30 tuổi tôi chẳng có gì ngoài 500 triệu

Tôi 30 tuổi. Không nhà, không xe, chưa cưới, và tài sản lớn nhất là 500 triệu trong tài khoản tiết kiệm. Nếu nghe qua, có người sẽ bảo tôi ổn đấy chứ, ở tuổi này nhiều người còn nợ ngập đầu. Nhưng khi nhìn quanh bạn bè đồng trang lứa đã có con, có nhà, có kế hoạch đầu tư, tôi vẫn thấy mình đang tụt lại.

Tôi từng nghĩ 30 sẽ là mốc rực rỡ: có công việc tốt, có hướng đi rõ ràng, có thứ để tự hào. Nhưng thực tế là tôi chỉ có một khoản tiền đủ sống vài tháng nếu nghỉ việc. Không đến mức nghèo, nhưng cũng chẳng dư dả để gọi là “tự do tài chính”.

Ảnh minh hoạ

Càng lớn, tôi càng nhận ra 500 triệu không còn là số tiền “to” như mình từng nghĩ. Nó chẳng mua nổi căn hộ, chỉ đủ một phần chiếc xe, và có thể tan biến nhanh nếu gặp biến cố sức khỏe hay thất nghiệp. Quan trọng hơn, nó không đủ để tôi thấy yên tâm.

Tôi từng rất chăm tiết kiệm, chi tiêu hợp lý, chẳng hoang phí. Nhưng rồi nhận ra vấn đề không nằm ở việc tiêu ít hay nhiều, mà ở chỗ tôi chưa từng dám để tiền làm việc cho mình. Tiền nằm yên trong sổ, an toàn đến mức… vô dụng.

Tuổi 30 dạy tôi một điều: kiếm tiền chỉ là bước đầu, hiểu tiền mới là chuyện khó. Vì nếu không biết mục tiêu của tiền là gì, thì dù có 500 triệu hay 5 tỷ, mình cũng vẫn thấy bất an như nhau.

Giờ tôi không còn so mình với người khác nữa. Tôi chỉ muốn học cách dùng tiền để sống tốt hơn, chứ không phải để chứng minh điều gì. Có thể 500 triệu chưa là gì, nhưng ít nhất, nó là khởi đầu để tôi sống tỉnh táo hơn và thôi sợ hãi mỗi lần nhìn số dư tài khoản.