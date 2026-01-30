3.000 người Việt bám trụ tại dự án thách thức bậc nhất cả nước: Kỳ tích lớn xuất hiện, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận nỗ lực

Theo Tập đoàn Đèo Cả, sáng 28/1, Tổng Bí Thư Tô Lâm đã đi tham quan không gian triển lãm 10 sự kiện nổi bật của tỉnh Cao Bằng trong năm 2025. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng nhân dịp 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Một trong số sự kiện nổi bật là việc thông tuyến giai đoạn 1 và khởi công giai đoạn 2 cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng). Tại đây, Tổng Bí thư cùng đoàn đại biểu cấp cao ghi nhận những nỗ lực sau hơn 700 ngày đêm miệt mài thi công của hơn 3.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân đã kiên trì bám trụ trên công trường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Dự án này đã tạo dấu ấn "kỳ tích" nhờ tổ hợp giải pháp đồng bộ như tối ưu hướng tuyến để giảm tổng mức đầu tư xuống còn 25.550 tỷ đồng; sáng tạo mô hình huy động vốn PPP++.

Đồng thời, nhà thầu triển khai đồng bộ hai giai đoạn, giúp tiết giảm chi phí để nâng chuẩn khai thác; thực hiện các hoạt động an sinh xã hội nhằm tạo sự đồng thuận của người dân Cao Bằng với việc triển khai dự án. Qua đó, dự án được rút ngắn tiến độ 12 tháng.

Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả báo cáo với đoàn đại biểu tại triển lãm (Ảnh: Đèo Cả)

Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh được khởi công vào ngày 1/1/2024. Điểm đầu của tuyến tại nút giao khu vực cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn), kết nối vào đoạn nối cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng với cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam tỉnh Lạng Sơn. Điểm cuối tại nút giao đường vào khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng).

Tuyến cao tốc này có chiều dài 121km, đi qua địa bàn hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, phân kỳ đầu tư thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 của dự án có chiều dài 93km, gồm 2 hầm xuyên núi và 64 cây cầu cùng vô số khe suối và tỉnh lộ, đã thông tuyến vào ngày 19/12/2025.

Đèo Cả cho biết, với cấu tạo địa chất karst cùng địa hình hiểm trở, tình hình thiên tai mưa lũ kéo dài trên địa bàn, đây là một trong những dự án cao tốc thách thức bậc nhất hiện nay trên cả nước.

Theo ông Phan Thăng An – Bí thư tỉnh ủy Cao Bằng, việc thông tuyến giai đoạn 1 là minh chứng cho nỗ lực lớn, quyết tâm cao, khát vọng bứt phá vươn lên của một tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn. Dự án góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về kết cấu hạ tầng giao thông, mở rộng không gian phát triển, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, tăng cường liên kết vùng, bảo đảm quốc phòng – an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Sau sự kiện thông tuyến, liên danh Đèo Cả đang hướng tới hoàn thành một số hạng mục trước dịp Tết Nguyên đán 2026 như: thông tuyến trên lớp bê tông nhựa và trên nền cấp phối đá dăm khoảng 80km; thông tuyến trên nền đường K95, K98 đối với phạm vi còn lại.

Giai đoạn 2 của dự án được khởi công vào ngày 19/8/2025, được đầu tư theo hình thức PPP, bao gồm mở rộng toàn bộ 93,35km của giai đoạn 1 lên quy mô 4 làn xe, đồng thời đầu tư tiếp 26,47km kết nối tới cửa khẩu Trà Lĩnh. Giai đoạn này sẽ xây mới 17 cầu và 3 hầm xuyên núi.

Theo thông tin báo cáo với đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Trần Hồng Minh ngày 15/1, với hai giai đoạn được thực hiện song song, liên danh Đèo Cả tiến tới hoàn thành toàn dự án vào ngày 31/12/2026.

Khi hoàn thành, dự án Đồng Đăng – Trà Lĩnh sẽ kết nối với hai dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Bắc Giang – Lạng Sơn để hình thành nên một trục cao tốc đối ngoại huyết mạch, kết nối giao thương hàng hóa từ Việt Nam sang các nước Trung Quốc và châu Âu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội mới cho vùng Đông Bắc.