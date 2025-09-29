Ông Yuichi 70 tuổi sống tại Nhật Bản, có hai con đều được học đại học danh tiếng. Trong khi con trai 40 tuổi đã tự lập, con gái 38 tuổi không có việc làm ổn định và trông chờ vào cha mẹ cho mọi chi phí từ ăn ở, quần áo đến bảo hiểm.

Câu chuyện gia đình này được tờ Serai của Nhật Bản đăng tải, phản ánh một lát cắt của vấn đề xã hội “8050”, khi những người ngoài 30, 40 tuổi vẫn phụ thuộc vào cha mẹ đã về già.

Thất nghiệp suốt 8 năm

Gần 40 tuổi, cô gái vẫn sống dựa vào bố mẹ

Trong nhiều năm, thu nhập của cô không vượt quá 100.000 yên mỗi tháng (khoảng 16,8 triệu đồng). Ngay cả công việc đơn giản, cô cũng khó duy trì vì lòng tự tôn cao.

38 tuổi, ngay cả việc tìm một mái ấm riêng cũng thất bại. Người mẹ đã cố gắng sắp xếp cho con 10 buổi gặp mặt qua mai mối, nhưng tất cả đều kết thúc trong sự từ chối.

“Con đã làm sai tất cả sao? Con chưa bao giờ cố gắng làm theo điều bố mẹ dạy ư?”, cô bật khóc hỏi cha mẹ trong một lần trò chuyện.

Vợ ông Yuichi cho rằng chồng có phần trách nhiệm vì ít tham gia nuôi dạy con. "Vì anh chưa bao giờ nói gì cả, nên chúng ta đã thất bại. Con cái phản chiếu cách nuôi dạy của cha mẹ", bà nói.

Hiện tượng "8050"

Hiện tại, người phụ nữ 38 tuổi hoàn toàn sống nhờ cha mẹ: từ tiền ăn uống, quần áo, nhà cửa đến các khoản chi phí sinh hoạt khác. Đặc biệt, ông Yuichi còn chu cấp cho con gái khoản “trợ cấp thần tượng” 50.000 yen mỗi tháng (tương đương khoảng 11,7 triệu đồng) để cô theo đuổi sở thích hâm mộ diễn viên lồng tiếng.

“Con gái tôi mê mẩn các diễn viên lồng tiếng. Khi nhìn thấy nó hào hứng trò chuyện với mẹ về thần tượng, tôi lại thấy có lẽ mọi thứ vẫn ổn. Tôi muốn chuẩn bị cho con khi tôi còn khỏe mạnh, vẫn có thể làm việc. Đó chỉ đơn giản là tình yêu thương của một người cha,” ông Yuichi chia sẻ.

Ở tuổi 70, ông vẫn tiếp tục làm việc để trang trải mọi chi phí cho gia đình, đồng thời nuôi hy vọng để lại chút tài sản cho con gái.

Câu chuyện này phản ánh thực trạng mà Nhật Bản gọi là “vấn đề 8050”, khi những người đã ngoài 40, 50 tuổi vẫn sống phụ thuộc cha mẹ đã ở tuổi 70, 80.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản năm 2021, quốc gia này có hơn 1,15 triệu người "hikikomori" – những người tự cô lập, sống khép kín và phần lớn không có việc làm.

Trong số đó, ngày càng nhiều người ở độ tuổi 40-50. Khi cha mẹ bước vào tuổi già, gánh nặng chăm sóc, nuôi dưỡng trở thành thách thức lớn. Nguyên nhân thường đến từ cú sốc thất bại trong học tập, sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường lao động, cộng thêm văn hóa gia đình Nhật vốn đề cao sự bao bọc của cha mẹ. Một số chuyên gia cảnh báo, nếu cha mẹ tiếp tục nuông chiều, con cái dễ rơi vào vòng luẩn quẩn của thất nghiệp, tự ti và phụ thuộc.

Như trường hợp của cô gái 38 tuổi, dù có nền tảng giáo dục tốt, những cú vấp ngã liên tiếp đã khiến cô đánh mất khả năng tự lập. Trong khi đó, tình thương và sự bao bọc quá mức từ cha mẹ lại càng khiến tình trạng lệ thuộc kéo dài.

Sau khi được truyền thông Nhật Bản đưa tin, câu chuyện của gia đình Yuichi đã gây tranh cãi lớn.

Một người bình luận: “Đúng là một người cha có trách nhiệm. Chúng tôi chỉ có thể xem video thần tượng miễn phí trên điện thoại, còn ông ấy sẵn sàng bỏ tiền để con vui.”

Nhưng cũng có ý kiến gay gắt: “Nuông chiều quá mức chỉ khiến con hư hỏng. Đây chính là kết quả, thật khó cảm thông.”

Giữa thương cảm và chỉ trích, câu chuyện của người phụ nữ 38 tuổi trở thành tấm gương điển hình cho nỗi lo ngày càng lớn của xã hội Nhật Bản: khi cha mẹ già yếu, ai sẽ chăm lo cho những đứa con chưa từng trưởng thành?