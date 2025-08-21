3 xe hybrid được lòng khách Việt nhất: Có mẫu giảm 150 triệu đồng, 'ăn' xăng 5,2 lít/100 km

Các mẫu xe hybrid, với sự kết hợp của động cơ xăng truyền thống và mô-tơ điện, đang ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường.

Để thu hút khách hàng, nhiều hãng xe đã áp dụng các chương trình ưu đãi hấp dẫn trong tháng 8 này.

Nhờ những chính sách khuyến mãi này, xe hybrid đang trở nên dễ tiếp cận hơn với người tiêu dùng Việt, góp phần thúc đẩy xu hướng sử dụng xe xanh bền vững.

Honda CR-V e:HEV RS

Đây là mẫu xe hybrid đang có ưu đãi lớn nhất thị trường trong tháng 8.

Một số đại lý tại Hà Nội đang giảm tổng cộng 150 triệu đồng cho mẫu xe này, bao gồm 60 triệu đồng tiền mặt và 90 triệu đồng phụ kiện. Với giá niêm yết 1,259 tỷ đồng, giá thực tế của xe sau ưu đãi chỉ còn dưới 1,2 tỷ đồng.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tính đến hết tháng 7 năm 2025, có tổng cộng 3.187 chiếc Honda CR-V được bán ra thị trường trong 7 tháng đầu năm 2025, trong đó có 1.018 chiếc thuộc phiên bản hybrid e:HEV RS, chiếm 32%.

Trong tháng 7/2025, Honda CR-V bán ra141 xe phiên bản hybrid, đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng những mẫu xe hybrid ăn khách nhất thị trường tháng 7. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ấn tượng, với mức tiêu thụ chỉ 5,2 lít/100 km đường hỗn hợp.

Toyota Innova Cross HEV

Innova Cross HEV hiện là mẫu xe hybrid bán chạy nhất tại thị trường Việt. Mặc dù không được giảm lệ phí trước bạ, một số đại lý vẫn áp dụng mức giảm giá trực tiếp từ 30 đến 40 triệu đồng. Giá niêm yết của xe là 1,005 tỷ đồng, sau khi giảm còn khoảng 965-975 triệu đồng.

Theo VAMA, Toyota Innova Cross HEV tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu phân khúc hybrid khi bán ra 318 xe trong tháng 7/2025. Doanh số 318 chiếc không chỉ giúp xe hybrid Innova Cross giữ ngôi đầu bảng mà còn lập kỷ lục mới từ đầu năm 2025 tới nay. Đây cũng là mức bán hàng tháng cao nhất của một mẫu xe hybrid trong năm nay, dù vẫn thấp hơn thành tích 466 xe đạt được vào tháng 12/2024.

Suzuki XL7 Hybrid

Mẫu xe này nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ hãng và đại lý, với mức giảm lên đến 100% lệ phí trước bạ, tương đương 60 triệu đồng.

Đây là mẫu MPV 7 chỗ bán chạy của Suzuki. Từ tháng 8/2024, XL7 tại Việt Nam chỉ còn phiên bản hybrid, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, giá niêm yết 599 triệu đồng.

Giá bán sau ưu đãi trong tháng 8/2025 chỉ còn khoảng 540 triệu đồng.

Suzuki XL7 Hybrid tiếp tục giữ vị trí thứ 3 trong danh sách xe hbrid bán chạy nhất tháng 7 với 184 xe được bán ra thị trường. Tính lũy kế từ đầu năm đến nay đã có 1.377 xe XL7 Hybrid được bán ra.