng trưởng thành, càng gặp vận may, sự nghiệp vững chắc, tài lộc dồi dào.

Đặc biệt, sau tuổi 35, 4 con giáp Sửu, Mùi, Dần và Ngọ thường được dự báo sẽ bước vào giai đoạn “thời tới cản không kịp”, vừa thăng tiến công việc vừa tích lũy tài sản, sống giàu sang phú quý.

Tuổi Sửu: Kiên định, thành công muộn nhưng bền vững

Người tuổi Sửu vốn nổi tiếng chăm chỉ, kiên nhẫn và sống có trách nhiệm. Trong những năm đầu đời, họ thường phải chịu nhiều vất vả, sự nghiệp ít thuận lợi, tài chính cũng không dư dả. Tuy nhiên, sự bền bỉ chính là điểm mạnh giúp tuổi Sửu từng bước tạo nền tảng vững chắc.

Sau tuổi 35, vận khí của tuổi Sửu bắt đầu khởi sắc. Đây là giai đoạn họ thường gặp quý nhân, được tin tưởng giao trọng trách hoặc tìm thấy cơ hội kinh doanh phù hợp. Nhờ uy tín và sự nỗ lực lâu dài, tuổi Sửu dễ gây dựng cơ ngơi vững vàng, tài chính ổn định, có nhà cửa, đất đai, sống an nhàn và sung túc.

Ảnh minh hoạ.

Tuổi Mùi: Vượng quý nhân, phúc lộc trọn vẹn

Người tuổi Mùi hiền lành, giàu lòng nhân ái. Trong công việc, họ siêng năng, tận tụy và có trách nhiệm, dù không giỏi phô trương nhưng luôn được cấp trên ghi nhận. Nhờ khả năng xây dựng mối quan hệ tốt và được quý nhân hỗ trợ, tuổi Mùi hiếm khi rơi vào khó khăn lâu dài.

Từ tuổi 35 trở đi, tuổi Mùi bắt đầu bước vào giai đoạn thuận lợi. Quý nhân phù trợ rõ rệt, sự nghiệp hanh thông, đặc biệt trong các lĩnh vực sáng tạo, bất động sản hay kinh doanh dịch vụ. Đây cũng là thời kỳ họ dễ tích lũy tài sản lớn, cuộc sống sung túc, gia đình hạnh phúc, càng về già càng hưởng phúc lộc đủ đầy.

Ảnh minh hoạ.

Tuổi Dần: Bản lĩnh lãnh đạo, sự nghiệp vững chắc

Người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, luôn khao khát vươn lên vị trí cao. Thời trẻ, họ thường gặp nhiều thử thách, đôi khi thất bại do nóng vội hoặc quá tham vọng. Nhưng chính những trải nghiệm này giúp tuổi Dần tích lũy kinh nghiệm quý báu để bứt phá về sau.

Sau tuổi 35, tuổi Dần thường đạt bước tiến lớn trong sự nghiệp. Đây là thời điểm họ trưởng thành, biết kiểm soát cảm xúc và hoạch định kế hoạch dài hạn. Nhiều người tuổi Dần nắm giữ vị trí lãnh đạo, tự xây dựng sự nghiệp riêng hoặc mở rộng đầu tư, tạo nên nguồn tài chính vững chắc. Họ không chỉ giàu có mà còn có danh vọng, quyền lực và uy tín xã hội.

Ảnh minh hoạ.

Tuổi Ngọ: Năng động, đột phá và giàu có

Tuổi Ngọ thông minh, nhanh nhẹn, thích sự tự do và có khả năng giao tiếp xuất sắc. Thời trẻ, họ thường thay đổi nhiều công việc, muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Dù đôi khi thiếu ổn định, nhưng nhờ óc sáng tạo và sự ham học hỏi, tuổi Ngọ tích lũy được nhiều trải nghiệm quý giá.

Bước qua tuổi 35, tuổi Ngọ dần chín chắn hơn, biết tập trung vào mục tiêu cụ thể. Họ thường thành công rực rỡ trong kinh doanh, thương mại, truyền thông hay dịch vụ. Đây là giai đoạn tuổi Ngọ vừa kiếm tiền giỏi, vừa tận hưởng cuộc sống phong phú. Tài lộc ngày càng vượng, đời sống vật chất lẫn tinh thần đều viên mãn.

Ảnh minh hoạ.

4 con giáp Sửu, Mùi, Dần và Ngọ đều có điểm chung là sự nghiệp và tài lộc thăng hoa sau tuổi 35. Đây là giai đoạn “vàng” để họ nắm bắt cơ hội.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm