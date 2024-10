378 đợt tấn công, 20 vạn quân Nga bẻ gãy phòng tuyến: Tổng tư lệnh Ukraine ra lệnh khẩn ở "chảo lửa"

Tổng tư lệnh Ukraine thân chinh tới chảo lửa Zaporizhzhya

Hãng thông tấn Interfax-Ukraine ngày 28/10 đưa tin, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky đã thân chinh tới Zaporizhzhya (đông nam Ukraine) để chỉ đạo các đơn vị làm nhiệm vụ phòng thủ ở mặt trận này.

Trước đó, quân đội Ukraine thông báo họ bất ngờ phát hiện Nga đang tăng cường hoạt động theo hướng Zaporizhzhya. Gần khu vực này, lực lượng vũ trang Nga đã tập hợp quân số lên tới 200.000 người. Kiev dự đoán Nga có thể sắp tấn công vào thành phố Zaporizhzhya, thủ phủ khu vực, đồng thời là "pháo đài" lớn cuối cùng do Ukraine kiểm soát ở đông nam.

Nga đang đẩy mạnh tấn công theo hướng Zaporizhzhya. Ảnh: CNN

Tình hình được đánh giá là khẩn cấp khi lực lượng Nga đột phá mạng lưới phòng thủ của Ukraine tại một số khu vực trên mặt trận Zaporizhzhya, giành quyền kiểm soát khu định cư Levadnoe ngay trong ngày 27/10.

Phát biểu trên kênh truyền hình 24TV (Ukraine), Đại biểu Hội đồng vùng Zaporizhzhya Serhiy Lyshenko cho rằng sau Levadnoe, lực lượng Nga có thể sẽ tìm cách tiến về phía khu định cư Orekhovo – nơi sẽ mở đường cho họ tới thành phố Zaporizhzhya.

Đúng như dự đoán của Kiev, hãng thông tấn Ural (Nga) ngày 29/10 dẫn lời ông Vladimir Rogov – Chủ tịch Ủy ban về các vấn đề chủ quyền thuộc Phòng Xã hội Liên bang Nga thông báo, lực lượng Nga đã đột phá qua tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía bắc Rabotino theo hướng Orekhovo.

"Tuyến phòng thủ của đối phương đã bị phá vỡ, chiều rộng cuộc tiến công của chúng tôi đã tăng lên tới 10km" – Ông Rogov thông báo qua Telegram.

Bộ Quốc phòng Nga đồng thời xác nhận, quân đội Nga không chỉ đẩy mạnh tiến công ở Donbass, mà còn ở Zaporizhzhya. Hiện tại, áp lực đang gia tăng lên khu định cư Hulyaipole (cũng thuộc Zaporizhzhya).

"Hulyaipole cùng với Orekhovo chính là chía khóa tới thành phố Zaporizhzhya" – Ural cho hay.

Ukraine thông báo Nga đã tiến hành 378 đợt tấn công vào Zaporizhzhya chỉ trong 24h qua. Nguồn: NBC

Nga tấn công Zaporizhzhya 378 đợt trong 24h

Tờ Ukrainska Pravda (Ukraine) ngày 28/10 dẫn báo cáo từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, chỉ trong 24 giờ qua, lực lượng Nga đã tiến hành 378 cuộc tấn công vào 10 khu định cư ở Zaporizhzhya, gây thiệt hại cho nhiều cơ sở hạ tầng, khiến ít nhất 3 người bị thương.

"Một phụ nữ và hai người đàn ông đã bị thương do các cuộc tấn công của Nga vào Zaporizhzhyavà Polohy. Lực lượng đối phương đã tiến hành 378 cuộc tấn công vào 10 khu định cư ở Zaporizhzhya trong ngày. Trong đó, có 7 cuộc không kích vào các khu định cư Hulyaipole, Mala Tokmachka, Robotyne và Novodarivka" – Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay.

Theo báo cáo, trong các cuộc tấn công, quân đội Nga đã sử dụng tới 264 máy bay không người lái các loại và các hệ thống pháo phản lực phóng loạt.

Ông Oleksandr Syrsky đã thân chinh tới Zaporizhzhya ra chỉ đạo phòng thủ khẩn cấp. Ảnh: aljazeera

Ông Syrsky ra chỉ đạo khẩn

Theo Ukrainska Pravda, trong quá trình làm việc tại Zaporizhzhya, Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky đã tiến hành kiểm tra các đơn vị tác chiến tại đây, cũng như thị sát công tác chuẩn bị cho hoạt động phòng thủ. Ông chỉ đạo tiến hành mọi biện pháp để cung cấp cho các đơn vị phòng thủ Zaporizhzhya thêm vũ khí, trang thiết bị và những thứ cần thiết.

"Tôi đã gặp các chỉ huy lữ đoàn. Chúng tôi đã phân tích chi tiết tình hình tại các khu vực chiến đấu và tình trạng cung cấp đạn dược, UAV, cũng như hệ thống tác chiến điện tử cho các đơn vị. Chúng tôi đặc biệt lưu ý tới việc chuẩn bị cho các hoạt động phòng thủ mùa thu và mùa đông" – Ông Syrsky thông báo qua Telegram.

"Tôi cũng đã chỉ đạo các biện pháp để cung cấp cho các đơn vị thêm vũ khí, thiết bị và mọi thứ cần thiết" – Tổng tư lệnh Ukraine nhấn mạnh, đồng thời lưu ý rằng, tại khu vực Zaporizhzhya, các hoạt động quân sự với cường độ khác nhau vẫn tiếp diễn.

"Đối phương đang liên tục sử dụng máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay không người lái kết hợp với hỏa lực pháo binh và súng cối. Trong điều kiện như vậy, nhiệm vụ chính của chúng ta là tăng cường phòng thủ cho quân đội ở những khu vực khó khăn nhất của mặt trận và đảm bảo sự ổn định tối đa của tuyến phòng thủ" – Syrsky lưu ý.

Người đứng đầu chính quyền khu vực Zaporizhzhya Ivan Fedorov (do Nga bổ nhiệm) thông báo, Ukraine đang gấp rút hoàn thành xây dựng tuyến phòng thủ thứ hai và thứ ba tại vùng lãnh thổ do họ kiểm soát (hiện tại, Nga đang kiểm soát khoảng 18% địa bàn Zaporizhzhya, phần còn lại do Ukraine kiểm soát).

Theo Fedorov, quân đội Ukraine được giao nhiệm vụ "biến khu vực Zaporizhia thành một pháo đài". Tổng cộng, có ba tuyến phòng thủ được lên kế hoạch xây dựng tại khu vực này. Tuyến đầu tiên đã sẵn sàng vào giữa mùa hè, tuyến thứ hai "đã hoàn thành 99,9% và tuyến thứ ba sẽ được hoàn thành có điều kiện trong những tuần tới". Các công sự liên tục được hiện đại hóa — đặc biệt, chúng được thiết kế để bảo vệ chống lại máy bay không người lái FPV.