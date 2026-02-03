3 tỷ phú USD mới của Việt Nam là ai?

3 tỷ phú mới gồm: bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng và ông Ngô Chí Dũng.

Trong đó, bà Phạm Thu Hương là Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup, đồng thời là vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng, hiện sở hữu khối tài sản ước tính 2,2 tỷ USD. Bà Phạm Thu Hương sinh năm 1969, có bằng Thạc sĩ Luật Quốc tế tại Ukraine và đang trực tiếp nắm giữ hơn 341 triệu cổ phiếu VIC, tương đương khoảng 4,4% vốn điều lệ của Vingroup.

3 tỷ phú USD mới của Việt Nam theo xếp hạng của Forbes. (Ảnh chụp màn hình)

Một lãnh đạo khác của Vingroup cũng lần đầu xuất hiện trong danh sách tỷ phú USD là bà Phạm Thúy Hằng - Phó chủ tịch tập đoàn, em gái bà Phạm Thu Hương. Bà Phạm Thúy Hằng hiện sở hữu khối tài sản 1,5 tỷ USD. Bà Hằng nắm giữ gần 228,3 triệu cổ phiếu VIC, tương đương gần 3% vốn tập đoàn. Bà Phạm Thúy Hằng sinh năm 1974, tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Nga, Đại học Hà Nội (trước đây là Đại học Ngoại ngữ Hà Nội).

Ông Ngô Chí Dũng là Chủ tịch ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sở hữu khối tài sản 1,1 tỷ USD. Ông Ngô Chí Dũng sinh năm 1968, tốt nghiệp Đại học Thăm dò địa chất Moscow và Tiến sĩ Kinh tế tại Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga. Ông Dũng hiện nắm giữ hơn 328 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 4,14%.

Như vậy, Việt Nam hiện có 8 tỷ phú USD. Người giàu nhất Việt Nam vẫn là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, với khối tài sản 21,1 tỷ USD. Đứng vị trí thứ hai là nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet Air với 4,1 tỷ USD.

Ở vị trí thứ ba là ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát với khối tài sản 2,7 tỷ UD. Tiếp theo là ông Hồ Hùng Anh, chủ tịch Techcombank với 2,5 tỷ USD. Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan hiện sở hữu 1,2 tỷ USD.

Theo Forbes , việc thống kê tài sản của các tỷ phú dựa chủ yếu vào số lượng cổ phiếu và giá trị thị trường tại một thời điểm nhất định. Ngoài ra, tổ chức này cũng tính đến các loại tài sản khác như cổ phần tại doanh nghiệp chưa niêm yết, bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, du thuyền và nhiều khoản đầu tư giá trị khác khi xếp hạng.