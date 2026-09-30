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367 trường học tại Hải Phòng vẫn thiếu sách giáo khoa, phụ huynh 'vật vã' đi phô tô

Nguyễn Hoàn
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Ba tuần sau lễ khai giảng năm học mới 2026-2027, 367 trường học các cấp tại Hải Phòng vẫn thiếu sách giáo khoa.

Phô tô sách cho con học

Anh N.V.N (45 tuổi, ở phường Gia Viên) cho biết, con gái lớn anh học lớp 11 Trường THPT Lê Chân. Do thiếu sách, từ đầu năm đến nay, hằng ngày trên lớp con được thầy cô trình chiếu sách điện tử. Khi về nhà, cháu tiếp nhận bài tập qua điện thoại (file PDF) rồi học.

Còn con trai út anh học lớp 8 Trường THCS Chu Văn An, một trong những trường điểm có truyền thống dạy và học thuộc nhóm dẫn đầu thành phố. Do thiếu nhiều đầu sách, ngay từ sau lễ khai giảng, các phụ huynh đã phô tô sách theo tuần cho các cháu kịp theo học các bài giảng trên lớp bài ôn tại nhà.

Chị L.T.T (37 tuổi, ở Lê Chân, Hải Phòng) cho biết, con chị học lớp 7. Từ ngày khai giảng, con chị 3 lần được phát sách giáo khoa các môn: Ngữ văn (tập 1, tập 2), Toán (tập 2), Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Lịch sử, Địa lý, Mỹ thuật, Âm nhạc, Giáo dục công dân, Tin học, Tiếng Anh, Giáo dục thể chất và hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp.

Ngoài ra, con chị được nhận thêm sách bài tập Tiếng Anh, thực hành công nghệ, bài tập khoa học tự nhiên. Sau 3 lần được phát sách giáo khoa, đến cuối tháng 9, con chị vẫn còn thiếu sách Toán lớp 7 kỳ 1, nhiều sách bài tập.

Để khắc phục tình trạng thiếu sách, chị và các phụ huynh phô tô sách Toán và một số sách bài tập để đảm bảo con theo kịp chương trình giảng dạy đầu năm.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Phụ huynh học sinh Trường THCS Chu Văn An (Hải Phòng) phô tô sách cho con học.

Xã Vĩnh Bảo (Hải Phòng) nổi tiếng là vùng đất học của Hải Phòng. Sau sáp nhập trường, Vĩnh Bảo còn 2 trường THCS và 3 trường tiểu học. Những ngày đầu khai giảng, Vĩnh Bảo là một trong những vùng thiếu sách giáo khoa nhiều bậc nhất thành phố. Liên tiếp trong 3 tuần đầu, các trường tiếp nhận nhiều đợt bổ sung sách, tuy nhiên tình trạng thiếu sách vẫn phổ biến.

Theo thống kê của UBND xã Vĩnh Bảo, tính đến ngày 29/9, còn Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tiểu học Vĩnh Bảo và Tiểu học Tam Đa tổng số 1.283 học sinh (29,9%) thiếu tổng cộng 7.395 cuốn sách.

Trong đó, nhiều đầu sách quan trọng cần ngay: như Toán (tập 1), Ngữ Văn (tập 1), Tiếng Anh (tập 1) và các đầu sách khác thiếu ở hầu hết các khối học.

Ông Nguyễn Văn Hà - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bảo cho biết, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp kết hợp giữa sách giáo khoa điện tử và phô tô sách giáo khoa. Tại các lớp, giáo viên cũng triển khai các giải pháp học chung sách giáo khoa theo nhóm 3-5 bạn/cuốn.

Nhiều giải pháp khắc phục

Theo khảo sát của phóng viên, phụ huynh các Trường Tiểu học Cát Bi, Tiểu học Nguyễn Văn Tố, Trung học cơ sở Võ Thị Sáu... tại Hải Phòng còn thiếu một số đầu sách giáo khoa, trọng điểm khối 4.

Để khắc phục tình trạng này, Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm các lớp đã chủ động triển khai một số giải pháp.

Trong đó, nhiều trường hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm sau khi tiếp nhận sách giáo khoa phân bổ đồng đều về các lớp đảm bảo học nhóm và kết hợp bài học điện tử hoặc phụ huynh phô tô bài học hằng tuần cho học sinh bám sát chương trình giảng dạy.

Một số trường tổ chức trình chiếu các bài giảng theo sách giáo khoa lên màn hình để phục vụ kịp thời công tác dạy và học trong lúc chờ cấp bổ sung.

- Ảnh 3.

Trường THCS Chu Văn An, TP Hải Phòng.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện Ban Giám hiệu Trường THPT Kinh Môn cho biết, nhà trường đã chủ động kế hoạch đăng ký mua sách giáo khoa cho học sinh ngay từ thời điểm hè. Do đó, cơ bản bộ sách giáo khoa được cấp phát đủ cho học, không xảy ra tình trạng thiếu sách, đặc biệt các môn trọng điểm.

Ba tuần sau lễ khai giảng, đến nay Trường THPT Kinh Môn đã có đủ 100% sách giáo khoa khối 10; khối 11 thiếu 273 cuốn giáo dục thể chất môn bóng rổ, 110 cuốn công nghệ chăn nuôi. Khối 12 còn thiếu 86 cuốn sách chuyên đề Hóa.

Đại diện Ban giám hiệu Trường THPT Kinh Môn đã đăng ký với các đơn vị cung cấp các đầu sách còn thiếu và đang trong thời gian bổ sung.

Theo rà soát của Sở GD&ĐT Hải Phòng, tính đến 25/9 có 367/671 trường học (Tiểu học, THCS, THPT) trên địa bàn thiếu sách, chiếm tỷ lệ 54,7% trường thiếu sách giáo khoa. Trong đó, 117/129 Trường THPT trên địa bàn thiếu sách, chiếm tỷ lệ 90,7% tổng số trường.
Theo đó, 367 trường có tổng số 145.461 học sinh thiếu ít nhất 1 cuốn sách. Tổng số toàn thành phố thiếu 438.208 cuốn sách giáo khoa.

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Tags

sách giáo khoa

phụ huynh

trường THPT

Vĩnh Bảo

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