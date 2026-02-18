Nếu một ngày nào đó bạn phát hiện ra rằng người phụ nữ giàu có, quyến rũ mà bạn vẫn hằng ngưỡng mộ thực chất không hề tồn tại trên thế giới này - bằng cấp của cô ta là giả, công việc của cô ta là giả, thậm chí cả tên của cô ta cũng là giả - bạn sẽ phản ứng như thế nào?

Điều đáng sợ hơn nữa là, sau khi cô ta biến mất, một thi thể phụ nữ bị biến dạng được tìm thấy trong cống rãnh và mọi người đều cho rằng người chết chính là cô ấy - nhưng sự thật phức tạp hơn nhiều.

Đây chính là bối cảnh của tựa phim ăn khách nhất dịp đầu năm - The Art of Sarah (Nghệ Thuật Lừa Dối Của Sarah). Không đơn thuần là cuộc điều tra về vụ án xác chết nữ hay tội phạm lừa đảo, The Art Of Sarah như một lăng kính phản ánh chủ nghĩa tiêu dùng và nỗi lo lắng về bản sắc cá nhân.

Vì vậy ngoài sự xuất sắc của bộ đôi Sarah Kim (Shin Hye Sun) và thám tử Park Mi Gyeong (Lee Jun Hyuk) hay kịch bản ngập tràn drama, thủ đoạn, phông bạt, xa hoa thì điểm bùng nổ của phim chính là góc nhìn, quan điểm về cuộc sống của các nhân vật.

Từng câu đều gõ vào bản chất của thân phận con người, không bi lụy mà như mưa dầm thấm lâu, khiến người ta tự hỏi: Khi ranh giới giữa thật - giả trở nên mờ nhạt trong nhận thức chung, liệu chữ “giả” còn giữ được sức nặng ban đầu của nó? Liệu đã bao giờ, trong một khoảnh khắc nào đó, chúng ta cũng lặng lẽ góp phần vào việc “dệt mộng” cho người khác hay cho chính mình? Liệu chúng ta đã từng vì một lời công nhận mà lặng lẽ điều chỉnh dáng hình của chính mình?

Dưới đây là 30 câu nói giàu tính chiêm nghiệm, có thể soi chiếu vào chính cuộc đời mỗi chúng ta từ The Art of Sarah.

1. Sự thật giống như ánh sáng, khiến người ta khó nhìn thẳng; còn lời nói dối thì như ánh hoàng hôn rực rỡ, tô điểm cho mọi thứ - cho đến khi bị vạch trần.

2. Người ta vung tiền chỉ để thoát mác “giàu xổi”. Họ bảo khoe khoang là dấu hiệu của sự bất an.

3. Người ta nói sự giàu có thật sự nằm ở số dặm bay, không phải số dư tài khoản.

4. Điều quan trọng không phải bạn là ai, mà là bạn trông như thế nào, là thần thái và sự tinh tế của bạn.

5. Có tiền, bạn có thể mua được mọi thứ. Kể cả tuổi trẻ.

6. Ở tuổi này, có thể kết bạn mới đã là điều vô cùng hiếm hoi. Còn khó hơn cả sở hữu một chiếc Birkin, và cũng khó hơn nhiều so với việc mang chiếc túi đó thật tự tin.

7. Một món hàng giả được làm quá tinh vi có thể vượt qua cả hàng thật. Vì đồ thật vốn không hướng tới sự hoàn hảo tuyệt đối.

8. Sao phải ăn cắp nếu bạn thậm chí không biết cái gì là có giá trị?

9. Chừng nào hàng xa xỉ còn tồn tại, hàng giả sẽ còn tồn tại.

10. Muốn biết đáy vực là gì, anh phải tự mình rơi xuống đó.

11. Người ta tin người khác dù biết không nên tin. Tin vào bản thân vì nghĩ mình sẽ khác. Tin vào thế giới vì nghĩ lần này sẽ khác. Và tin vào lời nói dối dù biết tất cả đều là giả.

