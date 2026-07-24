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4 cây cảnh có dáng mọc ngược đời, cứ tưởng "lỗi tạo hóa": Có cây mọc rễ từ cành, cây lại ra quả giống hình bàn tay

Phác Thái Anh
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Điểm chung của 4 loài cây này là đều sở hữu vẻ đẹp độc đáo, càng ngắm càng cuốn hút.

Trong thế giới thực vật, có những loài cây sở hữu hình dáng đặc biệt đến mức khiến nhiều người phải ngỡ ngàng ngay từ lần đầu nhìn thấy. Không chỉ gây ấn tượng bởi màu sắc hay vẻ ngoài xanh mát, những cây cảnh này còn thu hút nhờ cách sinh trưởng khác thường: có cây mọc rễ từ cành, có cây sở hữu bộ lá như chiếc sừng, hay có loài cho ra những trái cây mang hình dáng chẳng giống bất kỳ loại quả nào. Chính sự độc đáo này khiến chúng trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều người chơi cây cảnh.

Cây đa bonsai – rễ mọc từ cành, buông xuống như thân cây

Nhắc đến những loại cây có dáng thế độc đáo, cây đa bonsai là một cái tên không thể bỏ qua. Điểm đặc biệt của loài cây này nằm ở hệ thống rễ khí sinh có thể mọc ra từ các cành phía trên, sau đó buông dài xuống mặt đất. Khi tiếp xúc với đất, những chiếc rễ này tiếp tục phát triển, tạo thành các thân cây mới. Chính đặc điểm sinh trưởng kỳ lạ này giúp cây đa bonsai có vẻ ngoài rất ấn tượng, như sở hữu nhiều "chiếc chân" vươn xuống từ tán cây. Với những cây lâu năm, bộ rễ đan xen còn tạo nên dáng vẻ cổ kính, mạnh mẽ, giống như một tác phẩm nghệ thuật được tạo nên bởi thời gian. Đây cũng là lý do cây đa bonsai thường được giới chơi cây yêu thích để tạo dáng trong sân vườn hoặc không gian sống.

- Ảnh 1.

Cây móng rồng – bộ lá như những chiếc sừng kỳ lạ

Không sở hữu vẻ ngoài mềm mại như nhiều loại cây cảnh khác, cây móng rồng gây chú ý bởi hình dáng lá vô cùng đặc biệt. Những chiếc lá mọng nước, dài và cong nhẹ, mọc hướng lên trên tạo cảm giác giống như những chiếc sừng nhỏ. Tên gọi "móng rồng" cũng bắt nguồn từ chính hình dáng độc đáo này. Bề mặt lá thường có những đường vân hoặc hoa văn nổi bật, càng làm tăng vẻ kỳ lạ cho cây. Nhờ ngoại hình khác biệt, cây móng rồng được nhiều người lựa chọn để trang trí bàn làm việc, kệ sách hoặc các góc nhỏ trong nhà, vừa tạo điểm nhấn vừa mang nét cá tính riêng.

- Ảnh 2.

Cây phật thủ – loại quả có hình dáng như bàn tay

Khác với những loại cây ăn quả quen thuộc, cây phật thủ gây ấn tượng mạnh nhờ những trái quả có hình dáng đặc biệt. Thay vì tròn đầy như cam, chanh thông thường, quả phật thủ lại tách thành nhiều nhánh dài, cong nhẹ, trông giống như một bàn tay đang xòe ra. Không chỉ có hình dáng lạ mắt, cây phật thủ còn được nhiều gia đình trưng bày bởi ý nghĩa phong thủy và vẻ đẹp độc đáo. Những quả phật thủ vàng óng, nhiều ngón tay thường trở thành điểm nhấn trong không gian sống, đặc biệt vào các dịp lễ Tết. Chính hình dáng "không giống ai" đã giúp loài cây này trở thành một trong những loại cây cảnh được nhiều người săn tìm.

- Ảnh 3.

Cây kim ngân xoắn – thân cây tựa như được uốn tạo hình

Cây kim ngân vốn quen thuộc trong nhiều không gian nhà ở, văn phòng nhờ vẻ ngoài xanh tốt và dễ chăm sóc. Tuy nhiên, điểm khiến loại cây này trở nên đặc biệt chính là phần thân thường được tạo dáng xoắn, bện vào nhau như một tác phẩm nghệ thuật. Những thân cây non được uốn và đan xen trong quá trình phát triển, sau đó dần trở nên cứng cáp, tạo thành dáng xoắn độc đáo. Nhìn từ xa, thân cây giống như được bàn tay con người kỳ công tạo hình, nhưng thực chất lại là kết quả của quá trình chăm sóc và sinh trưởng lâu dài.

- Ảnh 4.

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Cây cảnh

trồng cây

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