3 xe Toyota bán chạy nhất tháng 6 tại Việt Nam đều có doanh số từ trên 1.000 xe: Hilux lập kỷ lục, Innova Cross vươn top đầu

Không chỉ tăng trưởng doanh số, Toyota còn chứng kiến sự thay đổi ở nhóm xe bán chạy nhất trong tháng 6/2026.

Toyota Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 6/2026 với tổng doanh số đạt 6.494 xe, tăng 841 xe, tương đương khoảng 14,9% so với tháng trước. Trong đó, các mẫu SUV và MPV tiếp tục đóng vai trò chủ lực, đồng thời doanh số xe hybrid cũng tăng mạnh.

Toyota Innova Cross dẫn đầu doanh số tháng 6/2026. Ảnh: Đại lý

Dẫn đầu danh mục sản phẩm là Innova Cross với 1.670 xe bán ra. Xếp sau lần lượt là Yaris Cross (1.206 xe), Hilux (1.000 xe), Corolla Cross (779 xe), Veloz Cross (622 xe) và Vios (436 xe). Ngoài ra, nhóm các mẫu xe còn lại đạt doanh số 781 xe.

Trong tháng 6, Toyota tiêu thụ tổng cộng 1.894 xe hybrid, chiếm gần 30% tổng doanh số. Riêng Innova Cross Hybrid đóng góp 884 xe, tiếp đến là Corolla Cross Hybrid với 584 xe, Yaris Cross Hybrid đạt 224 xe và các mẫu hybrid khác đạt 202 xe.

Yaris Cross rơi xuống vị trí thứ 2. Ảnh: Đại lý

So với tháng 5, bảng xếp hạng doanh số của Toyota đã có sự thay đổi đáng chú ý. Sau khi đứng thứ hai trong tháng trước với 733 xe, Innova Cross tăng vọt lên 1.670 xe, tăng thêm 937 xe và vươn lên trở thành mẫu xe bán chạy nhất của hãng.

Ở chiều ngược lại, Yaris Cross không còn giữ được vị trí dẫn đầu. Mẫu SUV cỡ B giảm từ 1.430 xe xuống còn 1.206 xe, qua đó lùi xuống vị trí thứ hai dù vẫn là một trong những sản phẩm có doanh số cao nhất của Toyota.

Hilux cũng có bước tiến rõ rệt khi tăng từ 648 xe lên 1.000 xe, qua đó lập kỷ lục từ khi ra mắt thế hệ mới, vươn từ vị trí thứ năm lên thứ ba. Trong khi đó, Corolla Cross gần như giữ nguyên sức bán khi tăng nhẹ từ 774 lên 779 xe và tiếp tục xếp thứ tư.

Toyota Hilux bất ngờ ghi nhận doanh số tăng vọt. Ảnh: Đại lý

Ở nhóm xe lắp ráp trong nước, cả Veloz Cross và Vios đều ghi nhận mức sụt giảm. Veloz Cross giảm từ 797 xuống 622 xe, còn Vios lùi từ 626 xuống 436 xe. Dù vậy, thứ hạng của hai mẫu xe này không thay đổi khi lần lượt đứng ở vị trí thứ năm và thứ sáu trong danh mục Toyota.