12. Nơi nào có ánh sáng, nơi đó có bóng tối. Tại sao tôi lại phải là bóng tối?

13. Hoa hồng vẫn sẽ tỏa hương thơm ngát dù bạn gọi nó bằng tên gì đi nữa.

14. Phụ nữ có thể làm mình trẻ đi vài tuổi, nhưng không bao giờ tự cộng thêm tuổi cho mình.

15. Con người thật kỳ lạ. Họ nói tình yêu vượt qua địa vị, biên giới, tuổi tác và giới tính. Nhưng nếu bạn yêu như thế, họ lại bảo đó không phải tình yêu thật.

16. Một doanh nhân chẳng khác kẻ lừa đảo là bao. Nhưng có một điều phân biệt họ. Anh biết là gì không? Họ có thể bắt đầu bằng một cú bluff (lối chơi đánh lừa vào tâm lý đối thủ trong poker), nhưng họ không bao giờ kết thúc bằng điều đó.

17. Muốn biết giá trị của một người, đừng nhìn vào những gì họ có, hãy nhìn vào những gì họ không có.

18. Nếu không có ai là nạn nhân, thì sao có thể gọi là lừa đảo?

19. Dù có vùng vẫy thế nào, đồ giả vẫn là đồ giả. Nhưng nếu người ta không thể phân biệt được thật - giả, thì liệu nó còn bị xem là giả nữa không?

20. Con người tôi là ai vốn không quan trọng. Nếu anh nhìn tôi như một kẻ lừa đảo, tôi là kẻ lừa đảo. Nếu anh nhìn tôi như một nữ doanh nhân, tôi là nữ doanh nhân. Nhưng nếu anh nhìn tôi như một con người, anh sẽ có thể hiểu tôi.

21. Thế giới vừa tử tế vừa thờ ơ. Ở một nơi có thể đang mở tiệc xa hoa, trong khi nơi khác có người chết cóng.

22. Các thương hiệu xa xỉ trở nên xa xỉ vì họ sẵn sàng vứt bỏ thứ quan trọng nhất: khách hàng. Họ càng phớt lờ bạn, bạn càng khao khát họ. Chính thái độ đó tạo nên đẳng cấp xa xỉ. Vì thế tôi đã vứt bỏ chính mình.

23. Giá trị của hàng xa xỉ không nằm ở chi phí sản xuất. Người ta theo đuổi địa vị mà thương hiệu mang lại, chứ không phải bản thân sản phẩm.

24. Tôi đã sai khi muốn trở nên giàu có. Người ta không ‘trở nên’ giàu - người ta sinh ra đã như thế.

25. Anh biết kẻ lừa đảo thường nhắm vào ai không? Những kẻ ngu ngốc? Những người quá phù phiếm? Không. Thường là những người có học thức và chuyên môn cao. Càng tin mình không thể bị lừa, họ càng dễ mắc bẫy.

26. Không phải con người khiến ta mất niềm tin. Mà là những lời hứa của họ.

27. Không cần vào đại học vẫn có thể hiểu được thế giới.

28. Tin vào điều đáng tin thì dễ. Nhưng vẫn tin ai đó ngay cả trong thời khắc không thể tin nổi - đó mới là niềm tin thật sự.

29. Sự thanh thản là món quà duy nhất của lời thú tội.

30. Trên đời này, điều duy nhất khiến người ta thỏa mãn… chính là hai chữ ‘thỏa mãn’.

Sau cùng, 30 triết lý này chỉ tồn tại trọn vẹn trong thế giới của The Art Of Sarah - nơi mọi cảm xúc, lựa chọn và hệ quả đều được sắp đặt để tạo nên một thông điệp của nhà sản xuất. Chúng khiến ta suy ngẫm, nhưng không phải là khuôn mẫu để áp lên đời sống. Bởi ngay cả trong phim, tính đúng - sai hay thật - giả còn lẫn lộn thì ngoài đời, câu chuyện phức tạp và nhiều tầng hơn thế. Vậy nên mỗi người vẫn phải tự tìm lấy sự thật phù hợp với cuộc đời riêng mình nhé!