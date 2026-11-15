366 tỷ đồng tiền tiết kiệm của 42 khách hàng bỗng “bay màu”, cảnh sát điều tra, bắt giữ 9 người, ngân hàng phải ứng tiền khắc phục hậu quả

Năm 2015, 42 khách hàng Trung Quốc phát hiện khoản tiền gửi của mình bị thất thoát, với tổng giá trị lên tới 95,05 triệu NDT (hơn 366 tỷ đồng). Đằng sau vụ việc là một đường dây có sự cấu kết giữa người bên ngoài và nhân viên ngân hàng, sử dụng mức lãi ngoài hấp dẫn để dụ khách hàng gửi tiền rồi âm thầm chuyển khoản.

Theo thông tin được Nhân Dân Nhật Báo và Trung Quốc Thanh niên Báo đăng tải vào tháng 1/2015, vụ việc xảy ra tại Ngân hàng Liên hợp Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Tổng cộng 42 khách hàng bị mất tiền gửi, với số tiền lên tới 95,05 triệu NDT.

Kết quả điều tra cho thấy đường dây này do một phụ nữ họ Khâu cầm đầu, với sự hỗ trợ của một nhân viên ngân hàng họ Chúc, phụ trách phân lý Văn Nhị thuộc chi nhánh Cổ Đãng. Thay vì trực tiếp tiếp cận khách hàng bằng những lời mời chào thông thường, nhóm này sử dụng một hình thức huy động tiền gửi kèm khoản chiết khấu cao để tạo sức hút.

Cụ thể, khách hàng được hứa trả 10 -15% lãi suất mỗi năm. Đây là khoản tiền ngoài lãi suất tiền gửi thông thường, được dùng để thuyết phục khách hàng mang số tiền lớn đến ngân hàng.

Ký cam kết 6 điều trước khi gửi tiền

Để được hưởng khoản chiết khấu hấp dẫn, khách hàng phải chấp nhận một loạt điều kiện do nhóm đối tượng đưa ra. Đáng chú ý, họ được yêu cầu ký một bản cam kết gồm 6 nội dung, trong đó có việc không rút tiền trước hạn trong vòng 1 năm, không kiểm tra tài khoản, không đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến, không sử dụng dịch vụ chuyển tiền hoặc rút tiền liên ngân hàng, không bật thông báo biến động số dư qua tin nhắn và không tiết lộ thỏa thuận này với người thân, bạn bè làm việc trong ngành ngân hàng.

Những điều kiện trên khiến khách hàng gần như không thể chủ động theo dõi tài khoản trong suốt thời gian gửi tiền. Tuy nhiên, vì được hứa hẹn khoản chiết khấu cao và tin tưởng giao dịch được thực hiện tại ngân hàng, nhiều người vẫn đồng ý.

Thủ đoạn chiếm đoạt tiền được thực hiện ngay trong quá trình giao dịch tại quầy. Theo thông tin từ cơ quan điều tra được Trung Quốc Thanh niên Báo đăng tải ngày 20/1/2015, nhân viên ngân hàng yêu cầu khách hàng nhập mật khẩu 2 lần.

Ảnh minh họa: Internet

Lần nhập đầu tiên được giải thích là để xác nhận thao tác in sao kê hoặc kiểm tra thông tin tài khoản. Tuy nhiên, lần nhập mật khẩu thứ hai thực chất được sử dụng để xác thực lệnh chuyển tiền. Nhờ sự tiếp tay của nhân viên bên trong, tiền gửi của khách hàng bị chuyển khỏi tài khoản mà họ không hay biết.

Nhóm đối tượng còn tìm cách che giấu giao dịch bằng cách làm giả chứng từ, sử dụng giấy in trắng để tạo phiếu giao dịch và xử lý phiếu của khách hàng. Vì không kiểm tra số dư trong thời gian dài, nhiều người chỉ phát hiện tiền đã biến mất khi quay lại ngân hàng.

Vụ việc bị phát hiện khi khách hàng kiểm tra tài khoản

Vụ việc bắt đầu lộ ra vào đầu năm 2014, khi một khách hàng họ Trương đến ngân hàng kiểm tra khoản tiền gửi 2 triệu NDT và phát hiện tài khoản chỉ còn vài NDT. Từ phản ánh này, cơ quan chức năng tiến hành điều tra và phát hiện nhiều khách hàng khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Kết quả xác minh cho thấy có tổng cộng 42 người bị ảnh hưởng, với 50 giao dịch liên quan và tổng số tiền thất thoát là 95,05 triệu NDT.

Đến tháng 1/2015, cảnh sát đã bắt giữ 9 nghi phạm liên quan đến vụ việc. Trong số này, 8 người được chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố để xem xét truy tố.

Về phía ngân hàng, Ngân hàng Liên hợp Hàng Châu cho biết đã thu hồi hơn 50 triệu NDT. Phần tiền chênh lệch hơn 40 triệu NDT được ngân hàng cho biết đã chủ động ứng trả cho khách hàng theo thông tin công bố vào tháng 1/2015.

Đến tháng 5/2015, 8 nghi phạm trong vụ án được đưa ra truy tố. Hồ sơ công tố tiếp tục xác nhận 42 khách hàng bị lừa gửi tổng cộng 95,05 triệu NDT.

Vụ việc cho thấy thủ đoạn chiếm đoạt tiền gửi có thể được thực hiện ngay trong quy trình giao dịch tại ngân hàng, với sự tiếp tay của người có quyền tiếp cận hệ thống nội bộ. Những lời hứa hẹn về khoản chiết khấu cao, cùng yêu cầu khách hàng không kiểm tra tài khoản trong thời gian dài, đã tạo điều kiện để các giao dịch bất thường diễn ra mà không bị phát hiện kịp thời.

(Tổng hợp)