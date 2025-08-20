Hãng xây nhà máy 4.100 tỷ ở Thái Bình có xe điện mini chạy 200km/sạc, quy đổi hơn 100 triệu đồng

Livan Auto, một thương hiệu thuộc tập đoàn Geely, vừa trình làng mẫu xe điện mới nhỏ gọn với tên gọi Livan Smurf, được thiết kế đặc biệt dành cho đô thị.

Xe điện micro này có kích thước nhỏ gọn với chiều dài chỉ 3100mm, chiều rộng 1558mm và chiều cao 1610mm, cùng trọng lượng không tải 815kg, màu sắc trẻ trung cùng thiết kế "hộp vuông" đáng yêu.

Ngoại hình của Livan Smurf nổi bật với cụm đèn pha và lưới tản nhiệt phía trước kín, tạo ra vẻ ngoài đáng yêu. Bên cạnh đó, việc đặt cổng sạc ở vị trí trung tâm mặt trước của xe cũng là một điểm nhấn thiết kế thông minh. Xe cung cấp lựa chọn màu sơn đơn sắc hoặc hai tông màu, kết hợp với bộ la-zăng hợp kim 14 inch mang tên "Vibrant Pinwheel" mang lại diện mạo năng động.

Bước vào không gian nội thất, Livan Smurf mang đến cảm giác đơn giản. Xe có ba lựa chọn màu sắc nội thất hấp dẫn: Sakura Pink, Castle Grey và Forest Green. Nội thất được trang bị những tính năng thực tiễn như vô-lăng hai chấu, hệ thống điều khiển số xoay, màn hình điều khiển trung tâm và móc treo bên ngoài tiện lợi.

Kích thước dài x rộng x cao của Livan Smurf lần lượt 3.100 x 1.558 x 1.610 mm, chiều dài cơ sở 2.015 mm. Khối lượng không tải của xe là 815 kg, góc tới 25 độ và góc thoát 35 độ. Khoảng sáng gầm xe lớn nhất 1.315 mm. Xe cũng được trang bị hệ thống ABS.

Với kích thước nhỏ gọn nhưng Livan Smurf không hề kém cạnh về mặt hiệu suất. Xe được trang bị một động cơ điện đơn với công suất tối đa khoảng 40 mã lực, cho phép đạt tốc độ tối đa lên đến 100 km/h.

Dự kiến, xe sẽ có gói pin khoảng 17 kWh và phạm vi hoạt động khoảng 200 km theo chuẩn CLTC, với giá bán dưới mức 36.000 nhân dân tệ (khoảng 130 triệu đồng), là một đối thủ đáng gờm trong phân khúc xe điện siêu nhỏ. Mức giá này còn thấp hơn so với mức giá Honda SH 350i tại Việt Nam, đang niêm yết hơn 150 triệu đồng.

Livan Smurf sẽ cạnh tranh cùng Wuling Hongguang, Chery QQ Icecream và Bestune Pony tại thị trường Trung Quốc.