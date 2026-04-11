30 tuổi kiếm 50 triệu/tháng nhưng phải làm việc 24/7: Có đáng không?

Ở tuổi 30, mức thu nhập trung bình của tôi rơi vào khoảng 50 triệu/tháng - Con số mà nhiều người xem là “ổn định” hoặc thậm chí là “đáng mơ ước”. Nhưng đằng sau đó là những áp lực không phải ai cũng thấy.

Có những ngày, tôi thức dậy bằng tiếng điện thoại rung liên hồi vì email, tin nhắn công việc, dù lúc đó còn chưa tới 7h30. Cứ như vậy đến tận tối muộn, có khi là 1-2h sáng vì tôi “tham” nên nhận cả việc freelance ở nước ngoài. Trong tuần bận là điều dễ hiểu, nhưng cuối tuần cũng chẳng khác gì… trong tuần. Thậm chí là ngày lễ, lúc đi du lịch, lúc nào tôi cũng trong trạng thái kè kè laptop, điện thoại.

Công việc không chỉ là công việc nữa, mà trở thành trạng thái “trực chiến” 24/7. Nhiều lúc tôi tự hỏi: Để có mức thu nhập như vậy, đổi lại gần như toàn bộ thời gian và năng lượng sống, liệu có thực sự đáng?

1. Tiền nhiều hơn đồng nghĩa với thời gian ít đi

Ở tuổi 30, tiền bắt đầu quan trọng hơn. Áp lực tài chính, gia đình, tương lai… khiến việc kiếm được 50 triệu/tháng mang lại cảm giác an tâm nhất định. Nhưng đánh đổi lại là thời gian - thứ không thể mua lại.

Có những bữa phải ăn vội, những lần về quê hay đi chơi nhưng đầu óc vẫn “kẹt” trong công việc. Khi guồng quay này kéo dài, tôi bắt đầu nhận ra mình có tiền, nhưng lại không có đủ thời gian để tận hưởng những gì tiền mang lại. Và khi thời gian cho bản thân giảm dần, chất lượng cuộc sống cũng lặng lẽ đi xuống.

2. Thu nhập ổn không đồng nghĩa với tự do

30 tuổi, đi làm 7-8 năm nên tôi thấm thía sự thật rằng thu nhập càng cao, đôi khi lại càng bị “trói” chặt vào công việc. Mức lương 50 triệu không chỉ là con số, mà còn đi kèm kỳ vọng, trách nhiệm và áp lực duy trì.

Không còn dễ dàng “nghỉ ngang” hay thử một hướng đi mới, vì chi phí sinh hoạt đã quen với mức thu nhập đó. Không dễ giảm tốc, vì sợ mất vị trí, mất cơ hội, hoặc đơn giản là không muốn quay lại mức thu nhập thấp hơn.

Tự do tài chính vốn được xem là mục tiêu, nhưng trong trường hợp này, nó lại chưa chắc mang đến tự do thật sự về thời gian và lựa chọn.

3. Sức khỏe là thứ dễ bị “âm thầm bào mòn” nhất

Không phải lúc nào cũng nhận ra ngay, nhưng cơ thể luôn có cách phản ứng. Ngủ ít hơn, ăn uống thất thường, stress kéo dài,... những thứ này không gây hậu quả tức thì, nhưng tích tụ theo thời gian.

Có giai đoạn, tôi thậm chí coi chuyện thức khuya làm việc trở thành chuyện bình thường. Một vài dấu hiệu mệt mỏi ban đầu dễ bị bỏ qua, vì “còn trẻ, chịu được”. Nhưng khi cơ thể bắt đầu rệu rã đến mức không thể phủ nhận hay làm ngơ, cái giá phải trả thường không nhỏ.

Lúc đó, câu hỏi không còn là “có đáng không”, mà là “đổi lại như vậy có quá đắt không”.

4. Mối quan hệ cá nhân dần bị thu hẹp

Công việc chiếm gần như toàn bộ quỹ thời gian của tôi, đồng nghĩa với việc các mối quan hệ ngoài công việc bị thu hẹp dần. Bạn bè ít gặp hơn, gia đình ít trò chuyện hơn, những mối quan hệ mới cũng khó bắt đầu vì làm gì có lúc nào rảnh. Về lâu dài, cuộc sống dễ rơi vào trạng thái chỉ xoay quanh công việc.

Điều này không sai, nhưng nếu kéo dài, sẽ khiến đời sống tinh thần trở nên nghèo nàn hơn mà chính mình cũng khó nhận ra ngay.

Đương nhiên, không phải lúc nào việc sống cùng công việc 24/7 cũng là điều tiêu cực. Nếu nhìn theo hướng khác, đây có thể là một giai đoạn “tăng tốc” cần thiết. Ở tuổi 30, việc chấp nhận đánh đổi thời gian để tích lũy tài chính, kinh nghiệm và vị thế là lựa chọn của không ít người, trong đó có tôi.

Nếu 50 triệu/tháng là bước đệm để đạt được một điều lớn hơn như mua nhà, đầu tư, chuyển hướng sự nghiệp, thì sự đánh đổi này có thể hợp lý. Nhưng nếu chỉ duy trì trạng thái “bận rộn liên tục” mà không có điểm dừng hay kế hoạch tiếp theo, thì rất dễ rơi vào vòng lặp kéo dài.

Cuối cùng, câu hỏi “có đáng không” không có đáp án chung cho tất cả. Với người này, 50 triệu/tháng là mục tiêu lớn; với người khác, thời gian và sự tự do lại quan trọng hơn.

Điều quan trọng nhất không phải là kiếm bao nhiêu, mà là cách quản lý cuộc sống xung quanh con số đó. Có thể vẫn làm việc nhiều, nhưng đặt ra ranh giới rõ ràng hơn. Có thể vẫn giữ mức thu nhập cao, nhưng học cách “ngắt kết nối” vào những thời điểm cần thiết. Công việc quan trọng, nhưng nó không nên là toàn bộ cuộc sống. Và đôi khi, câu hỏi đáng suy nghĩ nhất không phải là “mình kiếm được bao nhiêu”, mà là “mình đang sống như thế nào với những gì mình kiếm được”.