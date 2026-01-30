350.000 người Việt Nam đã nhận 1 triệu đồng ăn Tết

Tối 27/1, Liên đoàn Lao động TP. HCM đã triển khai một đợt chuyển khoản quà Tết đặc biệt cho 350.000 đoàn viên và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi người nhận 1 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng ngay trong buổi gặp mặt mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống và mang đến niềm vui đón Tết cho người lao động trên địa bàn trong bối cảnh đời sống và thu nhập còn nhiều khó khăn sau những biến động kinh tế – xã hội.

Chương trình được tổ chức tại TP. HCM với sự tham dự của ông Trần Lưu Quang – Bí thư Thành ủy TP. HCM, cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP. HCM và đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. HCM, cùng khoảng 200 công nhân tiêu biểu tham dự buổi lễ. Trong sự kiện, nghi thức chuyển khoản quà Tết được thực hiện công khai, và chỉ trong khoảng 5 phút kể từ khi bắt đầu vào lúc 18 giờ 45 phút, toàn bộ 350.000 công nhân đã nhận được số tiền 1 triệu đồng trực tiếp vào tài khoản.

Hoạt động này được thực hiện theo hình thức phối hợp giữa tổ chức công đoàn và hệ thống ngân hàng để chuyển khoản trực tiếp đến người lao động, thay vì trao tiền mặt, nhằm tạo thuận lợi, nhanh chóng và đảm bảo an toàn trong dịp cuối năm. Tổng số tiền chuyển cho tất cả người lao động trong chương trình ước tính lên tới khoảng 350 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. HCM, cho biết dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, đời sống, việc làm và thu nhập của đoàn viên và người lao động tăng lên nhưng vẫn còn khó khăn, đặc biệt đối với nhóm công nhân có hoàn cảnh kém thuận lợi.

Chương trình này nhằm hiện thực hóa mục tiêu chăm lo toàn diện cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán – truyền thống quan trọng của người Việt Nam – đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội của tổ chức công đoàn đối với lực lượng lao động đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của TP. HCM.

Nhiều công nhân tham dự chương trình bày tỏ xúc động khi nhận được khoản tiền hỗ trợ, cho rằng đây không chỉ là giá trị vật chất để sắm sửa Tết, mà còn là tấm lòng chia sẻ, sự quan tâm thực tế từ tổ chức công đoàn và các cấp lãnh đạo đối với người lao động. Các hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều người vui mừng khi nhận được tin nhắn báo tiền vào tài khoản, tạo nên không khí ấm áp trong dịp cuối năm.

Hoạt động này cũng nằm trong chuỗi chương trình chăm lo đời sống công nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, khởi động các phong trào và sự kiện hướng đến người lao động, nhằm tạo không khí phấn khởi, an lành cho đoàn viên và công nhân trước Tết cổ truyền.

