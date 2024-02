Tuổi Tý

Theo các chuyên gia phong thủy, người tuổi Tý luôn nổi bật với trí tuệ thông minh, sắc bén và khả năng thích ứng cực tốt trong mọi hoàn cảnh. Cộng thêm với những nhân tố may mắn khác, họ sẽ có rất nhiều điều để mong đợi vào năm Giáp Thìn 2024.

Nếu như năm Quý Mão 2023, bước vào năm thứ 2 của hạn Tam tai, người tuổi Tý gặp không ít khó khăn và thách thức, thì sang năm 2024, tuổi Tý được cho là sẽ có một cú lội ngược dòng ngoạn mục. Bước vào năm cuối cùng, cũng chính là năm nhẹ nhất của hạn Tam tai, lại được thế cục tam hợp nâng đỡ, nên 2024 là một năm rất thuận lợi đối với người tuổi Tý, giúp họ từng bước đạt được mục tiêu đã đề ra, nhất là sự nghiệp, tiền bạc sẽ có sự thay đổi tích cực đáng kể.

Đặc biệt, với sự hỗ trợ của các cát tinh như Kim Quỹ, Lục Tốn, Thiên Tướng, tuổi Tý được cho là sẽ có nhiều cơ hội đạt được sự giàu có trong sự nghiệp và viên mãn trong cuộc sống nói chung. Dù công tác trong ngành nghề gì, dù làm công ăn lương hay kinh doanh, đầu tư thì họ cũng sẽ dễ gặp may mắn và thăng tiến trong suốt năm 2024.



Chính vì thế, người tuổi Tý nên tự tin với khả năng của mình, nắm bắt thời cơ đến với mình để gia tăng khả năng gặt hái thành công.

Giai đoạn may mắn của họ sẽ bắt đầu ngay từ tháng 1 âm - khi họ có cơ hội được thăng tiến, cất nhắc. Tháng 2, tháng 3 âm có thể sẽ là lúc họ thấy được những thành quả bước đầu cho những nỗ lực của mình.



Tuổi Mùi

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mùi là những người được ngưỡng mộ ở tài năng hiếm có và sự chỉn chu, tỉ mỉ ít ai bì kịp. Năm Giáp Thìn 2024, họ cũng là một trong những con giáp được độ trì và sự may mắn ấy sẽ thể hiện ngay trong những tháng đầu năm.

Được 2 cát tinh là Thái Âm và Thiên Ất vây quanh nên có thể nói con đường sự nghiệp của tuổi Mùi sẽ vô cùng thuận buồm xuôi gió, làm việc gì cũng có người hỗ trợ. Nếu họ nỗ lực hết mình và biết tận dụng những nguồn lực sẵn có thì chắc chắn trái ngọt sẽ chờ đón họ ở cuối con đường.

Trong tử vi, sao Thái Âm được coi là cát tinh, chủ về những may mắn trong tài chính, tiền bạc, có cuộc sống no đủ. Được sao Thái Âm soi rọi, tuổi Mùi hãy mạnh dạn đầu tư khai phá những lĩnh vực mới, hoặc mạnh dạn chuyển đổi công việc nếu cảm thấy vị trí hiện tại không phù hợp để có thể đạt được những thành tựu mới.



Trong khi đó, sao Thiên Ất chủ về những may mắn trong các mối quan hệ, cho thấy tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân, được họ đưa đường dẫn lối đến với thành công. Do đó, tuổi Mùi cần phải biết tận dụng sự thông minh, nhanh nhẹn và kỹ năng của mình để tạo lập các mối quan hệ tốt trong xã hội và nhận được sự giúp đỡ vào lúc cần thiết.

Đặc biệt, người tuổi Mùi cần chú ý khởi động ngay các kế hoạch và dự án càng sớm càng tốt, vì ngay từ tháng 2 âm, con đường tài vận của họ sẽ nở hoa. Bên cạnh đó, cuộc sống tình cảm của họ cũng vô cùng thăng hoa, hạnh phúc.

Tuổi Hợi

Nếu như năm Quý Mão 2023, do được thế cục tam hợp nâng đỡ, tuổi Hợi đã có một năm rất suôn sẻ, may mắn và dự đoán trong năm Giáp Thìn 2024 sắp tới, do Thìn và Hợi có mối quan hệ tương hợp nên tuổi Hợi vẫn sẽ tiếp tục có một năm đầy thành công, thịnh vượng về mặt sự nghiệp, công danh, tài chính.

Tử vi học có nói, năm Giáp Thìn 2024, tuổi Hợi còn có sự trợ giúp của nhiều cát tinh như Long Đức, Tử Vi, Học Đường và Hồng Loan nên con đường sự nghiệp và cuộc sống của họ như được trải hoa hồng, vô cùng hanh thông, tươi sáng và viên mãn.

Đáng nói nhất trong số những cát tinh trên chính sao Tử Vi, một cát tinh chủ về quyền lực, danh tiếng. Được sao Tử Vi chiếu rọi, tuổi Hợi làm gì cũng thuận, dù là làm công ăn lương hay kinh doanh thì tiền bạc luôn dư dả, đủ đầy. Ngoài ra, danh tiếng của họ cũng ngày một nâng cao, sẽ tốt cho sự nghiệp về lâu dài của họ. Đây cũng chính là điều mà tuổi Hợi sẽ có được sau quá trình nỗ lực, phấn đấu của mình. Do đó, tuổi Hợi đừng quên khai thác những ưu điểm về tính cách và năng lực của mình để không bỏ lỡ cơ hội tốt.



Cũng giống như tuổi Mùi, ngay từ tháng 2 âm, tuổi Hợi sẽ nhìn thấy thành quả sau những nỗ lực tuyệt vời của mình, những tín hiệu tích cực về tài chính sẽ liên tục xuất hiện, vì thế đừng quên cố gắng hết sức nhé.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. Cầu chúc cho độc giả một năm mới an khang, thịnh vượng và gặp nhiều may mắn!