3 việc nên tránh khi thắp hương

Thắp hương là nghi thức quen thuộc trong đời sống tâm linh của nhiều gia đình Việt, nhưng không phải ai cũng biết rằng có một số điều nên tránh trong lúc hành lễ.

Thắp hương là một nghi thức quen thuộc trong đời sống tâm linh của nhiều gia đình Việt. Dù là ngày thường, mùng Một, ngày Rằm hay dịp giỗ, Tết, việc dâng nén hương lên bàn thờ không chỉ thể hiện lòng thành kính với tổ tiên mà còn là khoảnh khắc để mỗi người hướng về những điều tốt đẹp. Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian, bên cạnh việc chuẩn bị lễ vật chu đáo, cách ứng xử trong lúc thắp hương cũng rất được coi trọng. Có những điều được người lớn trong gia đình nhắc nhở từ lâu, không hẳn vì mê tín mà xuất phát từ sự trang nghiêm, phép tắc và lòng tôn kính.

1. Vừa thắp hương vừa cười đùa, nói chuyện lớn tiếng

Điều đầu tiên nhiều người lớn thường nhắc là giữ sự nghiêm túc khi đứng trước bàn thờ. Việc cười đùa, nói chuyện ồn ào, dùng điện thoại hay để tâm trí xao nhãng dễ khiến không gian thờ cúng mất đi sự trang nghiêm. Thắp hương vốn là thời điểm con cháu bày tỏ lòng biết ơn với ông bà, tổ tiên. Vì vậy, thay vì vội vàng hay làm nhiều việc cùng lúc, hãy dành vài phút tập trung, khấn nguyện với tâm thế bình tĩnh và thành kính.

2. Cắm hương quá mạnh hoặc cắm nhiều lần

Không ít người có thói quen cắm hương thật mạnh để chân hương đứng chắc, hoặc rút ra cắm lại nếu thấy chưa ngay ngắn. Theo quan niệm dân gian, đây là điều nên hạn chế. Nếu bát hương đã đầy chân hương hoặc tro quá cứng, nên nhẹ nhàng điều chỉnh thay vì dùng lực mạnh. Việc cắm hương dứt khoát nhưng vừa phải cũng giúp tránh làm đổ tro, gãy chân hương hay ảnh hưởng đến bát hương.

Bên cạnh đó, số lượng nén hương cũng nên phù hợp với phong tục của từng gia đình và từng dịp, không nhất thiết càng nhiều càng thể hiện lòng thành.

3. Vội quay lưng bỏ đi ngay sau khi cắm hương

Sau khi thắp hương, nhiều người có thói quen cắm hương xong là đi làm việc khác ngay. Theo quan niệm truyền thống, nên dành vài giây chỉnh lại lễ vật nếu cần, chắp tay hoặc cúi đầu thể hiện sự kính cẩn rồi mới rời khỏi bàn thờ. Đây không phải là một quy định bắt buộc, nhưng là cách thể hiện sự chỉn chu trong nghi lễ. Quan trọng hơn cả vẫn là sự thành tâm chứ không phải những động tác mang tính hình thức.

Những điều kiêng kỵ không chỉ xuất phát từ yếu tố tâm linh

Nhiều điều được người xưa căn dặn khi thắp hương thực chất bắt nguồn từ mong muốn giữ gìn sự tôn nghiêm của không gian thờ cúng và hình thành nếp sống cẩn trọng trong gia đình. Theo thời gian, những lời dặn ấy được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và trở thành một phần của phong tục. Dù mỗi vùng miền, mỗi gia đình có thể có cách thờ cúng khác nhau, điểm chung vẫn là hướng con cháu đến sự chỉn chu và thái độ thành kính mỗi khi dâng nén hương.

Vì vậy, thay vì quá đặt nặng việc đúng hay sai ở từng chi tiết nhỏ, điều quan trọng là hiểu ý nghĩa phía sau mỗi tập tục. Khi hiểu vì sao người xưa làm như vậy, việc thắp hương không chỉ còn là một nghi thức quen thuộc mà còn là cách gìn giữ nét đẹp văn hóa và thể hiện sự tri ân với cội nguồn.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo