(Thiết kế Avatar: Hà Linh)

Tử vi tổng quan tuổi Hợi năm Giáp Thìn 2024

Theo quan niệm tử vi học, những người tuổi Hợi là những người có tính cách rất thú vị, chứa đựng những mặt đối lập nhưng lại vô cùng hợp lý. Họ vừa chăm chỉ làm việc nhưng lại cũng rất biết cách hưởng thụ cuộc sống. Họ vừa có sự thật thà, mộc mạc nhưng lại cũng rất thực tế. Chính vì thế, cuộc sống của họ thường là tràn đầy niềm vui và tiếng cười, thường được quý nhân giúp đỡ.

Tuổi Hợi được cho là sẽ có một năm viên mãn về sự nghiệp và cuộc sống. (Ảnh minh họa)

Nếu như năm Quý Mão 2023, do được thế cục tam hợp nâng đỡ, tuổi Hợi đã có một năm rất suôn sẻ, may mắn và dự đoán trong năm Giáp Thìn 2024 sắp tới, do Thìn và Hợi có mối quan hệ tương hợp nên tuổi Hợi vẫn sẽ tiếp tục có một năm đầy thành công, thịnh vượng về mặt sự nghiệp, công danh, tài chính.



Tử vi học có nói, năm Giáp Thìn 2024, tuổi Hợi còn có sự trợ giúp của nhiều cát tinh như Long Đức, Tử Vi, Học Đường và Hồng Loan nên con đường sự nghiệp và cuộc sống của họ như được trải hoa hồng, vô cùng hanh thông, tươi sáng và viên mãn.



Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Hợi có 3 tháng tốt lành nhất là tháng 2, tháng 5 và tháng 12 âm, nếu biết tận dụng những thế mạnh của bản thân, tuổi Hợi có thể tạo nên những bước đột phá ngoạn mục.

Sự nghiệp, tài lộc

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Giáp Thìn 2024, do được nhiều sao tốt chiếu rọi (ví dụ như sao Long Đức, Học Đường, Tử Vi) nên tuổi Hợi có đường sự nghiệp, tài lộc, học hành vô cùng hanh thông, thuận lợi.

Tuổi Hợi sẽ gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp và tài lộc trong năm Giáp Thìn. (Ảnh minh họa)

Đáng nói nhất trong số những cát tinh trên chính sao Tử Vi, một cát tinh chủ về quyền lực, danh tiếng. Được sao Tử Vi chiếu rọi, tuổi Hợi sẽ nhận được sự công nhận của cấp trên cho những nỗ lực của mình. Với những người làm về kinh doanh, danh tiếng được nâng cao nghĩa là họ sẽ có được nhiều hợp đồng và thu về nhiều lợi nhuận hơn. Tuổi Hợi nên biết tận dụng tốt sự trợ giúp này.



Đây cũng chính là điều mà tuổi Hợi sẽ có được sau quá trình nỗ lực, phấn đấu của mình. Do đó, tuổi Hợi đừng quên khai thác những ưu điểm về tính cách và năng lực của mình để không bỏ lỡ cơ hội tốt.



Ngay từ tháng 2 âm, những tín hiệu tích cực về tài chính đã xuất hiện với những người tuổi Hợi. Nếu có dự án nào đang ấp ủ thì người tuổi Hợi nên thực hiện ngay. Tháng 5 âm cũng là thời điểm tốt để họ gặt hái những thành công, tài khoản tăng số.

Cuộc sống, tình duyên, sức khỏe

Không chỉ may mắn trên con đường công danh, sự nghiệp mà chuyện tình cảm của tuổi Hợi cũng được cho là vô cùng xuôi chèo mát mái trong năm Giáp Thìn 2024 này. Được sao Hồng Loan chiếu rọi, những người tuổi Hợi độc thân sẽ có khả năng gặp được đúng người phù hợp với mình và tính chuyện trăm năm.

Tuổi Hợi sẽ có một năm viên mãn trong sự nghiệp và cuộc sống. (Ảnh minh họa)

Trong các mối quan hệ xã hội, họ cũng sẽ đạt được những thành công nhất định và khi cần sẽ được quý nhân xuất hiện kịp thời, chỉ đường dẫn lối giúp họ giải quyết những vấn đề của cuộc sống.



Về mặt sức khỏe, năm Giáp Thìn 2024 sức khỏe của tuổi Hợi sẽ được cải thiện so với năm Quý Mão 2023. Dù có hung tinh Vong Thần cản đường nhưng tuổi Hợi cũng không cần lo lắng. Họ chỉ cần chú ý năng vận động, hít thở không khí trong lành và đề phòng một số vấn đề viêm nhiễm, cảm cúm...

Dưới đây là một vài lưu ý cụ thể cho những người tuổi Hợi trong năm Giáp Thìn 2024.



Tuổi Kỷ Hợi 1959

Năm Giáp Thìn 2024, những người tuổi Kỷ Hợi 1959 nỗ lực hết mình sẽ nhận lại được những thành quả xứng đáng. Hãy kiên trì với mục tiêu của bạn, đừng ngại đương đầu với thử thách mới.

Trong cuộc sống riêng tư thì gia đình sẽ là ưu tiên số 1 của những người tuổi Kỷ Hợi. Hãy dành thời gian để củng cố mối quan hệ với những người thân yêu để luôn duy trì được hạnh phúc và sự viên mãn nhé.

Tuổi Tân Hợi 1971

Những người tuổi Tân Hợi có thể mong chờ một năm mới với nhiều bước đột phá trong sự nghiệp. Một số cơ hội tốt sẽ đến vào tháng 6, tháng 7, tháng 9 và tháng 10 âm lịch, nên biêt s nắm bắt để hiện thực hóa giấc mơ.

Tuổi Quý Hợi 1983

Những người tuổi Quý Hợi mệnh Thủy sẽ có một năm với nhiều sự kiện vui và các cơ hội tuyệt vời. Là bậc thầy của những giải phép đổi mới, sáng tạo, những người tuổi Quý Hợi sẽ giải quyết được hết những vấn đề mà mình gặp phải trong năm Giáp Thìn và sẽ có một năm thành công rực rỡ.

Tuổi Ất Hợi 1995

Những người tuổi Ất Hợi được đánh giá cao bởi trí thông minh, sự thân thiện và hào phóng. Nhưng năm mới này, họ được khuyên nên tự tin và quyết đoán hơn. Họ được cho là sẽ có một năm đầy may mắn, miễn là họ không chần chừ mà bắt tay vào hành động ngay lập tức. Năm Giáp Thìn sẽ mang lại cho họ những cơ hội tốt để tiến xa hơn trong sự nghiệp nên hãy biết tận dụng nhé.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. Cầu chúc cho độc giả một năm mới an khang, thịnh vượng và gặp nhiều may mắn!